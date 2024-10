FOTO: Mandat nou pentru aleșii locali din comuna Brâncovenești

Aleșii locali ai comunei Brâncovenești desemnați în urma alegerilor locale din 9 iunie 2024 au depus jurământul pentru un nou mandat joi, 24 octombrie, în cadrul unei ceremonii festive.

În prezența reprezentantului Instituției Prefectului – Județul Mureș, Liliana Olar, consilier superior în cadrul instituției, au depus jurământul consilierii locali noi aleși, respectiv Barabás Zsolt (UDMR), Bârsan Mărioara (PSD), Demeter István (UDMR), Ilea Petru-Sorin (Pro România), Moldovan Cornel (AUR), Nagy Enikö (UDMR), Pui Ioan Gheorghe (AUR), Suciu Florin Mihai (PMP), Szakács Ferencz-Zsolt (UDMR), Totpal Dalma (UDMR), Vita István (UDMR) și Zsigmond Ambrus (independent). Consiliul Local urmează să fie completat cu Bartha Jenö (UDMR) care va fi învestit în funcție la următoarea ședință.

Ördög Ferenc: „Să fim o echipă unită și constructivă”

A urmat depunerea jurământului de către primarul Ördög Ferenc, învestit oficial pentru cel de-al șaselea mandat.

„Mă bucur foarte mult că în sfârșit s-a constituit Consiliul Local al comunei Brâncovenești. În ce mă privește, cum am zis și în jurământ, tot ce depinde de mine am să fac în același mod cum am făcut-o în ultimii 20 de ani. Cei care sunteți noi, o să vedeți că în Consiliul Local Brâncovenești, în Primăria Brâncovenești lucrurile merg normal. Facem lucruri normale și încercăm să servim populația și alegătorii care ne-au ales. Cei vechi știu, și mă adresez noilor veniți, important este să fim o echipă unită și constructivă. Discutăm orice problemă, indiferent de etnie, indiferent de localitatea din care venim. Aș dori ca în acest al șaselea mandat să fie tot așa cum a fost înainte sau poate și mai bine. Eu personal mă angajez, dacă bunul Dumnezeu îmi de sănătate, să facem aceeași treabă cum am făcut-o și înainte. Vă doresc succes în activitate și să dea bunul Dumnezeu ca peste patru ani când eventual ne despărțim, să zicem că da, într-adevăr am făcut treabă bună în comuna Brâncovenești”, a spus primarul Ördög Ferenc.

Un mesaj de susținere a venit și din partea decanului de vârstă din Consiliul Local Brâncovenești, consilierul local Mărioara Bârsan.

„Din toată inima doresc noului Consiliu putere de muncă, sănătate peste toate și să fim o echipă bună, dacă se poate și mai bună decât până în acest moment. Dincolo de fapte, primează respectul nostru față de oamenii care ne-au trimis aici. Interesul, sunt convinsă că e același, să ne străduim să fie bine pentru fiecare localitate, tot ce se poate pentru fiecare cetățean, să fim foarte aproape de ei. Vă mulțumesc pentru ce am făcut împreună până acuma și promit că voi fi alături de oricare dintre colegi. Domnului primar îi mulțumim pentru ce a făcut până acuma și îi dorim putere pentru realizarea tuturor obiectivele de acum înainte”, a spus Mărioara Bârsan.

Alin ZAHARIE