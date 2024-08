Târg Meșteșugăresc, în Cetatea Medievală Târgu Mureș

Cetatea Medievală Târgu Mureș va găzdui, în perioada 30 august – 1 septembrie, tradiționalul Târg Meșteșugăresc inclus în programul evenimentului ”Vâltoarea Mureșeană”.

”Târgul este un eveniment emblematic în istoria noastră de 10 ani. Și în acest an, în perioada 30 august – 1 septembrie, vor reuni la evenimentul nostru aproximativ 60 de meșteșugari și producători artizanali din întreaga regiune, cu produse care vor încânta ochii și inima și, bineînțeles, cu delicatese. Vizitatorii târgului vor putea alege dintr-o serie de produse artizanale tradiționale. Selecția din acest an promite să fie de neegalat în ceea ce privește culoarea, forma, textura, parfumul și aroma. Puteți alege din bijuterii, jucării, textile, o gamă largă de obiecte decorative și utilitare și, desigur, delicatese – dulciuri, miere, brânză, siropuri, turte, ciocolată etc. Vino să vizitezi evenimentul nostru și ia acasă un produs!”, se menționează pe pagina web a evenimentului ”Vâltoarea Mureșeană”, www.forgatag.ro.

(Redacția)