Daniela Șuhanea, CEO Franc Agency, la Vocile Cetății

Daniela Șuhanea, CEO Franc Agency, este invitata lui Aurelian Grama, fondatorul cotidianului Zi de Zi, la Vocile Cetății vineri, 13 septembrie, de la ora 18.00, în studioul Zi de Zi Live.

Tema discuției “Rentabilitatea investițiilor în publicitatea și marketingul medical – Franc Agency” este una ofertantă și de interes nu doar pentru cei din domeniul sănătății.

Daniela Șuhanea este fondatoarea agenției Franc și autoarea cărții „Cu ce se mănâncă de fapt marketingul”, și abordează fiecare proiect cu o perspectivă strategică. Deține, de asemenea, un MBA, obținut la University of Buckingham.

Agenția Franc din Târgu Mureș și-a propus să devină the no. 1 go to agency pentru companiile din Transilvania, bazându-se pe creativitate și abordarea strategică în domeniu. Portofoliul include branduri precum MedLife Târgu Mureș, Topmed, Hampton by Hilton, Naturlich, Petry, Leco, Kalenda. Franc se distinge prin sisteme și procese eficiente, asigurând consecvență și coerență în comunicarea brandurilor.

Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul Zi de Zi, pe pagina de FB sau pe canalul You Tube al cotidianului. (S.G.)