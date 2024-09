Ziua Internațională a Carității. Ce mesaje au reprezentanți ai ONG-urilor mureșene

Caritatea, ca și noțiunile de voluntariat și filantropie, oferă o legătură socială reală și contribuie la crearea unor societăți incluzive și mai rezistente. Caritatea poate atenua cele mai grave efecte ale crizelor umanitare, poate suplimenta serviciile publice din domeniul sănătății, educației, locuințelor și protecției copilului. Ajută la promovarea culturii, științei, sportului și protejării patrimoniului cultural și natural. De asemenea, promovează drepturile celor marginalizați și defavorizați și răspândește mesajul umanității în situații de conflict, potrivit site-ului Welcome to the United Nations.

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105, a desemnat ziua de 5 septembrie drept Ziua internaţională a carităţii, ca recunoaştere a rolului carităţii în atenuarea crizelor umanitare şi a suferinţei umane în interiorul şi între naţiuni, precum şi a acţiunilor caritabile desfăşurate de organizaţii şi persoane.

Am stat de vorbă cu reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale care își dedică timpul carității.

”Din drag pentru viață și pentru oameni, Asociația Gio – Generații Iubite și Ocrotite vine în sprijinul femeilor aflate în criză de sarcină. După depășirea acestei perioade dificile, vine pe lume un om nou, cu viață de la zero, capabil să aducă în lume bucurie, drag, zâmbetul întregii familii și al comunității în care se află. Asociația Gio vine în sprijinul copiilor cu o situație materială precară. În această perioadă, înaintea începerii noului an școlar, împreună cu Parohia Sfânta Ana desfășurăm un proiect prin care pregătim ghiozdane echipate pentru copilașii care doresc să meargă la școală, dar nu au cele necesare. Susținem educația, valorile morale puternic ancorate în tradiție, iubirea de țară, de biserică și încercăm cât putem să alăturăm cât mai mulți voluntari în comunitatea noastră, a generațiilor iubite și ocrotite”, a menționat dr. Iulia-Maria Rădeanu, președintele Asociației Generații iubite și ocrotite (GIO).

De ziua internațională a carității, echipa Fundației Buckner împreună cu președintele fundației, Moldovan Dacian, își amintește motivul principal pentru care face munca pe care o face, și anume, respectul față de ființa umană și valoarea acesteia.

“Noi nu oferim servicii sociale din milă sau ca un act filantropic, ci vrem să cultivăm o mentalitate a generozității. Fiindcă noi am avut alte oportunități decât alții, și având înțelegerea și posibilitatea de a crea oportunități pentru cei mai vulnerabili de a-și înțelege potențialul și puterea, ne implicăm în educarea copiilor și a părinților lor, în organizarea de activități care să le dea ocazia să își lărgească orizonturile și să își împlinească visele. Pentru noi, caritatea se traduce în acțiune, inițiativă și implicare de dragul celor care au nevoie de sprijin și de susținere pentru a-și descoperi propriile resurse și propriile abilități. De ziua internațională a carității, ne unim forțele cu toți cei care aleg să depună un efort cât de mic pentru a construi o lume mai bună, mai justă, mai frumoasă”, a menționat Dacian Moldovan, președintele Fundației Buckner.

”A face bine înseamnă să îți faci și ție bine. Cu ocazia Zilei Carității, Salvați Copiii Mureș vă roagă să vă reamintiți cât de important este să întindem o mână celor care au nevoie! Fiecare gest de bunătate, oricât de mic, poate face o diferență semnificativă în viețile celor mai puțin norocoși. Astăzi celebrăm solidaritatea, empatia și dăruirea!

În centrele noastre avem grijă de copii din medii defavorizate și de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Programele Salvați Copiii se ocupă de gravide și mame minore, asigură consiliere psihologică pentru copii și familiile lor, oferă programe educaționale pentru copii, și pentru toate acestea avem nevoie de sprijinul dvs”, a transmis Meda Neagoe, președinte Salvați Copiii Mureș.

”Cred că este important să țintim sus, dar să nu uităm de lucrurile mici, de gesturile minime de altruism și generozitate pe care le oferim odată cu implicarea în diverse acte de caritate. Atât voluntariatul, cât și caritatea sunt esențiale pentru crearea unei lumi mai bune, bazate pe respect reciproc, cooperare și grijă față de ceilalți. Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”, a menționat Alisia Balogh, voluntar activ în mai multe ONG-uri.

”Ziua Internațională a Carității este o oportunitate excelentă de a face vizibile atât nevoile unora, cât și resursele prin care cei din jur pot ajuta și răspunde la acestea. Pentru noi, la Fundația LOC, este un prilej de sărbătoare a fiecărei persoane care a ales să facă un bine și să contribuie într-un fel sau altul în viața beneficiarilor noștri. Este un moment în care vrem să apreciem fiecare persoană care a donat, care a făcut voluntariat sau care a avut o vorbă bună și încurajatoare. Par lucruri mărunte, dar puse laolaltă, prin fiecare gest mărunt, împreună schimbăm vieți.

Cu ocazia acestei zile, îndemnăm toți cititorii să își găsească punctele forte și metodele prin care se pot implica în societate. Vă încurajăm să nu subestimați impactul gesturilor mărunte și nu obosiți din a face bine”, a menționat Mateas Emese-Andrea, voluntar Fundația LOC Târgu Mureș.

Data de 5 septembrie la care este marcată Ziua internaţională a carităţii a fost aleasă pentru comemorarea Maicii Tereza, care, potrivit ONU, a primit Premiul Nobel pentru Pace, în 1979, „pentru munca depusă în lupta pentru depăşirea sărăciei şi a nesiguranţei, care constituie ameninţări la adresa păcii”. Caritatea este actul de a extinde iubire şi bunătate faţă de ceilalţi în mod necondiţionat. Este un gest făcut din inimă, necondiţionat, în care o persoană dăruieşte, dar nu cere nimic în schimb.

