Medifun 2024: Primarul Târgu Mureșului se opune paradei studențești

Miercuri, 02 octombrie, s-a dat startul celui mai mare festival studențesc din România, Medifun, o tradiție mult așteptată care reunește studenți din toată țara pentru patru zile de distracție și activități. De obicei, evenimentul debutează cu o paradă vibrantă prin centrul municipiului Târgu Mureș. Însă ediția din acest an a fost marcată de controverse, chiar înainte de a începe.

Schimbări de ultim moment

Cu toate că traseul paradei fusese deja discutat cu autoritățile locale, primarul Soós Zoltán a decis, în ziua deschiderii oficiale, să modifice traseul prestabilit, cerând organizatorilor să evite centrul orașului pentru a nu bloca circulația. Gianluca Maros, președintele Ligii Studenților și unul dintre principalii organizatori, a explicat: „Săptămâna trecută am avut o ședință de colaborare în care s-a propus un marș al Festivalului Medifun pe un traseu prestabilit care cuprindea și centrul orașului. Atunci, s-a propus în discuție un traseu care trebuie aprobat și de primar în calitate de administrator al drumului public. Nu am primit niciun răspuns cu referire la traseu, până aseară”.

Cu toate acestea, în urma unei convocări pe nepregătite, organizatorii s-au văzut nevoiți să se adapteze rapid. „Aseară (marți, 01 octombrie) am fost sunat pentru a fi chemat astăzi (miercuri, 02 octombrie) la o altă ședință pe motiv că s-au propus modificări. Când m-am prezentat astăzi la ședință am constatat că ni s-a modificat aproape complet parada”, a continuat Gianluca Maros.

Un compromis dificil?

Organizatorii au fost anunțați cu mai puțin de 24 de ore înaintea paradei despre schimbările impuse. Traseul inițial, care ar fi inclus străzi centrale, a fost restricționat la străduțe lăturalnice. „Nu am primit nimic în scris, am fost doar sunat marți, în jurul orei 19:00, și am fost anunțat că miercuri la ora 10:00 trebuie să vin la o ședință, în condițiile în care astăzi (miercuri) la 17:30 aveam programată parada. Am convenit să modificăm și programul, astfel vom începe de la 18:00”, relatează Gianluca Maros.

În urma discuțiilor cu primarul, organizatorii au acceptat, în cele din urmă, să facă un compromis. Deși parada nu va mai traversa arterele principale ale orașului, studenții vor porni din centru, deși vor merge pe străzi mai puțin circulate.

„Am primit aprobare de la toate organele, mai puțin de la domnul primar, motivația fiind că nu poate bloca arterele principale ale orașului din cauza traficului. Am ajuns, într-un final, la o cale de mijloc, însă nu este neapărat cea mai bună situație”, a mai declarat tânărul.

Contextul Medifun

Festivalul Medifun, cunoscut pentru atmosfera sa energică și diversitatea activităților, a devenit un simbol al vieții studențești din România. De-a lungul anilor, acesta a reunit studenți din diverse universități, oferind un cadru propice pentru socializare și divertisment. În ciuda obstacolelor întâmpinate, organizatorii rămân optimiști și speră ca festivitățile să fie un succes, chiar și cu noul traseu impus. Prin aceste întâmplări, Medifun 2024 promite să fie un festival memorabil, chiar și în fața provocărilor neprevăzute aduse de autoritățile locale.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Facebook – Medifun