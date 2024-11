Smaranda Enache: „Târnăveniul merită un festival de anvergură europeană”

Smaranda Enache, candidată REPER pentru funcția de senator, a vizitat Municipiul Târnăveni. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, a scris că Târnăveniul merită un festival de anvergură, fiind orașul unde s-a născut compozitorul Ligeti György.

„Mărturisesc, campania asta m-a întinerit și m-a remotivat! Ieri am fost la Târnăveni, un oraș pe care îl poți îndrăgi ușor și unde te simți familiar. Clădirile K&K alternează cu o modernitate eclectică, aleile de vile cu suburbii de lumea a treia. Dar, all in all, oamenii sunt primitori, dispuși să te asculte, apoi să-ți administreze o prelegere sinceră și autentică din registrul dubito ergo sum. Dragostea mea de țară, adormită, se redeșteaptă în compania lor.

Și da, Târnăveniul merită un festival de anvergură europeană (alo, județ, se aude?). Aici s-a născut în 1923 György Ligeti, onorat pe plan mondial ca una din personalitățile de prim rang ale avangardei muzicale a secolului XX. Sinagoga, aflată într-o precară conservare, este locul ideal”, a postat Smaranda Enache.

Smaranda Enache, copreședintă a Ligii Pro Europa, activistă pentru drepturile minorităților etnice și fostă ambasadoare, se află pe primul loc pe lista din Mureș pentru Senatul României a partidului REPER (Reînnoim Proiectul European al României).

(Sursă imagine: Facebook/Smaranda Enache)