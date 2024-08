VIDEO, FOTO: Tradiția, continuată la Festivalul Cepei de la Suseni

Primăria, Consiliul Local Suseni şi Asociaţia de Dezvoltare Susenii Mureşului a organizat în perioada 24-25 august o nouă ediție a Festivalului Cepei. Schimbarea adusă de alegerile din 9 iunie nu a împiedicat organizarea celei de a XI-a ediții a sărbătorii de tradiție a comunei Suseni, Festivalul Cepei. Festivalul s-a desfășurat pe terenul de fotbal din localitatea Suseni și a cuprins recitaluri susţinute de interpreţi şi ansambluri locale, dar şi de soliști și formații invitate. De asemenea, nu au lipsit producătorii locali, meşterii şi artizanii.

„M-am implicat la modul extrem de serios în ce privește organizarea Festivalului Cepei din acest an, eveniment de tradiție al comunei Suseni. Legat de organizare, nu pot spune că a fost o treabă ușoară munca la un astfel de eveniment. Nu pot să mă plâng, a fost multă umblătură, multă muncă dar în cele din urrmă a ieșit ok. Sper ca munca noastră să fie apreciată de locuitorii comunei, iar la finalul sărbătorii să se declare mulțumiți de cum au decurs cele două zile de sărbătoare. E cea mai mare mulțumire pentru noi, când vezi că la final toată lumea pleacă mulțumită acasă. Contează foarte mult pentru noi să păstrăm această tradiției. Indiferent ce se întâmplă, ea trebuie continuată, dat fiind faptul că deja acest festival a ajuns la ediția a IX-a. Indiferent cine este primar acum, că voi fi eu din toamnă, important cum am spus este să păstrăm această frumoasă tradiție care spune că în luna august lumea se distrează la Suseni de Festivalul Cepei. Până la urmă tot ceea ce facem o facem pentru oamenii din comună, de aceea merită să fie mulțumiți”, ne-a declarat Mihai Morar, viceprimarul comunei Suseni.

Promovare penru producătorii locali

Ediția din acest an a venit cu câteva modificări menite să ducă la o mai bună desfășurare a Festivalului Cepei de la Suseni. „Dacă tot am avut parte de schimbări în această vară, am zis că și festivalul trebuie să aibă parte de câteva modificări destul de substanțiale. Am zis că ar fi timpul să mai schimbăm, să eliminăm monotonia care s-a instaurat în ultimii ani, să încercăm ceva cu totul nou, mai aproape de cerințele locuitorilor. Așa se face că am apelat inclusiv la câțiva artiși mai consacrați, artiști cu nume. Până la urmă ei aduc lumea la festival și creează multă bună dispoziție. De asemenea, am făcut anumite schimbări în ce privește amplasarea scenei și a teraselor și tarabelor comercianților, le-am mutat mai la umbră cum se zice, plus că și vizibilitatea de la terase la scenă a fost mult îmbunătățită. Am adus în acest an mult mai mulți comercianți, cu precădere producători locali care săși promoveze produsele, inclusiv ”Ceapa de Suseni”, nelipsită de la ediția din acest an a festivalului. Mă bucur că majoritatea producătorilor prezenți au fost de la noi din comuna Suseni. Am pus o importanță deosebită pe prezența artizanilor și meșterilor populari, ei sunt practic sufletul acestui festival, cei care aduc pata de frumos a Festivalului Cepei de la Suseni”, a spus Mihai Morar, viceprimarul comunei Suseni.

Program artistic bogat

Programul artistic al zilei de sâmbătă i-a adus pe scenă pe Anays Feher, Teodora Chis, Ariana Morar, Andreea Morar, Trupa Harmonix, Emil Vlaic și trupa Red Parlament. „Nu m-am așteptat să fie atâta lume în seara de sâmbătă. Am fost extrem de plăcut susprins de reacția comercianților față de numărul mare de persoane prezente. Desigur, momentul special al serii a fost concertul trupei Red Parlament care a creat o atmosferă deosebită, meritul revenindu-i și lui Doru Isăroiu, liderul trupei, fost coleg de-al meu de facultate. Nu neam văzut de 23 de ani, a fost o întâlnire cu totul deosebită. Din păcate, sau din fericire, drumurile noastre la un moment dat s-au despărțit, el optând pentru o carieră muzicală, eu pentru cea din administrația publică”, a precizat Mihai Morar.

Deschiderea oficială a ediției din acest an a Festivalului Cepei a avea loc duminică, 25 august, prilej pentru actualul primar în funcție, Mircea Mariș, să-i primească pe oficialii județului în frunte cu prefectul Ciprian Dobre. Programul artistic al zilei a debutat cu soliștii Maria Antonia Lazăr, Daria Pogăcean, Ariana Morar, Dorina Iuliana Oprea, Narcisa Maria Suciu, Ansamblul ”Plaiuri mureșene” din Suseni. Pe scenă au mai urcat Aurel Tămaș, urmat de momentele susținute de Kéknefelejcs Notátársulat, Dalia Fendrihan, Ansamblul ”Biborka” din Suseni, Club Kangoo Reghin. Concertele mult așteptate ale serii au fost cele susținute de formațiile Dupla KáVé din Ungaria și Haiducii lui 7 cai. Sărbătoarea de la Suseni s-a a înceiat cu un foc de artificii.

„Am început programul artistic al zilei de duminică cu ansamblurile de copii de aici din zona Văii Mureșuluu. Sper să creștem de la an la an în ce privește prezența acestor tinere ansambluri. Desigur, programul a fost unul mult mai bogat și mai variat, am avut și muzică românească, muzică ungurească, practic am avut de toate pentru toți în materie de gusturi artistice. Din câte se pare, aceste schimbări pe care leam adus în ce privește festivalul au fost de bun augur”, a subliniat Mihai Morar.

