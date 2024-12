VIDEO – Primarul din Târgu Mureș, Soós Zoltán, sub control judiciar

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a fost reținut, luni, 09 decembrie, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Serviciul Teritorial Târgu Mureș, sub suspiciunea de luare de mită în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Alături de el, a fost reținut și omul de afaceri Petrică Sala, acuzat de dare de mită. După audieri extinse, Tribunalul Mureș a decis măsura controlului judiciar pentru ambii inculpați, respingând propunerea DNA de arestare preventivă.

Acuzat de primirea unor opere de artă valoroase

Conform procurorilor, în perioada martie 2021 – 2024, Soós Zoltán, în calitate de primar și ordonator principal de credite, ar fi primit opere de artă în valoare totală de 1.009.764 de lei (aproximativ 200.000 de euro). Procurorii susțin că aceste foloase ar fi fost oferite de administratorul unei firme care deținea contracte pentru lucrări de infrastructură în Târgu Mureș. Printre contractele investigate se numără lucrări de reparații la străzi, trotuare, parcări și alte proiecte edilitare.

În plus, pe 25 noiembrie 2022, edilul ar fi beneficiat, indirect, de o sponsorizare de 30.000 de lei, în contul unei asociații controlate de el. Sponsorizarea ar fi fost făcută de o firmă implicată în atribuirea și derularea a nouă achiziții directe, în valoare totală de 275.355 de lei.

„În cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: în perioada martie 2021 – 2024, inculpatul Soós Zoltán ar fi primit în mod repetat, indirect, foloase care nu i se cuvin, constând în opere de artă, în legătură cu derularea unor contracte atribuite de primărie”, a declarat DNA. Ancheta beneficiază de sprijinul Direcției Generale Anticorupție, Direcției de Operațiuni Speciale și al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Decizia Tribunalului Mureș: control judiciar pentru 60 de zile

Tribunalul Mureș a respins marți, 10 decembrie, în urma audierilor care au durat în jur de patru ore, cererea de arestare preventivă formulată de DNA, impunând însă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Potrivit soluției publicate de instanță: „Inculpații sunt obligați să se prezinte la organul de urmărire penală sau la instanță ori de câte ori sunt chemați, să informeze despre schimbarea domiciliului și să nu comunice între ei. Încălcarea cu rea-credință a acestor obligații poate atrage măsuri mai severe, inclusiv arestarea preventivă”.

Reacțiile avocaților în urma audierilor

Primul care a ieșit din tribunal a fost Lucian Badiu, avocatul lui Petrică Sala, care fost succint în declarații. „Instanța a dispus măsura controlului judiciar pentru ambii inculpați. Nu vom face alte comentarii legate de dosar”, a spus acesta.

Avocat Lucian Badiu, reprezentantul lui Petrică Sala

Mai puțin rezervat în ceea ce privește declarațiile a fost avocatul primarului, Sergiu Bogdan, care a declarat că acuzațiile aduse de procurorii DNA sunt „neadevărate”. Cei doi (avocatul și edilul) au fost dispuși să ofere declarații mai ample jurnaliștilor aflați la fața locului.

„Acuzațiile sunt neadevărate, este o interpretare pur și simplu (…). Sunt niște tablouri care sunt expuse și au fost cumpărate de către domnul Sala cu acte în regulă, le deține și au fost expuse în expoziții itinerante din 2021, 2022, 2023. Nu este nicio chestiune legată de o acuzație de luare de mită. Noi în 26 noiembrie am fost chemați ca martori. Am fost și am dat declarații de martori, după care am aflat ieri că de fapt nu mai suntem martori, ci suntem suspecți, inclupați și reținuți. Măsura reținerii este cea mai simplă măsură pe care o poate lua orice organ judiciar, respectiv polițist sau procuror (…). Dosarul este din 2021, adică nu este ceva nou. Este o chestie cunoscută. Toată lumea a văzut acele tablouri (…). În mod normal sunt 60 de zile de control judiciar și evident, este o discuție dacă dosarul se va finaliza sau nu. Este decizia procurorului, aici sunt multe variante și este greu să faci o speculație. Așteptăm să vedem ceea ce se va întâmpla. Vă duceți la expoziția din iunie 2023, căutați acele tablouri și o să le găsiți pe cele despre care se spun aceste lucruri. Atenție, au fost cumpărate oficial de la o casă de licitație, cu acte, cu tot ce trebuie și cu certificat de autenticitate și au fost expuse acolo. Acele tablouri au fost cumpărate dinainte ca el să fie primar. Nu e ceva ce a apărut acum. Le-a cumpărat domnul Sala și mai mulți oameni. Unele au fost donate, iar altele trebuiau să fie donate”, a declarat avocat Sergiu Bogdan, la ieșirea din Tribunal.

Avocatul Sergiu Bogdan alături de primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán

De asemenea, primarul Soós Zoltán a susținut că acuzațiile ar fi „motivate politic”. „Acuzațiile sunt lipsite de fond, iar asta au arătat și avocații în cadrul discuțiilor de astăzi. (Acuzațiile) Sunt niște presupuneri pe baza cărora s-a făcut o arestare, reluate de acum 10 ani, probabil sub influența evenimentelor politice actuale. Justiția să își facă treaba, în primul și în primul rând!”, a declarat primarul municipiului Târgu Mureș la ieșire din Tribunalul Mureș, în urma audierilor.

Soós Zoltán: „Am deplină încredere în sistemul de justiție și că dreptatea va triumfa”

Întrebat ce poate spune despre tablourile care au fost vizate în dosar, acesta a răspuns: „Sunt mai multe. S-a făcut un proiect public pentru a populariza arta transilvană și am atras atenția procurorului că sunt multe investiții în România legate de turism în care s-a investit zeci de milioane de euro și clădiri goale. Aceasta era și situația în Târgu Mureș (o clădire) unde se hrăneau pensionarii acum câțiva ani, iar noi am creat o galerie de artă cu multe expoziții și peste 10.000 de vizitatori, dar asta a fost interpretat în mod deliberat și s-a dispus o acțiune cu care nu am fost de acord, dar ne-am suspus justiției, desigur”.

Soós Zoltán oferind declarații la finalul audierilor

La mai bine de o oră de la finalizarea audierilor, primarul Soós Zoltán a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a subliniat, din nou, că are încredere în judtiția din România și că „dreptatea va triumfa”. „În urma încheierii de ședință de astăzi, sunt liber să îmi continui activitatea. Întrucât ancheta este în curs, nu pot oferi detalii suplimentare. Aș dori să subliniez că am deplină încredere în sistemul de justiție și că dreptatea va triumfa. În ceea ce mă privește, voi continua să cooperez deschis cu autoritățile și să furnizez toate informațiile necesare pentru a-mi dovedi nevinovăția. Vă mulțumesc pentru înțelegere și sprijin”, a publicat acesta.

Foto/video & text: Lorena PINTILIE și Diana CĂRBUREAN