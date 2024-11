Elena Lasconi, primărița, fostă jurnalistă, care a scos PSD-ul din turul 2 al alegerilor prezidențiale

Elena Valerica Lasconi a reușit să intre în turul 2 al alegerilor prezidențiale după ce l-a devansat într-o luptă strânsă pe Marcel Ciolacu, candidatul PSD, cu 2740 de voturi, potrivit rezultatelor finale publicate pe prezenta.roaerp.ro/. Elena Lasconi a ajuns candidata USR pentru funcția de președinte al României, în urma câștigării alegerilor pentru funcția de președinte al formațiunii politice. În vară, a câștigat al doilea mandat de primar al Municipiului Câmpulung, obținând 69,58% din voturi.

În primul tur al alegerilor prezidențiale, Elena Lasconi a obținut 1.772.500 de voturi, iar contracandidatul său din turul 2, Călin Georgescu, a obținut 2.120.401.

De la Știrile ProTV la Primăria Câmpulung

„Din 1996 și până în martie 2020, ca angajat al Știrilor PROTV, am fost reporter, realizator și moderator TV, producător, corespondent de război, prezentator, trainer, dar și sales manager (2004-2005)”, este menționat în CV-ul Elenei Lasconi, de pe site-ul Primăriei Câmpulung.

„Participare și relatare de la toate evenimentele majore din țară, dar și din străinătate. Exemple: Mineriadele din 1999, războaiele din Kosovo și Afganistan, cutremurul din 1999 din Turcia (peste 20 de mii de victime), alegeri prezidențiale, locale și parlamentare, vizita Papei Ioan Paul al II-lea, vizita președintelui american George Bush, Summit-ul NATO, aderarea României la UE, inundații devastatoare (campania ”Nouă ne pasă”)”, mai este menționat în CV.

„În campaniile realizate de mine am atins subiecte extrem de sensibile sau chiar tabu pentru a conștientiza și chiar a schimba mentalități. Ex: alcoolism, depresie, violență domestică, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, trafic de persoane, condițiile în care trăiesc și învață copiii în satele românești. Am bătut țara în lung și în lat. Știu care sunt vulnerabilitățile și cât de mult rău poate face corupția și incompetența; am dezvoltat abilități excelente de comunicare, organizare și lucru în echipă, leadership.”

Pe aceeași pagină, se regăsește și un paragraf despre activitatea din primul mandat de primar: „De când am preluat mandatul de primar m-am dedicat total Câmpulungului. Am realizat, împreună cu echipa din Primărie, o mulțime de lucruri concrete care se văd deja în teren. Cel mai important este însă ceva ce nu se vede, dar care va salva orașul pe care îl iubesc: accesarea de fonduri europene. Vorbesc de bani nerambursabili cu ajutorul cărora vom reconstrui Câmpulungul în următorii zece ani.”

Studii: Managementul Turismului și Comerțului, Școala BBC – Televiziune

Din secțiunea Educație și formare profesională, aflăm că Elena Lasconi a absolvit în 1990 Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” din Deva și că în 1991 a făcut un curs de analist programator PC. În 1999, a absolvit Școala BBC – Televiziune, iar în 2001 a susținut, cu succes, lucrarea de licență – „Economist licențiat al ASE București în profilul economic managementul turismului și comerțului”.

În CV, nu este menționată universitatea unde a studiat, Universitatea Ecologică Deva, ci doar cea unde a susținut examenul și lucrarea de licență.

„Este adevărat, am terminat Facultatea Ecologică din Deva, fapt pe care nu l-am ascuns. Ca dovadă, în unul dintre ultimele interviuri în care am fost întrebată de trecerea de la economist la jurnalist am spus că am terminat Facultatea Ecologică din Deva și că sunt licențiată ASE București”, a spus Lasconi, potrivit euronews.ro/.

Elena Lasconi explicat și de ce în CV-ul ei nu apare Facultatea Ecologică din Deva: ”În CV se completează studiile superioare doar dacă sunt finalizate. Acestea se consideră finalizate doar dacă ai obținut licența. Examenul de licență l-am susținut la ASE București, unde am obținut nota 9,20 (8,40 examen scris la Economie și Relații Internaționale și 10,00 la lucrarea de licență)”.

Candidata USR mai spune că primii ani de facultate au fost foarte grei, pentru că muncea zilnic câte 16 ore pe zi, conform aceleiași surse. Aceasta vine ca o explicație pentru notele mici obținute la disciplinele studiate.

Potrivit newsweek.ro/, mediile finale ale celor patru ani de studii sunt: 6,92 (anul I), 6,40 (anul II), 6.53 (anul III) și 7,92 (anul IV).

Ejectată de USR de la europarlamentare, închide ușa în nasul PSD la prezidențiale

După ce propriul partid a decis scoaterea sa de pe lista pentru alegerile europarlamentare, Elena Lasconi le-a dat peste nas celor din fosta conducere a USR și a trântit ușa prezidențialelor în nasul premierului Marcel Ciolacu. Este pentru prima dată în istoria alegerilor prezidențiale de după 1992, când candidatul PSD/PDSR nu ajunge în turul 2.

Noiembrie 2023. „Președintele Uniunii Salvați România(USR), Cătălin Drulă, a declarat că îi retrage sprijinul politic pentru alegerile europarlamentare Elenei Lasconi. Aceasta a declarat că a votat „da” la referendumul pentru familie, pentru că ea crede că o familie e compusă dintr-un bărbat și o femeie” (Europa Liberă România)

Elena Lasconi urma să deschidă lista pentru europarlamentare.

Fiica Elenei Lasconi, Oana, s-a alăturat, atunci, și ea valului de critici de pe social media. Tânăra a publicat mai multe postări pe Instagram, în care, printre lacrimi, s-a declarat „în şoc şi absolut dezgustată”. „Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie şi din acest motiv nu o mai susţin pe mama din acest moment”, a spus fiica Elenei Lasconi.

„Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleaşi drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie”, a scris, la acea dată, Elena Lasconi, într-o postare pe Facebook, potrivit romania.europalibera.org/.

Ulterior, în 2024, după rezultatele slabe de la locale și de la europarlamentare, Cătălin Drulă și-a dat demisia din funcția de președinte al USR. Elena Lasconi a preluat conducerea partidului, a ajuns candidatul USR la prezidențiale și a ajuns în turul 2, învingându-i pe Marcel Ciolacu (PSD), George Simion (AUR) și Nicolae Ciucă (PNL).

Programul Elenei Lasconi, primele 100 de zile

Și în cazul Elenei Lasconi, la fel ca în cazul majorității candidaților pentru funcția de președinte al României, nu am găsit un program de prezidențiabil, doar un program de guvernare. Aspect valabil și în cazul candidatului independent Călin Georgescu, care propune un set de măsuri și politici pe care doar Parlamentul și Guvernul le pot adopta și implementa, în niciun caz Președintele României.

Am găsit, în schimb, un articol pe site-ul USR, în care e prezentat planul Elenei Lasconi „în primele 100 de zile ca președinte”.

Transparentizarea cheltuielilor Administrației Prezidențiale este primul lucru pe care Elena Lasconi îl va face în calitate de președinte al României, ca prim pas și în reformarea interacțiunii cu cetățenii.

Planul Elenei Lasconi pentru primele 100 de zile de mandat la Cotroceni mai presupune instituirea unui mecanism de feedback cu privire la funcționarea tuturor instituțiilor publice, precum și a unui raport anual către cetățeni.

„Ca președinte, vreau să construiesc o țară în care oamenii să fie respectați, acesta este obiectivul meu. Este important să știm cum sunt tratați în spitale, în școli, la primărie, la direcțiile ANAF, în tribunale, dacă cineva le cere șpagă. Cetățenii trebuie să poată spune ce nu funcționează, ce a mers prost la spital, la poliție, la școală”, susține Lasconi, potrivit site-ului USR.

„Atât mecanismul de feedback, cât și scrisoarea anuală către cetățeni au fost deja implementate de Elena Lasconi, cu succes, ca primar la Câmpulung”, e menționat în articol.

Un alt punct din programul primelor 100 de zile este o vizită în Republica Moldova: „prima vizită în calitate de președintă a României va fi în Republica Moldova, pentru a discuta cu Maia Sandu. Maia Sandu este o femeie puternică, un președinte care și-a pus țara pe direcția spre Vest și e categorică în alegerea drumului de parcurs al fraților noștri de peste Prut. Vreau să îi arăt Maiei Sandu că nu e singură în această luptă, vreau să învăț din experiența ei”, spune Elena Lasconi.

(Surse imagini: pagina de Facebook a USR, site-ul Primăriei Câmpulung și hotnews.ro)