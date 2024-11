CSM Târgu Mureș, înfrângere la Râmnicu Vâlcea după o luptă strânsă

Echipa de baschet masculin a CSM Târgu Mureș a pierdut în deplasarea la Râmnicu Vâlcea cu scorul de 99-92, în etapa a opta a Ligii Naționale de Baschet Masculin. A fost o luptă dificilă pentru echipa mureșeană, care, deși afectată de absența mai multor jucători importanți din cauza accidentărilor, a reușit să lupte pe teren.

Meciul a început cu stângul pentru CSM Târgu Mureș, care s-a văzut rapid condusă cu 0-10 în primele 2 minute și 40 de secunde. În fața acestui debut furtunos al gazdelor, antrenorul Péter Faragó a fost nevoit să utilizeze ambele timeout-uri pentru a încerca să frâneze ritmul impus de CS Vâlcea. Primele puncte pentru echipa noastră au venit prin aruncările libere ale lui Martinic, iar odată cu acestea, jucătorii noștri au reușit să reducă din diferență, apropiindu-se la doar o posesie în ultimele două minute ale sfertului: 19-21. Martinic a egalat scorul, iar Șolopa ne-a adus pentru scurt timp în avantaj, însă primul sfert s-a încheiat totuși cu un +5 pentru echipa gazdă.

Potrivit CSM Târgu Mureș, în sfertul doi, meciul a continuat să fie extrem de echilibrat, jucătorii CSM-ului rămânând în apropierea adversarilor. Totuși, nu am reușit să preluăm conducerea, intrând la pauză cu un deficit de opt puncte.

La reluare, în debutul sfertului trei, gazdele au reușit să se distanțeze la peste zece puncte, dar CSM Târgu Mureș a revenit din nou, menținând un echilibru constant. Totuși, spre finalul sfertului, CS Vâlcea a reușit să își mărească avansul, astfel că ultimul sfert a început cu -11 puncte pentru echipa noastră.

Potrivit aceleiași surse, ultimele zece minute au fost o dovadă de voință și dârzenie din partea CSM Târgu Mureș, care nu a renunțat la luptă și a căutat să reducă avantajul gazdelor. Cu 100 de secunde înainte de final, am reușit să ne apropiem la doar șase puncte, având chiar oportunitatea de a reduce diferența la o singură posesie. Din păcate, aruncarea decisivă nu a intrat, iar gazdele au profitat, încheind partida cu scorul de 99-92.

Marcatorii echipei CSM Târgu Mureș: Martinic – 23 puncte (1×3), 9 pase decisive, Sánta – 18 puncte, 7 recuperări, Jeremic – 17 puncte (4×3), Șolopa – 15 puncte, 7 recuperări, Reljic – 11 puncte (1×3), Bodó – 5 puncte (1×3) și Casale – 3 puncte.

„Poate că va suna ciudat, dar sunt mulțumit. Nu pentru că am fost depășiți la recuperări și nici pentru că am primit aproape 100 de puncte. Sunt mulțumit pentru că, în condițiile actuale, jucăm peste nivelul nostru de forță, cunoștințe și tactică. Echipa a demonstrat de mai multe ori că are inimă, dar acum în mod special. Lunea viitoare, am aprecia ca tot orașul să fie prezent pentru a înfrunta echipa Steaua. Avem nevoie de toată lumea! Îmi pare foarte rău că această accidentare a venit tocmai acum, când a muncit atât de mult și disciplinat pentru a se întoarce după o accidentare veche. Toți suntem oameni de sport, dar ne afectează când ne vedem jucătorii accidentați. Îi doresc putere și perseverență, dar mai ales o revenire rapidă și motivație pentru a se întoarce. Avem o mică alinare în faptul că accidentarea lui Jonathan îl va ține departe de teren „doar” două luni. Sper să-i vedem pe Alin (Borșa) și Gajo (Goran Gajovic) din nou în noiembrie”, a declarat antrenorul Péter Faragó pentru pagina CSM Târgu Mureș.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: CSM Târgu Mureș