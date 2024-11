Nicolae Ciucă, omul care prețuiește Familia, Comunitatea și Țara

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a intrat relativ târziu în politică, în anul 2020, după o carieră militară de succes, încununată cu gradul de general.

A fost șef de promoție al Academiei de Înalte Studii Militare, este doctor în Științe militare și a absolvit un masterat în Studii Strategice în cadrul Colegiului de Război al Forțelor terestre din SUA.

A ocupat cea mai înaltă funcție în Armata României – Șeful Statului Major General, a slujit țara în teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan și a fost decorat pentru activitatea sa.

După intrarea în politică, Nicolae Ciucă s-a remarcat atât prin seriozitate, cât și prin capacitatea de soluționare a unor problematici diverse, în calitate de ministru al Apărării Naționale și apoi prim-ministru, în perioada noiembrie 2021 – iunie 2023. Președintele PNL este un lider autentic, iar numele său nu a fost implicat în scandaluri și conflicte.

În mandatul său de premier, România a atras investiții străine directe, record, de 11 miliarde de euro și fonduri europene de 11,3 miliarde de euro. Alături de Partidul Național Liberal a demarat cel mai ambițios program de după 1989 pentru modernizarea infrastructurii României (drumuri, apă, canalizare, gaze etc.) – Programul ”Anghel Saligny.”

Nicolae Ciucă este un familist adevărat, un om cu credință în Dumnezeu, dedicat valorilor tradiționale. Acesta este căsătorit, are un băiat și o nepoată care îi spune ”Bunelu.”

De ce Nicolae Ciucă și PNL?

– Partidul Național Liberal, condus de Nicolae Ciucă, face parte cea mai mare familie politică europeană – Partidul Popular European, care are în total 13 șefi de state și de guverne în Uniunea Europeană, adică jumătate din țările UE.

– Nicolae Ciucă este liderul PNL, un partid cu peste 1.100 de primari, 12 președinți de Consilii Județene, peste 11.500 de consilieri locali și 350 de consilieri județeni.

– Doar PNL și Nicolae Ciucă pot forma, după alegeri, un Guvern de dreapta, pro-european, care să aducă siguranță și prosperitate.

Prioritățile lui Nicolae Ciucă:

1) Valorificarea poziției geostrategice a României, inclusiv independența energetică, protejarea și exploatarea resurselor naturale;

2) Democrație, libertate și o justiție corectă și eficientă care respectă drepturile individului;

3) Prosperitate și un model economic liberal, bazat pe susținerea clasei de mijloc și mediului de afaceri;

4) Susținerea familiilor, comunităților și a identității naționale;

5) Un stat eficient și corect în slujba cetățenilor, cu marile sisteme publice reformate.

“Nu m-am compromis niciodată”

” Nu am făcut niciodată un titlu de glorie din nimic din ceea ce am realizat în cariera profesională, motiv pentru care voi pune în slujba românilor tot ceea ce am reușit să dobândesc în experiența mea de viață, atât în domeniul apărării, cât și în domeniul diplomației militare.”

„Pentru mine, personal, familia este cea tradițională”

“Am spus de nenumărate ori, reiterez și acum, pentru mine, personal, familia este cea tradițională, căsătoria între un bărbat și o femeie. Viziunea la noi, la români, este familia bazată pe trei generații, bunici, copii și nepoți, dacă ni se dă să fim binecuvântați, să fie și a patra – și străbunicii, este cu atât mai bine.”

”Biblia și Constituția României sunt cărțile de căpătâi.”

“Una este cartea de căpătâi a credinței noastre, Biblia, și cealaltă este Constituția. Este cartea de căpătâi a democrației. Atunci când mi-am început cariera militară, am jurat credință țării în fața drapelului de luptă. După aceea, ca ministru, ca prim-ministru am jurat să-mi fac datoria față de țară cu mâna pe Biblie și pe Constituție.”

Nicolae Ciucă este general (r) al Armatei Române, recunoscut și decorat

A fost decorat pentru activitatea sa de către România, SUA și Franța. Statele Unite ale Americii, în timpul administrației republicane a lui Donald Trump, i-au acordat Legiunea de Merit în grad de ofițer, cea mai prestigioasă distincție militară americană care se poate acorda unui cetățean străin. Această distincție a mai fost primită de un singur român, Regele Mihai I, în anul 1946, care a fost decorat de Președintele SUA de la acea vreme, Harry Truman.

Ambasadorul SUA în România, E. S. Adrian Zuckerman, cu ocazia acordării Legiunii de Merit generalului Nicolae Ciucă:

“Legiunea de Merit reprezintă cea mai înaltă distincție pe care Forțele Armate ale Statelor Unite o pot acorda unei persoane care nu este cetățean al Statelor Unite. Se acordă pentru conduită meritorie de excepție în desfășurarea unei activități strălucite. Domnule Ministru Ciucă, astăzi vă alăturați unui grup mic, dar foarte distins de persoane care au primit medalia.”

În opinia românilor, un om educat, cu o carieră bogată este cel mai potrivit pentru a ocupa cea mai înaltă funcție în stat. (sondaj CURS)

– Pentru 89% dintre români contează “foarte mult” și “mult” educația și rezultatele școlare.

– 73% dintre români votează luând în calcul educația, rezultatele și cariera unui candidat.

– Nicolae Ciucă a fost șef de promoție al Academiei de Înalte Studii Militare.

Mesajul lui Nicolae Ciucă pentru mediul privat din județul Mureș

“Alături de Partidul Național Liberal, mă angajez să păstrăm cota unică, să nu scădem plafonul pentru microîntreprinderi, să nu majorăm TVA-ul și să nu introducem taxe noi. De asemenea, vom crește contribuția la pilonul doi de pensii de la 4,75% la 6%, asigurând stabilitate și siguranță pentru viitor. Vom investi în digitalizarea administrației, reducând astfel birocrația care încă afectează dezvoltarea afacerilor. Împreună, putem construi o Românie sigură și prosperă, bazată pe inițiativă, inovare și pe o clasă de mijloc puternică!”

