FOTO: Acțiune de ecologizare în Sâncraiu de Mureș

Primarul comunei Sâncraiu de Mureș, Petru Ionuț Budian, a participat sâmbătă, 21 septembrie, la o acțiune de ecologizare organizată cu ocazia Zilei Naționale de Curățenie.

Potrivit unei postări făcută pe pagina proprie de Facebook a primarului din Sâncraiu de Mureș, la acțiune au participat zeci de locuitori, de la copii și părinți, la profesori și reprezentanți ai administrației publice locale.

”Astăzi, în cadrul celei mai mari acțiuni sociale din Romania, ”Let’s Do It, Romania!”, am ecologizat și igienizat pășunea comunală și malul râului Mureș, împreună cu profesori, copii, părinți, consilieri locali și colegi din Primăria Sâncraiu de Mureș. Datorită volumului mare de deșeuri, am beneficiat și de sprijinul utilajelor. Mulțumiri speciale Magazinului de pe Vale – Elita, care a sponsorizat dulciuri și răcoritoare pentru copii. Îi încurajăm pe toți cetățenii să sesizeze orice acțiuni de abandonare a deșeurilor pe domeniul public sau privat, pentru a putea interveni rapid și a descuraja acest fenomen. Împreună, putem menține comuna curată și un mediu mai sănătos!”, este mesajul transmis de primarul comunei Sâncraiu de Mureș.

„Let’s Do It, Romania!” este o inițiativă națională lansată în anul 2010, care își propune să implice cetățenii într-un efort colectiv de curățare a mediului înconjurător. Inspirat din modelul global „Let’s Do It World”, acest proiect s-a dovedit a fi cel mai mare eveniment de implicare socială din România.

Ziua Națională de Curățenie este un moment important în calendarul acțiunilor ecologice din România, iar „Let’s Do It, Romania!” este mai mult decât o campanie de o zi, fiind un apel la responsabilitate față de natură și un mod de a construi o comunitate mai curată și mai sănătoasă.

