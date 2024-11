Cum demontezi un FAKE NEWS. Alocația copiilor ucraineni în România identică cu a copiilor români

În România, alocația pentru copii este o formă de sprijin financiar acordată de statul român familiilor cu copii, inclusiv celor care au copii ucraineni, în cazul în care aceștia au fost strămutați din cauza războiului din Ucraina și trăiesc pe teritoriul României. În 2024 cuantumul alocației de stat pentru copiii între 2-18 ani este de 292 de lei, care se acordă atât copiilor români cât și copiilor ucrainieni cu statut de refugiat.

Alocația pentru copii ucraineni în România

În cadrul programului de asistență pentru refugiați, familiile ucrainene care au copii și care sunt înregistrați în România pot beneficia de alocația pentru copii, în aceleași condiții ca și cetățenii români. Începând cu 2022, România a adoptat măsuri speciale pentru a sprijini copiii ucraineni, inclusiv prin acordarea alocației pentru copii, dacă aceștia sunt înregistrați în sistemul românesc.

”Nu primim niciun ajutor de la statul român în acest moment. Nu am aplicat nici măcar pentru alocatia de stat de 292 de lei desi cei 2 copii ai mei sunt la scoală în România. Nu primim ajutor pentru locuință sau hrană așa cum s-a întâmplat la începerea războiului. Eu lucrez de când m-am mutat aici, am acum două locuri de muncă pentru a susține cei doi copii pe care îi cresc singură. Deși e greu, m-am integrat bine aici și voi rămâne în România și pe viitor, o consider a două mea casă.”, a declarant Lylia, un refugiat din Ucraina.

Procedura pentru obținerea alocației:

Înregistrarea copiilor ucraineni: Familiile refugiate din Ucraina trebuie să își înregistreze copiii în România pentru a putea solicita alocația. În general, aceasta presupune înregistrarea copiilor la autoritățile române competente, cum ar fi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sau agențiile județene de plăți și inspecție socială.

Familiile refugiate din Ucraina trebuie să își înregistreze copiii în România pentru a putea solicita alocația. În general, aceasta presupune înregistrarea copiilor la autoritățile române competente, cum ar fi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sau agențiile județene de plăți și inspecție socială. Documentele necesare: De obicei, sunt necesare documente precum certificatul de naștere al copilului și un act de identitate (de exemplu, pașaportul sau actul de identitate al părinților). Este posibil ca, în anumite cazuri, autoritățile române să solicite și dovada statutului de refugiat sau a permisului de ședere temporară în România.

Valoarea alocației: Valoarea alocației pentru copii în România este stabilită de statul român și poate varia în funcție de vârsta copilului. În 2024, valoarea alocației pentru copii este, în general, de aproximativ: 719 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau pentru copiii cu handicap. 292 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani.

Valoarea alocației pentru copii în România este stabilită de statul român și poate varia în funcție de vârsta copilului. În 2024, valoarea alocației pentru copii este, în general, de aproximativ:

Fake News:

În contextul crizei din Ucraina, au circulat și zvonuri false legate de acordarea alocațiilor pentru copiii ucraineni în România, unii politicieni și alte canale online declarând că ea este în valoare de 3700 lei/copil ucrainian. Aceste informații ar putea crea confuzie cu privire la drepturile acestor copii sau la procedura de obținere a ajutoarelor. De aceea, este important să se verifice informațiile din surse oficiale (de exemplu, site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale din România, DGASPC sau organizații internaționale de asistență).

În concluzie, copiii ucraineni care trăiesc în România pot beneficia de alocație pentru copii, la fel ca și copiii români, iar familiile acestora trebuie să urmeze pașii legali pentru a o solicita.

