„Mureșul Imobiliar” aduce cele mai noi informații despre dezvoltările imobiliare din județ

Ediția acestui an a „Mureșului Imobiliar”, supliment anual al revistei Transilvania Business și al cotidianului Zi de Zi, cuprinde cele mai noi informații din cadrul dezvoltărilor imobiliare ale județului Mureș. Ghidul exclusiv oferă informații utile și celor interesați de materiale de construcții, amenajări, instalații, servicii de securitate și pază, conținând, totodată, și analize referitoare la evoluția pieței imobiliare.

Green Residence continuă dezvoltarea

Green Residence, unul dintre cele mai ambițioase proiecte imobiliare din Târgu Mureș, va aduce, prin 15 imobile și 1.100 de apartamente finisate, care vor fi predate la cheie, un nou stil de viață pentru târgumureșeni. Admirabilul parcurs al Fomco Imobiliare, brandul sub care se dezvoltă proiectul în Târgu Mureș, a ajuns la cota de 6 imobile finalizate în doar 6 ani de existență.

Viața la superlativ, în Concept 9 Residence

Concept 9 Residence, cu designul său avangardist și proximitatea față de Shopping City, prezintă o viziune transpusă în realitate de o echipă dedicată, pasionată de inovație și excelență. „Acest ansamblu rezidențial se conturează deja ca un punct de referință în județ, oferind un nou standard pentru ceea ce înseamnă acasă. Și vă pot spune că nu mă voi opri aici. Concept 9 se va dezvolta mai departe”, a concluzionat Mircea Musgociu, dezvoltatorul complexului.

Bastion Residence. Descoperă locul unde Stilul prinde Viață

Bastion Residence este capodopera arhitecturală din inima Centrului Istoric din Târgu Mureș. Vorbim de un ansamblu rezidențial privat de tip boutique încorporând în exclusivitate locuințe de lux și penthouse-uri, în adevăratul sens al acestor noțiuni, personalizabile până în cel mai mic detaliu.

Maurer Residence, ideal pentru familii moderne

Maurer Residence, cartier rezidențial ce redefinește conceptul de locuire modernă și confortabilă, este locul perfect pentru familii și tineri. Aflat în continuă dezvoltare, cartierul a oferit târgumureșenilor, până în prezent, 22 de blocuri de locuințe cu 1440 de apartamente, iar alte 6 blocuri, alături de clădirea pentru grădiniță sunt în curs de execuție.

Unirii Green Properties, spațiu de liniște în natură

După finalizarea a două proiecte majore, Unirii Park Residence și Lavandei Residence, fotbalistul Sepsi László a demarat lucrările pentru un nou ansamblu rezidențial de anvergură în cartierul Unirii. Pentru toți cei care vor să se bucure de liniște și natură fără a se izola de punctele principale de interes, Unirii Green Properties este varianta optimă. Ansamblul Unirii Green Properties va fi ridicat în Târgu Mureș, între cartierul Unirii și Remetea, pe Strada Pomilor, nr. 32.

HS Residence îmbină calitatea cu accesibilitatea

HS Residence este cel mai nou proiect al companiei mureșene Arcoflor Construct. Complexul rezidențial este amplasat în cartierul Unirii din Târgu-Mureș, pe strada Hagi Stoian, la 50 de metri de Calea Voinicenilor. HS Residence respectă conceptul Arcoflor Construct, îmbinând calitatea premium cu accesibilitatea.

Total Residence, standarde înalte de calitate

Dezvoltatorul complexului Total Revolution Residence finalizează un nou proiect imobiliar la standarde înalte de calitate. Situat la ieșirea din Târgu Mureș spre Corunca, pe Calea Sigișoarei, nr. 1, Total Residence este un imobil modern, care poate fi achiziționat și integral, o oportunitate de business la cheie. Un aspect demn de menționat este că dezvoltatorul a decis să refacă și să respecte până la ultimul detaliu fațada istorică a clădirii dinspre strada Revoluției, astfel că „poarta” de intrare în complex are un aspect plăcut arhitectural, cu accente istorice.

N Home & Design, de 20 de ani în domeniu

Negro Construct, unul dintre cele mai puternice branduri mureșene în materie de amenajări interioare și exterioare, devine în această toamnă N Home & Design și se mută într-un sediu nou, pe strada Depozitelor, nr. 26 din Târgu Mureș. N Home & Design este o firmă mureșeană cu aproape 20 de ani de experiență, fiind specializată în vânzările de materiale și finisaje interioare și exterioare, dar și servicii de proiectare 3D complete pentru baie și proiectare 3D pentru mobilă de bucătărie.

Agricultorilor Residence, proiect nou al Maco Construct

Maco Construct a lansat recent un nou proiect – Agricultorilor Residence, un complex rezidențial de case în sistem duplex, într-o zonă foarte bună din cartierul Unirii. Proiectul are și o componentă importantă de energie verde, casele fiind utilate cu panouri solare și pompe de căldură. Imobilele vor avea montate panouri solare, iar încălzirea și răcirea acestora vor fi realizate prin instalații montate în pardosea și alimentate de pompe de căldură.

Seriozitate și eficiență în cadrul Fayora Imobiliare

Fayora Imobiliare derulează parteneriate și proiecte imobiliare cu cei mai importanți dezvoltatori din piață, dar și cu un număr foarte mare de persoane fizice care doresc să tranzacționeze proprietățile imobiliare proprii. „În contextul revenirii pe trend descrescător a dobânzilor cheie practicate de BNR, ne putem aștepta ca după o perioadă de acumulare în principal sub formă de depozite bancare, apetitul românilor pentru consum și investiții imobiliare să crească și să conducă la o cerere ridicată pe piața imobiliară”, a transmis Raul Truța, manager Fayora Imobiliare.

Actual New House, case la preț de apartament

Proiectul imobiliar Actual New House, aflat în Reghin, pe strada Gării, aduce pe piață case moderne, dar și cu iz tradițional, perfecte pentru familii care își doresc confort, intimitate și acces la toate facilitățile orașului. Ansamblul este situat într-o zonă liniștită, aproape de natură, dar și de centrul Reghinului, de școală și de magazine. Locuințele fac parte dintr-un ansamblu rezidențial cu circuit închis, beneficiind de un drum privat de 2600 de mp. și parcări, garantând astfel siguranță și acces facil.

True Imobiliare, noi investiții

True Group a construit după propriul concept o unitate turistică în Sovata, True Cabin, care se bucură de mare succes în rândul turiștilor și satisface cele mai exigente gusturi. True Imobiliare a devoalat importanța unei agenții cu servicii de calitate în tranzacțiile imobiliare. „Unul dintre avantajele colaborării cu noi, ca agenție imobiliară, este expertiza pe care o aducem. Cunoaștem bine piața locală, tendințele prețurilor, valoarea reală a proprietăților”, a transmis echipa True Grup.

SkylineCity ONE, nou standard de excelență în Târgu Mureș

Într-una dintre cele mai dorite locații din Târgu Mureș, un proiect ambițios prinde contur, promițând să redefinească standardele locuirii urbane și să ofere o perspectivă cu totul nouă asupra orașului. SkylineCity ONE, primul bloc dintr-o serie de dezvoltări planificate, reprezintă o oportunitate unică atât pentru investitorii locali, cât și pentru cei care caută un cămin modern într-o locație privilegiată. SkylineCity ONE este doar începutul unei serii de proiecte care vor transforma amplasamentul de 100.000 mp într-o zonă vibrantă și modernă.

Noutăți despre instalarea de panouri fotovoltaice

Valoarea finanțării pentru instalarea de panouri fotovoltaice va crește de la 20.000 de lei/beneficiar la 27.000 – 30.000 de lei, pentru ca sumele oferite de stat să acopere parțial și bateriile de stocare. Cei care doresc să-și instaleze panouri fotovoltaice cu bani de la stat, prin programul Casa Verde Fotovoltaice 2024, vor fi obligați să-și monteze și instalații de stocare a electricității.

Casa de Vis vă deschide ușa spre confort

Magazinul Casa de Vis din Târgu Mureș echipează anual sute de locuințe și clădiri comerciale cu uși de calitate, parchet, gresie și faianță într-o multitudine de modele. În showroom-ul magazinului, din Târgu Mureș, str. Gh. Doja nr. 272, găsiți numeroase opțiuni pentru amenajarea casei dorite, la prețuri corecte.

Soluți de reducere a costurilor pentru securitatea imobilelor

Sirgombos Security SRL împreună cu ERGOM SRL alcătuiesc o echipă redutabilă pe piața serviciilor de protecție și pază, așa numitele servicii „security”. Care sunt noutățile din acest domeniu și cum pot fi eficientizate costurile de pază, puteți afla consultând ghidul exclusiv „Mureșul Imobiliar”.

Adiana Com, baza constructorilor de două decenii

Echipa Adiana Com aniversează 20 de ani de activitate a companiei. Furnizor de bază pentru constructorii mureșeni, Adiana Com operează din 3 puncte de lucru: în Municipiul Târgu Mureș, pe strada Dezrobirii nr. 40, în Reghin, pe strada Apalinei 39 și în Miercurea Nirajului, str. Sântandrei, nr. 78. Marfa de calitate, aprovizionarea foarte bună, seviciile de consultanță și transport gratuite sunt doar câteva dintre atuurile care ghidează activitatea Adiana Com de două decenii.

Euro Narcis, dezvoltare continuă

Euro Narcis își intensifică eforturile de dezvoltare și eficientizare a operațiunilor prin implementarea unui sistem modern de rafturi Schäfer, recunoscut pentru inovațiile sale în stocare și logistică. Această investiție strategică optimizează spațiul de depozitare și simplifică procesele de lucru, contribuind la creșterea productivității și la consolidarea poziției companiei pe piață.

E.ON Green Life, beneficiile pompelor de căldură

E.ON Green Life reprezintă soluția completă cu pompă de caldură aer-apă și servicii tehnice incluse. Printre avantajele unei pompe de căldură se numără economii și costuri reduse, sustenabilitate și eficiență, durată lungă de viață, funcționalitate și în sezonul cald.

Hestia Grills & Ovens, alături de bucătăriile profesionale

Cuptoarele și super grătarele marca Hestia Grills & Ovens relevă pasiunea pentru inginerie s-a transformat într-un business de succes pentru târgumureșeanul Călin Alexandru Pintea. De 10 ani el creează, într-un atelier din Târgu Mureș, cuptoare pentru bucătării profesionale, dar și grătare personalizate, sub denumirea Hestia Grills & Ovens.

Nu sunt însă singurele companii prezente în suplimentul Mureșul Imobiliar. Aerdeal este distribuitor premium de echipamente Daikin și oferă servicii de montaj în zona Ardealului, pentru că nicio casă – fără aer condiționat Daikin.

Sub brandul Ferestre Gold, compania Binale Stratificate produce, din 2013, cu expertiză și multă pasiune uși, obloane și ferestre din lemn de înaltă calitate.

Prin brandul Caparol învățăm ce înseamnă fațadele creative. Filigrano este tehnica decorativă pentru fațade cu ajutorul căreia oamenii creativi creează spectacole! Jocul umbrelor și a luminii, în fiecare moment al zilei, pun în valoare aspectul inconfundabil al fațadei și în aceeași măsură al interioarelor.

De 21 de ani, Ferestre Partner înseamnă calitate și profesionalism. Compania oferă, printre altele, de la obloane din aluminiu până la uși rezidențiale, rulouri din aluminiu, culisante cu ridicare și raffstoren jaluzele venețiene.

Insta Grup oferă o gamă largă de servicii în domeniul proiectării și execuției instalațiilor electrice, automatizare, sanitare, încălzire, rețele apă-canal, rețele fibră optică, construcții civile și industriale.

Dauer, membru al Patronatului Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă, este partenerul potrivit atât pentru proiecte imobiliare complexe, cât și pentru proiecte rezidențiale individuale în domeniul tâmplăriei.

Atlas Properties vă așteaptă în cartierul Tudor din Târgu Mureș, pe Bulevardul Pandurilor 100, cu o ofertă de apartamente și spații de birouri premium în regim de închiriere.

Sub sloganul “Tot ce ține de fier”,Reta Com s-a impus ca lider în furnizarea de fier construcții. Gama variată include oțeluri, bare de armătură și profile metalice, garantând durabilitate și rezistență.

Atlas Sport proiectează baze sportive moderne pe care le predă la cheie beneficiarilor, o singură firmă gestionând întreg proiectul. Atlas Play produce și amenajează locuri de joacă, parcuri fitness și mobilier urban.

Centru de Sticlă – prin fabricarea produselor personalizate din sticlă – devine magazinul tău unic. Fie că ești în căutarea unor cabine de duș, balustrade, pereți și uși moderne din sticlă, sau îți dorești oglinzi elegante cu LED, echipa Centru de Sticlă îți stă la dispoziție.

Grupul de firme Astor Valpet se află în topul companiilor de construcții din România, cu producția și montajul prefabricatelor din beton vibro-presat, producția de agregate și mixturi asfaltice, dar și cu lucrări de proiectare și execuție de drumuri, zone pietonale și de agrement, parcuri și parcări.

Corunca, facilități noi pentru dezvoltare

Comunca Corunca se înscrie în rândul localităților limitrofe Municipiului Târgu Mureș cu o dezvoltare importantă a segmentului rezidențial. În ultimii ani au fost construite sute de case noi, locuite, în mare parte, de familii tinere, care au dorit să aibă mai mult spațiu decât într-un apartament. Sprijinul acordat de Primăria Corunca, în vederea dezvoltării comunei, constă și în actualizarea noului Plan Urbanistic General (PUG), prin introducerea noului Nomenclator Stradal și renumerotarea imobilelor cu noi numere administrative, prin extinderea utilităților apă-canal, extindere rețele electrice, iluminat public, asfaltarea unor străzi, construire trotuare și rigole.

Casele ecologice și sustenabilitatea

Casele ecologice sunt locuințe inovatoare care combină tehnologia avansată cu principiile de reducere a consumului de energie și de protejare a mediului, o oportunitatea de a trăi în armonie cu natura. Există multe diferențe între cele două tipuri de case, printre care se numără proiectarea, materialele folosite, tehnologiile utilizate.

Investiții în ansamblu

În această ediție a revistei Mureșul Imobiliar sunt prezentate succint câteva investiții care susțin inclusiv dezvoltarea pieței rezidențiale mureșene: Campusul pentru Învățământ Universitar Tehnic – Ergopolis al UMFST „G. E. Palade”, Centrul Stud-X, Modernizarea, Reabilitarea Energetică a Centrului de Învățământ, Cercetare și Servicii MedicoFarmaceutice „University Tower”.

Vă invităm să consultați ghidul exclusiv „Mureșul Imobiliar” pentru a cunoaște parcursul dezvoltării domeniului imobiliar – și nu numai – din județul Mureș.