Mandat pe plus pentru primarul comunei Pogăceaua, Cristian Ștefan

În 2020, Cristian Ștefan devenea în premieră primar, fiind unul din cei mai tineri ai zonei de Câmpie. Despre realizările ultimilor patru ani ne-a vorbit primarul comunei Pogăceaua, prilej pentru Cristian Ștefan a face un bilanț al muncii prestate în folosul locuitorilor comunei din ultimii patru ani.

Reporter: Dăm timpul înapoi și ajungem în urmă cu patru ani când în premieră ați obținut încrederea cetățenilor comunei pentru funcția de primar. Privind în urmă, cum simțiți acum acel moment?

Cristian Ștefan: Depinde ce moment, înainte de alegeri sau după. Dacă e să ne referim la momentul în are am fost declarat învingător, pot spune că a fost unul extrem de emoționat și totodată extrem de important. Spun astea deoarece am încercat să le dovedesc tuturor cetățenilor comunei Pogăceaua că se poate face administrație, se poate face ceva pentru cetățenii comunei. Într-un final, la ultimele alegeri, cele din acest an, s-a văzut că am putut să fac ceva pentru pentru locuitori, chiar mai mult decât mă așteptam și decât am promis în 2020. În campania din urmă cu patru am promis niște lucruri și am făcut mult mai mult decât am promis. Nu știam la acel moment câți bani avem sau ce putem face. N-am putut la oameni să le promit marea cu sarea, că după aceea să nu mă mai intereseze.

Rep.: Ce s-a făcut din bugetul local?

C.Ș.: Este foarte important să spunem acum că da, am făcut ceva pentru locuitorii comunei din fonduri proprii cum se spune. Aici mă refer la trotuare, la un parc de joacă pentru copii, la un teren sintetic de sport. De asemenea, tot din bugetul local am asigurat partea de cofinanțare pentru proiectele de dezvoltare pe care le-am avut prin PNRR, respectiv șapte proiecte în valoare de vreo 5,5 milioane de euro. La acest capitol, am început proiectul de reabilitare a blocurilor din localitatea de reședință, proiect pe PNRR unde lucrările sunt finalizate în proporție de 90%. Avem de asemenea un proiect pentru un dispensar în satul Pogăceaua care acuma e în faza de proiectare. Sperăm că până la sfârșitul anului să scoatem la licitație lucrarea. La fel, avem proiectul pentru căminul cultural de la Pogăceaua și Primăria. Și aici, sperăm ca până la finele anului lucrarea să fie scoasă la licitație, iar începând cu anul viitor să demarăm lucrările și la acest proiect. Cel mai important proiect derulat în acești ultimi patru ani este cel finanțat prin Programul Național „Anghel Saligny” începând cu anul 2021 prin care s-au asfaltat la nivel de comună 6,3 kilometri de drumuri, lucrări care se vor finaliza în această lună. Se mai lucrează doar la o singură stradă de 300 de metri pe care o vom finaliza în cel mai scurt timp și un pod pe DC 109, în localitatea Deleni.

Rep.: Care au fost greutățile perioadei de început a mandatului de primar?

C.Ș.: Pot spune că a fost foarte greu până să le dovedesc celor din comună că vreau să fac ceva. Când am făcut parcul de joacă din imediata apropiere a Primăriei, chiar când am ajuns primar, oamenii erau foarte sceptici vizavi de ce vroiam să fac. Zona era una plină cu boscheți, nefolosită, și am zis să facem ceva frumos. Oamenii s-au mirat să vadă că se sapă în zona respectivă, dar până la urmă s-au convins că facem ceva extrem de util pentru comunitate. În cele din urmă a ieșit ceva frumos care a mulțumit pe toată lumea. Practic, pot spune că în acești patru ani am schimbat fața localității de reședință a comunei. Am amenajat trotuare, am plantat trandafiri, tuie, tot ce trebuie pentru ca satul să arate așa frumos. Am făcut trotuare. Multă lume s-a întrebat de ce fac trotuare că nu circulă nimeni. Normal că nu circula nimeni dacă era o dală și o dală lipsă. Acum toată lumea circulă pe trotuar frumos. Și în următorul mandat vom avea în vedere amenajarea de trotuare, astfel încât să oferim comunei un aspect civilizat. Acum pot liniștit să merg să sap în centru, oamenii nu mai privesc cu neîncredere, știe că acolo unde se sapă va fi o lucrare în beneficiu lor. Oricum, centrul comunei va suferi o schimbare substanțială în perioada următoare. Aici va fi amenajată fântâna arteziană, chiar lângă monument, va fi dispensarul cel nou, blocurile izolate și reabilitate, la fel și școala, renovată și pusă la punct. Chiar acum am fost alături de viceprimar să facem măsurători la școală unde dorim să amenajăm un teren de baschet unde suprafața să fie din tartan, undeva la 300 de metri pătrați.

Rep.: A fost un mandat cu realizări și în ce privește partea sportivă.

C.Ș.: Sportul reprezintă o preocupare a noastră la nivel de comună. Am avut douăă echipe de fotbal, una în Liga IV Clasic și una în Liga IV-a Elite. Începând cu sezonul 2024-2025 vom avea o echipă doar la Clasic unde, la momentul de față suntem pe locul 3. La acest capitol am făcut investiții importante. În acest mandat am pus la punct baza sportivă, terenul de fotbal cu tot ce înseamnă utilități, vestiere, tot ce trebuie, astfel că terenul a fost o omologat, fapt pentru care echipa poate juca meciurile de pe teren propriu la Pogăceaua și nu la Râciu cum se întâmpla până nu de mult. La meciurile echipei de pe teren propriu vine foarte multă lume, dovadă că investițiile făcute de noi și-au atins scopul. Din bugetul local am alocat pentru acest an suma de 20.000 de lei pentru echipa de fotbal, restul banilor pentru echipă fiind asigurați din sponsorizări.

Rep.: Suntem la final de an, ce lucrări veți închide în acest an?

C.Ș.: Vom finaliza asfaltarea drumurile prin Programul „Anghel Saligny”. Este vorba de 11 străzi, în Pogăceaua, Copăcel, Văleni, Satu Nou, Sub vii, Pe grădini, precum și drumul comunal din localitatea Sicele. Fără să minimalizez celelalte proiecte, lucrarea cu asfaltarea drumurilor a fost cea mai importantă din acest mandat, investiție mult așteptată de locuitorii comunei. Tot la capitolul lucrări finalizate, la căminul de la Văleni, în această lună vom avea recepția finală a lucrărilor, la fel și în ce privește școala din Pogăceaua. Legat de școală, pe PNRR am câștigat un proiect în valoare de 700.000 de lei pentru dotarea laboratoarelor pentru școala din Pogăceaua și cea din Văleni. Anul viitor sperăm să-l putem duce la îndeplinire. Tot anul viitor vom începe lucrările la fântâma arteziană, la fel și în ce privește dispensarul uman, căminul de la Pogăceaua.

Rep.: La final de mandat, sunteți pe plus?

C.Ș.: Da, putem spune că suntem pe plus în ce privește investițiile derulate în comună. Speranțele se îndreaptă spre viitorul mandat. Sper să am o bună colaborare cu cei din Consiliul Local, aspect extrem de important în ce privește bunul mers al comunei. Este extrem de important să voteze proiectele care le avem în folosul locuitorilor din comuna Pogăceaua, nu să fie contra acestora, lucru care ar frâna din dezvoltarea comunei. Cu cât mai multe proiecte aprobate, cu atât mai bine pentru comună și pentru locuitorii ei.

A consemnat Alin ZAHARIE