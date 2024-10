Filarmonica de Stat Târgu Mureș, concert ”sold-out” la Viena

Concertul orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş de la Viena, programat în Sala de Aur a Musikverein, în data de 8 noiembrie 2024, se va desfăşura cu casa închisă, după ce biletele au fost epuizate, a declarat marţi, pentru www.agerpres.ro, Ovidiu Maior, preşedintele Asociaţiei Iunona, organizatorul evenimentului.

”Cu mai puţin de o lună de zile înainte de concertul de la Viena, tichetele de acces pentru locurile din sală sunt epuizate pe site-ul oficial al Musikverein. Cu o capacitate maximă de 1.800 de locuri, Sala de Aur de la Musikverein este astăzi una dintre cele mai căutate săli de concerte din Europa, în primul rând datorită unei acustici incredibile şi, în al doilea rând, datorită succesului pe care îl înregistrează aici concertele de Anul Nou, difuzate în toată lumea. În această sală va concerta şi Orchestra Filarmonicii din Târgu Mureş pe data de 8 noiembrie 2024. Un spectacol la care participă peste 80 de instrumentişti ai Filarmonicii, cu un program care a suscitat un interes major în capitala Austriei”, a declarat Ovidiu Maior.

Preşedintele Asociaţiei Iunona a subliniat că repertoriul ales pentru acest concert de dirijorul argentinian Pablo Boggiano, un colaborator vechi al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, va cuprinde compoziţii ale lui George Enescu, Bela Bartok şi Astor Piazzolla.

”Sunt trei compozitori ale căror lucrări alcătuiesc programul de la Musikverein. La prima vedere total în opoziţie, dar la o cercetare mai atentă descoperim legăturile dintre ei. Enescu şi Bartok au fost buni prieteni, au concertat împreună şi au promovat România muzicală peste tot în lume. Piazzolla, argentinianul care a readus tango-ul în atenţia lumii muzicale, avea în camera de studiu o fotografie cu Bartok Bela. Toţi trei sunt împreună acum într-un concert”, a precizat Ovidiu Maior.

Organizarea concertului a beneficiat de susţinerea unor instituţii şi companii private, din România şi din Austria, având sprijinul Ambasadei României din Republica Austria şi al Institutului Cultural Român de la Viena.

”Ne bucurăm foarte mult că am reuşit să transmitem că un astfel de eveniment cultural diplomatic poate crea punţi între comunităţi. Am regăsit un sprijin extraordinar la Ambasada României din Republica Austria, Excelenţa Sa Emil Hurezeanu fiind foarte aproape de echipa noastră. Institutul Cultural Român de la Viena este de asemenea un foarte bun partener şi odată cu acest proiect am putut vedea cât de multe lucruri frumoase se întâmplă din punct de vedere cultural în Austria. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a oferit, prin intermediul unui proiect, o finanţare care acoperă, printre altele, o parte din cheltuielile pentru înregistrarea concertului din 8 noiembrie. Consiliul Judeţean Mureş, UMFST Târgu Mureş şi Repatriot, alături de parteneri privaţi din România şi Austria au reuşit împreună să susţină un proiect care la început părea doar un vis”, a mai subliniat Ovidiu Maior.

Vicepreşedintele Asociaţiei Iunona, Mihail Poruţiu, a precizat că pregătirile pentru spectacolul de la Viena au început cu doi ani în urmă, când s-au purtat primele discuţii cu Musikverein.

”Am fost convinşi încă de la început că programul este unul foarte bun, mai ales pentru publicul din Austria, obişnuit să vadă la Musikverein cele mai mari orchestre ale lumii. Nădăjduiam să avem o sală plină, dar nu chiar atât de repede faţă de data concertului. Mai sunt trei săptămâni şi jumătate şi tichetele sunt epuizate. Pentru că este o tradiţie locală, am pus acum în vânzare şi tichete în picioare. De regulă sunt achiziţionate de elevi şi studenţi de la şcolile de muzică, tineri artişti şi turişti. Se anunţă aşadar un concert foarte frumos”, a afirmat Mihail Poruţiu, co-organizator al evenimentului.

Mihail Poruţiu a precizat că dat fiind faptul că oraşul Târgu Mureş este relativ aproape de Viena, prin noua legătură rapidă creată de autostradă şi zborurile din Cluj-Napoca şi Sibiu, între spectatorii de la concertul de la Musikverein se va regăsi şi un grup important din România.

Concertul Orchestrei Filarmonicii din Târgu Mureş la Viena este programat să se desfăşoare vineri, 8 noiembrie, de la ora 19.30, în Sala de Aur de la Musikverein.

