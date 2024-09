Apărarea onoarei militarilor români

București, 09.09.2024

Apărarea onoarei militarilor români și în special a veteranilor teatrelor de operații în fața campaniei de denigrare nejustificată

În ultimele săptămâni, generalul Ciucă Nicolae, un militar emblematic al celor ce au slujit sub drapel, veteran al teatrelor de operații și acum lider politic de marcă, a devenit ținta unor atacuri disproportionale, orchestrate de anumite aripi ale mijloacelor de informare în masă, cu susținerea unor actori internaționali. Aceste acuzații false nu doar că lovesc în reputația personală a subiectului, ci se extind asupra întregului sistem de apărare națională, banalizând eforturile și sacrificiile militarilor români, depus fără tăgadă pe altarul țării, în contextul strategic al integrării României în Uniunea Europeană și NATO.

Detalii despre personalitatea atacată și contribuțiile sale la securitatea națională

Generalul Ciucă Nicolae, subiect în disputa mediatică, este un militar în rezervă, decorat, cu o carieră exemplară în țară și participări în misiuni internaționale de tip coaliție, în teatrele de operații, unde a servit cu onoare, asigurând aplicarea și protecția legislației naționale și internaționale, a valorilor democratice și a securității naționale. După încheierea carierei militare, el și-a dedicat viața slujirii națiunii pe scena politică.

Atacurile nefondate și consecințele lor asupra militarilor români

Atacurile lansate de anumite publicații, cu subtila susținere a unor actori internaționali, reprezintă o tentativă de subminare nu doar a reputației unui lider politic onest, ci și a întregului corp militar român. Într-o perioadă în care eforturile României sunt direcționate către consolidarea statutului său ca partener strategic în cadrul UE și NATO, aceste calomnii nu fac decât să slăbească încrederea în sistemul nostru de apărare, induc, cu prezumtivă reacredință, societății civile falsa impresie că militarii români nu si-au făcut datoria în teatrele de operații, că au acționat cu lipsă de profesionalism sau lipsă de camaraderie față de conaționalii noștri sau față de partenerii de coaliție.

Aceasta este o încercare de a devaloriza sacrificiile militarilor români, care au servit interesul național cu curaj, atât acasă cât și în misiuni internaționale, contribuind la securitatea globală și la creșterea prestigiului României pe scena internațională.

Este inacceptabil ca aceste atacuri să fie folosite pentru a distorsiona percepția publicului asupra rolului militarilor noștri și asupra angajamentului României față de parteneriatele sale internaționale.

Așa după cum militarii acordă respectul suprem simbolurilor naționale, așa cum militarii vor prețui și apăra Drapelul de Luptă ca pe lumina ochilor, tot așa vor aplica codul de valori al militarilor, precum și tradițiile de luptă pe care le-am moștenit de la înaintași și le vom lăsa moștenire urmașilor noștri. Este un afront suprem să negi valorile militare și tradițiile de luptă. În plus, acuzând un militar, se acuză un întreg lanț de comandă. Toate deciziile militare se iau de o echipă complexă de specialiști și se aprobă de comandantul eșalonului superior.

În plus, dacă la momentul invocat în materialul filmat, comandantul marii unități, aparținând unui stat partener, care subordona contingentul românesc (comandat de actualul general în rezervă Ciucă Nicolae) ar fi identificat o sincopă sau un dezacord între acțiunile/inacțiunile contingentului românesc și memorandumul de înțelegere/mandatul aprobat de decidentul politic român/ordinul de acțiune al comandantului Componentei Operaționale Întrunite/ordinul de operatii emis de propria structura, avea datoria și obligația legală de a raporta imediat, ierarhic, pe linie militară și diplomatică această situație.

Ori acest lucru nu s-a întâmplat, în plus întâlnirile din timpul perioadei de transfer al autorității între contingentele române, efectuate de cele mai multe ori în prezența diplomaților români și străini acreditați în statul de desfășurare a misiunii internaționale, nu au consemnat niciun semnal ostil al comandanților aparținând statului partener, chiar din contră, declarațiile au fost întotdeauna onorante.

Declarația susținătorilor și apelul la unitate

„Veteranii și militarii României merită respect și recunoaștere, nu atacuri nefondate și denigrări publice. Personalitatea generalului Ciucă Nicolae, vizat de atacuri, reprezintă imaginea unei generații de veterani, acești eroi contemporani ai României, care a stat întotdeauna aproape de locul cel mai fierbinte al operațiunilor, nu s-a ascuns niciodată de răspundere și a luptat până la capăt pentru îndeplinirea misiunilor la standarde înalte, iar încercările de a-l discredita sunt o insultă la adresa tuturor celor care servesc sub drapelul românesc. Este nedrept și nedemn pentru cei care și-au sacrificat viața, familia, sănătatea să fie stigmatizați de acuzații gratuite și nefundamentate, prin afirmații sugestive și nu prin declarații clare și fundamentate prin documente legale sau prin procedurile de operare aplicabile momentului la care se face referire.

Este rușinos din partea foștilor frați de arme, parteneri internaționali, să cadă în plasa întinsă de interese meschine și să inducă îndoiala că vreun militar român, s-ar fi eschivat de la îndeplinirea misiunilor primite.” a declarat Marius Apostol, președintele AMVVD, veteran al teatrelor de operații, grav rănit pe timpul unei misiuni.

Susținem ferm integritatea militarului supus atacului nedrept și condamnăm această campanie de dezinformare, care pare să aibă drept scop subminarea progresului României în cadrul UE și NATO, tocmai prin pata care se aruncă pe fundația care a asigurat parteneriatul stabil și de încredere reciprocă cu statele și structurile menționate. Facem un apel către toți cetățenii să nu se lase influențați de manipulările mediatice orchestrate de cei care urmăresc destabilizarea noastră pe scena internațională.

Apel către mass-media și publicul larg

Solicităm ca presa locală și internațională să adopte o abordare etică și responsabilă în relatările sale, bazându-se pe fapte și nu pe speculații. Nevoia de corectitudine și de obiectivitate este esențială în protejarea demnității și onoarei celor care s-au dedicat apărării interesului național și și-au pus viața pe altarul țării.

De asemenea, chemăm cetățenii să sprijine eforturile celor care luptă pentru democrație și securitate și să se împotrivească oricăror încercări de a devaloriza sacrificiile militarilor români, care rămân pilonul central al securității noastre naționale și internaționale.

Despre subiectul atacului nedrept

Personalitatea atacată în mod nedrept ai mișelesc, este unul dintre cei mai respectați lideri ai comunității de veterani și politicieni, fiindu-i oferite nenumărate scrisori de apreciere, decorații și medalii relevante (naționale, din partea organizațiilor internaționale (ONU, NATO), sau a statelor partenere). Generalul în rezervă Ciucă Nicolae a fost implicat activ în sprijinirea eforturilor României de a deveni un partener strategic de încredere în NATO și un stat membru puternic în Uniunea Europeană.

(Comunicat de presă, AMVVD)