Echipa AUR Mureș, pledoarie pentru suveranitate și schimbarea clasei politice: ”Duminică românii și România au o singură șansă, iar aceea se numește AUR!”

Rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale deschide calea către ”o revoluționare profundă a sistemului politic din România”, este de părere Răzvan Biro, liderul Alianței pentru Unirea Românilor Mureș și candidat pentru Camera Deputaților din partea aceleiași formațiuni politice, la alegerile parlamentare care vor avea loc la data de 1 decembrie.

În opinia președintelui AUR Mureș, ”un sistem corupt până în esență, abuziv din temelii și impregnat de nesimțire, începe să se prăbușească sub presiunea și trezirea românilor”, iar ”disperarea cuprinde întreaga structură a sistemului”, astfel încât ”partidele consacrate, primarii, șefii de instituții, firmele căpușă și, nu în ultimul rând, presa aservită care a fost complice la menținerea acestui status quo.”

”Cei care se considerau invincibili se confruntă acum cu prima amenințare reală din 1990 încoace. Duminică, la alegerile parlamentare, cetățenii au ocazia istorică de a înfrunta și învinge acest sistem în întregimea sa. Nu cedați manipulărilor și presiunilor! Alegeți suveranitatea, alegeți schimbarea – votați AUR!”, a transmis, prin intermediul unei postări pe pagina proprie de Facebook, Răzvan Biro, locul 1 în echipa AUR Mureș pentru Camera Deputaților.

Alte mesaje transmise de Răzvan Biro:

– Despre alegerile parlamentare: ”La alegerile prezidențiale românii au spus ”Nu” hotărât sistemului PSD-PNL! La alegerile parlamentare suveraniștii trebuie să câștige, iar AUR este principala forță anti-sistem din Parlament ce poate determina o victorie a suveraniștilor și a lui Călin Georgescu în turul 2. Sunt onorat să deschid lista de candidați ai partidului AUR în județul Mureș și îi mulțumesc președintelui AUR pentru întreaga susținere!”.

– Despre debirocratizarea Guvernului: ”AUR respectă voința românilor exprimată prin referendum și va pune în aplicare reducerea numărului de parlamentari la 300! Totodată, vom avea nevoie de un Guvern suplu și eficient, format din maximum 12 ministere și 50 de secretari de stat. Guvernarea actuală a avut și 200 de secretari de stat, o parte din ei fără nicio atribuție.”

– Despre reducerea fiscalității: ”Mai mulți bani pentru salariați, mai puține taxe pentru firme – o altă propunere importantă din Planul Simion! Reducerea drastică a taxelor, a contribuțiilor la sistemul de pensii, asigurări sociale și sănătate până la un nivel maxim cumulat de 25% din salariul angajatului pentru primii 5.000 lei din salariul brut este propunerea AUR pentru angajații din România. Într-o perioadă în care traiul cotidian s-a scumpit foarte mult această măsură va fi o gură de oxigen pentru angajați și angajatori. Mai mult, reducerea taxelor va descuraja munca la negru. Pe 24 noiembrie, 1 decembrie și 8 decembrie, facem istorie prin curaj!”.

– Despre miza alegerilor din 1 decembrie: ”Ceea ce este admirabil este faptul că noi, suveraniștii, am reușit în sfârșit să ridicăm capul. Este greu să nu discutăm la mai puțin de 24 de ore de la numărarea voturilor despre ceea ce s-a întâmplat aseară. Vreau să fie un lucru foarte clar: AUR și George Simion nu au pierdut! PSD și PNL au fost învinși! A fost o bătălie strânsă, în care ne-am comportat mai mult decât onorabil, dar pentru campania pe care a făcut-o cu siguranță președintele nostru George Simion merita mult mai mult. Dar vreau să vă spun că eu așa cum l-am cunoscut pe domnul președinte Simion știu foarte bine că nu obținerea unei funcții l-a adus în politică, ci lupta pentru niște idealuri care pot deveni realitate prin câștigarea unui președinte suveranist, dar mai mult de atât, printr-un Parlament suveranist-conservator care nu poate fi caracterizat decât prin prezența deplină a AUR, acolo în Parlamentul României. Dacă am trecut printr-o bătălie să știți că duminică ne așteaptă cea mai mare bătălie. Alegerile parlamentare sunt cele mai importante alegeri, căci un președinte fără un Parlament nu poate să facă absolut nimic pentru propriul popor sau prea puțin. Or de asta, lupta cea mare o vom da duminică. Duminică nu mai avem un partid Călin Georgescu, duminică românii și România au o singură șansă, iar aceea se numește AUR!”.

Trei obiective propuse de dr. Cristian Vântu

Lista de candidați a Alianței pentru Unirea Românilor Mureș pentru Senatul României este deschisă de către Cristian Vântu, medic din Târgu Mureș, cunoscut pentru convingerile sale conservatoare, pentru susținerea valorilor morale creștine, a celor specifice spațiului cultural ortodox în general și a celui românesc în special și totodată consilier local din partea AUR în Consiliul Local Târgu Mureș

Redăm, în rândurile de mai jos, principalii piloni ai Programului de Senator propus de către dr. Cristian Vântu, obiective prevăzute și în Programul de Guvernare AUR:

1) Reforma radicală a sistemului medical românesc în general și a medicinei primare în special prin debirocratizarea și eficientizarea serviciilor medicale, ce va avea ca obiectiv creșterea speranței de viață a cetățenilor și a satisfacției profesionale a celor ce lucrează în sănătate.​​

2) Educație eficientă, adaptată nevoilor pieței muncii, care să promoveze valorile autentice ale poporului român și să respecte dreptul constituțional al părinților de a-și educa copiii conform propriilor convingeri morale și spirituale. Interzicerea propagandei LGBTQ+ în școli și în toate spațiile publice.

​3) Reducerea taxării muncii și a companiilor mici și mijlocii, simplificarea politicii fiscale, reducerea presiunii asupra mediului de afaceri și suprataxarea companiilor care nu își declară profitul în România. Valorificarea resurselor naturale și a companiilor strategice și înființarea Fondului Suveran de Investiții.

Candidații AUR Mureș pentru Camera Deputaților:

1) Răzvan Biro (specialist științe politice – consilier parlamentar);

2) Stelian Ovidiu Popescu (medic oftalmolog);

3) Denisa Loredana Moșneag (jurist – consultant);

4) Emilian Tiberiu Bungărdean (jurist – administrator);

5) Petruța Bianca Covrig (ofițer MApN – administrator);

6) Liviu Adrian Natea (politolog – consultant politic);

7) Cristina Andreea Coman (economist – contabil);

8) Alin Ionuț Constantinescu (jurist – consilier parlamentar);

9) Ionela Florica Turcu (economist);

10) Vlad Marcu (inginer).

Candidații AUR Mureș pentru Senat:

1) Cristian Vântu (medic – medic de familie);

2) Cristina Elena Ilie (jurist – șef Cabinet);

3) Mirela Gaston (medic – medic stomatolog);

4) Marcel Aurel Mălai (jurist – inspector de mediu);

5) Alin Marius Mihăilescu (profesor);

6) Mihaela Cristina Vereș (profesor).

