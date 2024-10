VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. ”Oamenii, înainte de toate!”, prioritate a REPER

Cele mai importante candidate ale partidului REPER (Reînnoim Proiectul European al României) Mureș la alegerile parlamentare de la 1 decembrie au participat miercuri, 30 octombrie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Cu prilejul prezenței în Studioul Zi de Zi Live la emisiunea care a avut ca temă ”Oamenii, înainte de toate!”, realizată de către Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi, cele două candidate care deschid lista REPER Mureș pentru Camera Deputaților, respectiv pentru Senat, au prezentat principalele preocupări și priorități avute în vedere în cazul în care vor accede în Parlamentul României, în mandatul 2024-2028.

Priorități legislative

Pentru Camera Deputaților, REPER Mureș propune următoarea listă de candidați: 1 – Irina-Maria Sorescu-Vasile (economist, psiholog), 2 – Gheorghe Cinca (institutor – pensionar), 3 – Kobulniczky Bela (geograf – șef raion), 4 – Florin Băluț (agent de mediu – team leader), 5 – Laszlo Delia (asistent medical – stilist protezist unghii).

”Prima inițiativă legislativă la care m-am gândit ar fi pe problema sănătății mintale din România pentru că de când am început să profesez și am intrat în acest domeniu îmi dau seama câtă nevoie este de asta și cum Statul, România, nu are niciun plan. Efectiv, nu există niciun plan pe partea aceasta. Avem adolescenți care se simt neînțeleși, pentru că e diferența de generații, neînțeleși de profesori, neînțeleși de părinți. Avem persoane care au o problemă de sănătate mintală, suferă de o tulburare, sunt în incapacitate de a merge la lucru, de a profesa, de a avea un job, iar ei nu pot să beneficieze decât de zece ședințe de terapie gratuite, asta prin intermediul psihiatrului, dar aici avem o mare problemă pe care din păcate nimeni nu o abordeză pentru că toată lumea spune doar: ok, vrem ședințe gratuite la psiholog. Dacă nu ești asigurat și suferi de o tulburare care practic te poate împiedica să mergi la serviciu, tu trebuie să îți plătești medicamentele. De unde? Toată greutatea aceasta pică pe umerii familiei, dacă există o familie. Dacă ai nevoie de o internare și nu ești asigurat trebuie să plătești. Am clienți care au nevoie de internare și mai așteaptă încă o lună până își strâng banii și se duc și își plătesc acea cotizație ca să poată să se interneze. Este groaznic ce se întâmplă din punctul acesta de vedere”, a explicat Irina Sorescu-Vasile, care deține și funcția de coordonator al REPER Mureș.

Pentru Senat, candidații propuși de REPER Mureș sunt următorii: 1 – Smaranda Enache (filolog – pensionară), 2 – Mihail-Marcel Potcoavă (inginer IT).

”Dorința mea este ca legile, toate legile din România care trec prin Senat să fie legi drepte, să nu discrimineze nicio categorie de cetățeni ai țării, să fie legi care au în vedere interesele oamenilor și care nu vor să lase pe nimeni în spate”, a precizat Smaranda Enache.

Totodată, Smaranda Enache, care este cunoscută opiniei publice mureșene și pentru activitatea îndelungată în funcția de co-președinte al Ligii Pro Europa, dar și pentru funcția de ambasador al României în Finlanda onorată în perioada 1998-2001, a arătat că își dorește o reformare din temelii a administrației publice din România: ”Descentralizarea este extrem de importantă pentru că vedem o Românie atomizată în foarte multe județe, vedem o administrație greoaie, vedem că pentru a construi un podeț e nevoie de foarte multe aprobări de la Centru și vedem că ni s-a promis și am crezut în 2007, pe 1 ianuarie, când am intrat în Uniunea Europeană, că aceste probleme majore vor fi rezolvate. Pentru o țară este extrem de important cum funcționează administrația. Vrem să avem o administrație care corespunde spiritului descentralizării, subsidiarității, din cadrul Uniunii Europene și vrem să avem o administrație complet lipsită de politizare. Pentru că cealaltă tara a noastră, nu e numai centralizarea, este și politizarea, numirea în fruntea instituțiilor publice din România, pe baza unor algoritmi politici. Este pur și simplu un instrument de a submina aceste instituții.”



Arina TOTH