FOTO: Deschiderea oficială a Festivalului Sighișoara Medievală, ediția XXIX

Deschiderea oficială a celei de-a XXIX-a ediții a Festivalului Sighișoara Medievală a avut loc vineri, 26 iulie, începând cu ora 20:00, în inima cetății medievale, leagănul istoriilor trubadurești din România, în prezența oficialităților, evenimentul fiind moderat de consacratul prezentator TV, Dan Negru.

„Suntem în Cetatea Medievală, patrimoniu UNESCO, iar timp de trei zile aici va fi locul de întâlnire pentru cavaleri, domnițe și bineînțeles îl avem și pe Vlad Țepeș, pe picioroange în acest an. Nu trebuie să ne fie frică de vampiri, nu este cazul. Dacă circulați după ora 00:00 este bine să purtați o salbă de usturoi la gât. Vreau să ne bucurăm cu toții de un eveniment atât de apreciat și de mult așteptat. Vom avea programe artistice, interactive, concerte și activități pentru toate categoriile. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă mulțumesc tuturor celor care sunteți implicați în organizarea acestui festival!”, a precizat primarul municipiului în deschiderea evenimentului.

Laude pentru municipiul mureșean

La eveniment au luat cuvântul următoarele oficialități și oameni de cultură: Ioan Sîrbu- primarul municipiului Sighișoara, Mara Togănel- directorul Cancelariei Prefectului județului Mureș, Bogdan Ioan Burghelea- viceprimarul municipiului Sighișoara și Dorel Vișan- actor și poet român.

Prelegerile acestora au reprezentat adevărate cuvinte laudative la adresa acestui festival devenit deja o tradiție mult așteptată de către turiști și localnici, un eveniment de anvergură care a adus Transilvaniei notorietate internațională.

„Sighișoara, cel mai colorat oraș din România, este în sărbătoare. Festivalul Sighișoara Medievală a ajuns la borna 29. Atmosfera din Cetatea Sighișoarei este unică. Mă bucur că acest festival reușește să își păstreze autenticul și interesul. În egală măsură mă bucur că sighișorenii au înțeles cât de important este să fie gazde bune și ospitaliere. Fiecare sighișorean este parte a acestei povești frumoase. Cred că una dintre provocările administrației locale este aceea de a ține pasul cu prestigiul cetății. Altfel spus, o dezvoltare unitară în care fiecare sighișorean să-și găsească rolul și rostul. Lucrările la Centura ocolitoare vor demara în curând, aceasta este una din preocupările Instituției Prefectului. În paralel, este important ca proiectele locale să fie curajoase și axate pe nevoile urbei. Vor fi 3 zile frumoase la Sighișoara. Profitați și bucurați-vă de atmosfera medievală și europeană. Este o energie aparte acolo și este, în egală măsură, un mod de relaxare extrem de plăcut”, a explicat Mara Togănel în cadrul discursului ei.

În același ton- laudativ- marele actor român Dorel Vișan a mărturisit că a rămas impresionat de frumusețea arhitecturală a clădirilor istorice din Sighișoara, oraș care a reușit să-și păstreze izul arhaic în pofida tendințelor actuale de modernizare infrastructurală: “Nu am mai fost la acest festival, dar este frumos că orașul păstrează această tentă veche și în arhitectură și în felul de a fi al oamenilor”.

„Știu Sighișoara pe de rost”

Anual, festivalul sighișorean este motivul pentru care sute de mii de turiști, români sau internaționali, vizitează meleagurile mureșene. Unul dintre cele mai impresionante atuuri ale acestui eveniment este chiar numărul impresionant de ediții la care a ajuns, ceea ce atestă faptul că poporul român rămâne unul al tradițiilor, fapt observat chiar și de renumitul prezentator TV, Dan Negru, cel despre care se cunoaște că este un împătimit al datinilor și un admirator al Sighișoarei. „Nu vin prima dată, am mai fost la acest festival, am mai avut onoarea să-l prezint, iar Sighișoara o cunosc de când eram de vârsta copiilor mei. Știu Sighișoara pe de rost. Mă bucură și mă miră că există un festival care are tradiție de 29 de ani într-o țară care nu mai are nimic din ceea ce presupune tradiția. Eu sunt doar toboșarul, ușierul festivalului, cel care deschide ușa, dar mă simt onorat pentru acest lucru”, a declarat vedeta pentru cotidianul Zi de zi.

Premierea excelenței școlare

În cadrul evenimentului de deschidere, Primăria Municipiului Sighișoara a premiat excelența în educație, felicitându-le public pe elevele care au obținut cele mai mari note la examenele naționale de anul acesta, examenul de Evaluare națională, respectiv examenul de Bacalaureat.

Text: Mădălina ROHAN

Foto: Lorena PINTILIE