VIDEO: Candidații AUR Mureș la parlamentare, ”cea mai integră și mai incoruptibilă echipă”

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) Mureș, Răzvan Biro, a participat vineri, 18 octombrie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Cu prilejul prezenței în Studioul Zi de Zi Live, invitatul lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi, a prezentat echipa pe care Alianța pentru Unirea Românilor o propune mureșenilor pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în acest an, în data de 1 decembrie.

”Am ținut cont de vocea străzii”

Astfel, pentru Camera Deputaților AUR Mureș propune următorii candidați: 1 – Răzvan Biro (specialist științe politice – consilier parlamentar), 2 – Stelian-Ovidiu Popescu (medic oftalmolog), 3 – Denisa-Loredana Moșneag (jurist – consultant), 4 – Emilian-Tiberiu Bungărdean (jurist – administrator), 5 – Petruța-Bianca Covrig (ofițer MApN – administrator), 6 – Liviu-Adrian Natea (politolog – consultant politic), 7 – Cristina-Andreea Coman (economist – contabil), 8 – Alin-Ionuț Constantinescu (jurist – consilier parlamentar), 9 – Ionela-Florica Turcu (economist) și 10 – Vlad Marcu (inginer).

Media de vârstă a candidaților AUR Mureș pentru Camera Deputaților este de 32 de ani.

În ceea ce privește alegerile pentru accederea în Senatul României, AUR Mureș are următoarea listă de candidați: 1 – Cristian Vântu (medic – medic de familie), 2 – Cristina Elena Ilie (jurist – șef de cabinet), 3 – Mirela Gaston (medic – medic stomatolog), 4 – Marcel Aurel Mălai (jurist – inspector de mediu), 5 – Alin Marius Mihăilescu (profesor) și 6 – Mihaela Cristina Vereș (profesor).

Media de vârstă a candidaților AUR Mureș pentru Senat este de 50 de ani.

”Suntem cea mai integră și mai incoruptibilă echipă și avem în componență cei mai mulți oameni care nu au făcut parte din acest angrenaj politic care ne-a ținut pur și simplu pe loc și ne-a îngreunat și ne-a împovărat viețile în ultimii 30 și ceva de ani. De aici am plecat cu construcția listei. Ca și la locale, și la parlamentare am ținut cont de vocea străzii. Noi suntem un partid care mereu suntem prezenți printre oameni, din 2021 am făcut asta în tot județul Mureș, în toată Țara Românească, iar noi chiar ținem cont de ce spun oamenii, pentru că noi venim din rândul acelor oameni care nu au fost reprezentați politic, venim din rândul acelor oameni care nu am făcut parte din vechea clasă politică, venim din rândul acelor oameni mult prea mult încercați și nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat în România și care au mai găsit altă soluție de a ne manifesta nemulțumirea și de a încerca să schimbăm lucrurile în țara noastră decât prin implicare politică. Iar așa am și format lista de candidați. Categoric, toți candidații noștri sunt oameni care au studii superioare, sunt reprezentate atât tinerele generații, cât și seniorii și cei mai experimentați”, a afirmat Răzvan Biro, care deține și funcția de coordonator național al Tineretului AUR.

La nivelul județului Mureș, pentru depunerea listelor de candidați, Alianța pentru Unirea Românilor a adunat peste 15.000 de semnături.

”Încercăm să reprezentăm absolut toate categoriile. Venim cu oameni și din zona medicală, venim și cu ingineri, sunt și juriști. Bineînțeles, sunt oameni care nu se fac vinovați de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 și ceva de ani în România, sunt oameni care nu au mai ocupat funcții publice, nu au fost funcționari publici, nu au fost șefi de partide, nu au făcut și au desfăcut în lumea politică nici cea județeană, nici cea județeană”, a mai subliniat Răzvan Biro în cadrul emisiunii care a avut ca temă ”Candidații AUR Mureș la alegerile parlamentare”.

Arina TOTH