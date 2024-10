FOTO: Aleșii locali din Băla învestiți pentru un nou mandat

Căminul Cultural din localitatea Băla a găzduit vineri, 25 octombrie, ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Băla rezultat în urma alegerilor locale din 9 iunie 2024.

În prezența reprezentatului Instituției Prefectului – Județul Mureș, Ligia Dancu, au depus jurământul de învestire consilierii locali Cotoară Valer (PSD), Hintea Simion (PNL), Mărginean Ioan (PRM), Milășan Pascu Emilian (PNL), Miron Florin Vasile (USR), Niomati Teodor (PMP), Rus Alexandru (PNL) și Vlad Mariana (PSD). Consiliul Local al comunei Băla urmează fie complet prin validarea consilierului Ormenișan Liviu (PSD) care va depune jurământul la următoare ședință de Consiliu Local.

Începutul unei noi etape pentru Băla

Proaspăt învestit pentru cel de-al doilea mandat, primarul liberal Ioan Huza a subliniat importanța continuării proiectelor, precum și buna colaborate cu membrii Consiliului Local.

„Astăzi este o zi importantă pentru toți, zi cu multiple semnificații. Este Ziua Armatei, este Ziua Recoltei dar este și o zi, 25 octombrie 2024, pe care va trebui să o ținem minte mult timp de acum înainte. Am pornit pe acest drum acum patru ani cu un singur scop, exact cum spune și jurământul, să fac tot ce-mi stă în putință pentru binele comunei Băla, pentru dezvoltarea ei durabilă. Am muncit mult și am reușit împreună cu membrii Consiliului Local, cu ajutorul colegilor din Primărie, cărora le mulțumesc din suflet, să atragem foarte mulți bani prin programe guvernamentale, PNNR, prin ”Anghel Saligny”, prin AFIR, astfel încât să avem 12 proiecte care sunt în derulare la ora actuală. Trebuie să înțelegem că niciun UAT mic nu poate să investească prea mulți bani din bugetul local pentru că sunt puțini. Această ședință festivă este foarte importantă pentru noi toți. E momentul în care oficializăm împreună începutul unei noi etape pentru comuna Băla. Implicarea consilierilor locali este foarte importantă și valoroasă în perioada care urmează, pentru că doar împreună putem construi o comunitate puternică, unită și prosperă. Avem multe de făcut, avem o agendă foarte încărcată, finalizarea proiectelor finanțate deja și multe alte proiecte care sunt vitale pentru comuna Băla. Trebuie să recunoaștem că și în Băla și la nivel național avem un deficit demografic destul de mare. Ca să putem atrage familii tinere, ca să putem atrage tineretul la noi în comună va trebui în primul rând să modernizăm infrastructura rutieră, și aici mă refer la drumul dintre Băla și Ceuașu de Câmpie. Această investiție este prioritară pentru mandatul 2024-2028, altfel n-o să reușim niciodată ca familiile tinere să tragă la Băla pentru că distanța este destul de mare față de oraș. Ar fi multe de spus. N-are rost să le enumăr pentru că o să avem timp în ședință de Consiliu să discutăm mai multe despre proiectele de viitor. Vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată. Vă felicit în același timp pentru funcția de consilieri. Mulțumesc familiei pentru susținere, colegilor din Primărie pentru sprijinul acordat. Vă doresc succes, spor în toate și sănătate multă. Doamne Ajută!”, a spus Ioan Huza, primarul reales al comunei Băla.

Mesajul consilierilor

„Mă bucur că am fost votat de către locuitorii comunei Băla. Pentru mine este primul mandat în cadrul Consiliului Local Băla. Cum am zis și în jurământul de învestire pe care l-am depus, îmi voi da silința, toată silința și priceperea mea pentru binele comunei Băla. Cum a subliniat și domnul primar, avem același scop, să avem realizat drumul până la Ceuașu de Câmpie, precum și multe alte proiecte benefice pentru comunitatea noastră”, a declarat Miron Florin Vasile, consilier local USR.

„Eu, personal, îi doresc domnului primar în primul rând să fie sănătos, să aibă putere de muncă și cu elanul cu care a început în 2020 să continue și în acest mandat. Într-adevăr, s-a văzut că a muncit mult și a reușit, dovadă faptul că lumea l-a reales fără niciun dubiu. De asemenea, colegilor din Consiliul Local le doresc o colaborare bună cu Primăria, la fel și colaborarea între noi consilierii să fie una foarte bună, indiferent de culoarea politică, astfel ca proiectele aflate în derulare să fie duse la bun sfârșit, și aici mă refer în special la proiectul de realizare a drumului de legătură Băla – Ceuașu de Câmpie. Doresc succes tuturor și multă putere de muncă primarului și tuturor aleșilor locali”, a declarat Rus Alexandru, consilier local PNL.

„Mă bucur în primul rând pentru Florin, care aduce tinerețea în acest consiliu local al comunei Băla. Trebuia să vină cineva din urmă, cineva cu un suflu proaspăt. Din punctul meu de vedere, acest Consiliu Local ales este cel mai competent din toate câte le-a avut comuna Băla, cel puțin de la Revoluție încoace. Avem în Consiliul Local doi foști primari, ceea ce nu e deloc puțin, avem în Consiliul Local un viceprimar cu experiență. Avem în Consiliul Local oameni cu studii superioare, avem reprezentanți din mari companii private, avem oameni gospodari. Chiar dacă vorbim de o comunitate mică aici, în comuna Băla, Consiliul Local este format din oameni cu experiență extraordinară, atât în mediul privat, cât și în administrația publică. Nădăjduiesc că domnul primar va avea tot sprijinul din partea Consiliului Local, din partea reprezentanților tuturor partidelor politice ținând cont că interesul este unul comun, pentru ducerea la îndeplinire a tuturor proiectelor. Îmi doresc să avem o colaborare cel puțin la fel de bună cum am avut-o în mandatul trecut”, a fost mesajul transmis de Hintea Simion, consilier local PNL.

Sprijin din partea Prefecturii

La rândul său, reprezentantul Instituției Prefectului – Județul Mureș, Ligia Dancu, a subliniat calitatea umană existentă în cadrul Consiliului Local Băla.

„Chiar dacă este un moment pe care majoritatea din cei prezenți l-ați mai trăit acum patru ani, el rămâne unul emoționant pentru toată lumea. Am remarcat și eu faptul că în componența Consiliului Local Băla se regăsesc oameni foarte competenți. De asemenea, faptul că doi foști primari și viceprimarul fac parte din acest Consiliu, prin ceea ce fac pot aduce foarte multă predictibilitate împreună cu toți ceilalți consilieri în ceea ce se va realiza pentru viitor. Rog consilierii să-și dea tot sprijinul pentru dezvoltarea comunei Băla. Noi, Instituția Prefectului, atât cât se poate și cât ne stă în putință, suntem alături de fiecare unitate administrativ-teritorială din județ pe care o sprijinim și o îndrumăm cum ne pricepem mai bine. Transmit din partea domnului prefect felicitări pentru tot ceea ce ați realizat aici, în comuna Băla. Vă transmite în primul rând multă, multă sănătate, putere de muncă și să nă vedem cu bine”, a precizat Ligia Dancu.

Alin ZAHARIE