FOTOREPORTAJ – ProEtnica 2024, o sărbătoare a diversității culturale, în cea de-a doua zi a festivalului

Cea de-a XX-a ediție a Festivalului Intercultural ProEtnica a transformat Cetatea Medievală din Sighișoara într-o adevărată adunare a diversității și armoniei interculturale. Începând de miercuri, 28 august, evenimentul a reunit comunități etnice din toată țara, într-o sărbătoare unică dedicată păcii interetnice și dialogului intercultural.

Spectacol de culoare și tradiție

Ziua de joi, 29 august, a adus pe scena din Piața Centrală a Cetății Sighișoara o explozie de culoare, sunet și emoție, cu participarea a 14 ansambluri și coruri, reprezentând 11 comunități etnice din România. Spectatorii au fost încântați de autenticitatea și diversitatea culturală a prestațiilor, care au variat de la dansuri tradiționale elene, interpretate de ansambluri precum „Eleftheria” din Calafat și „Irini” din Craiova, până la melodii klezmer aduse de Bucharest Klezmer Band, reprezentând comunitatea evreiască din România, dar și ritmuri italienești puse în scenă de dansatorii Ansamblului „Di Nuovo Insieme”, venit tocmai de la Iași.

Fiecare moment artistic a fost o invitație la călătorie prin multitudinea culturală a țării noastre. Dansurile șvăbești ale grupului „Edelweisser” din Deta și energia ansamblului „Româncuța” din Cumpăna au făcut ca publicul să rămână fascinat până la ultimul acord muzical.

Oamenii din „spatele festivalului”

ProEtnica nu a fost doar despre spectacol, ci și despre oamenii care au făcut ca acest eveniment să prindă viață. Spectatorii au fost atrași din toate colțurile țării, unii venind special pentru festival, alții descoperindu-l întâmplător. „Este prima dată când venim în Sighișoara. Suntem din Neamț și am venit în special să vizităm orașul. Apoi am aflat că este și un ansamblu de la noi din județ, am rămas să îi vedem”, a declarat Cristina, care a venit împreună cu familia sa.

Pe de altă parte, Sorin, un vizitator din Reghin, a menționat cu entuziasm că se întoarce cu drag la Sighișoara, chiar dacă nu este o noutate pentru el. „Am venit doar astăzi și diseară plecăm. Dacă nu trebuia să mergem la muncă, mai stăteam. Orașul acesta mi-a furat inima încă de când l-am vizitat prima dată”.

Pentru Dan și Andreea, festivalul a fost o ocazie de a-și susține fiica aflată într-unul dintre ansamblurile din spectacol. „Fiica noastră face parte din ansamblu și ne mândrim cu acest lucru. Facem tot posibilul să fim alături de ea la fiecare spectacol indiferent de locație. Vă dați seama că suntem entuziasmați pentru faptul că duce mai departe tradițiile comunității pe care o reprezentăm, mai exact cea elenă, iar ProEtnica este locul ideal în care copiii noștri să facă acest lucru”, ne-au explicat cei doi.

Atmosferă unică în Cetate

Pe lângă spectacolul oferit de artiști, atmosfera festivalului a fost întreținută de farmecul Cetății Sighișoara, care, pentru câteva zile, a devenit punctul de întâlnire al culturilor din întreaga țară. Vizitatorii au putut savura preparate tradiționale din diferite bucătării etnice și au avut ocazia să descopere meșteșuguri autentice la standurile meșteșugarilor prezenți.

Cei peste 10.000 de spectatori așteptați la această ediție au fost întâmpinați cu zâmbete și voie bună, iar feedback-ul lor a fost unul entuziast. „Este o ediție specială, cu un program bogat și variat. Suntem bucuroși că am putut să participăm la această sărbătoare a diversității culturale”, a declarat directorul festivalului Volker Reiter.

O ediție jubiliară de succes

Cea de-a XX-a ediție a Festivalului ProEtnica se dovedește a fi una memorabilă, consolidându-și statutul de unică platformă pentru promovarea dialogului intercultural în România. Cu fiecare zi ce trece, festivalul își reconfirmă rolul esențial în păstrarea și promovarea moștenirii culturale a comunităților etnice din țara noastră.

Pe măsură ce festivalul se apropie de final, așteptările cresc pentru ultimele zile, când pe scenă vor urca și alte ansambluri care vor aduce în fața publicului frumusețea diversității culturale din România.

Lorena PINTILIE & Diana CĂRBUREAN