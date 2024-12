Golo. Gustul desăvârșit al ciupercilor Champignon și Pleurotus, cultivate în Sâncraiu de Mureș. Cumpără produse locale!

Ciupercile „Golo” au devenit o alegere populară printre mureșeni, fiind prezente în magazine precum Kaufland, Penny, Auchan, Selgros, sau Palas, dar și în multe restaurante și pizzerii locale. Povestea din spatele acestei afaceri locale ne-a fost dezvăluită de Adrian Golovatei, administratorul companiei SC Golo SRL.

Reporter: Cum a început totul?

Adrian Golovatei: Primul contact cu producția de ciuperci a avut loc în 2007, când, împreună cu tatăl meu, am achiziționat din Italia o celulă pentru cultivarea soiului Pleurotus. Deși am produs timp de un an, dificultățile tehnologice ne-au împiedicat să livrăm constant și să stabilim colaborări cu lanțurile mari de magazine. În 2010, am accesat un proiect cu fonduri europene, iar în 2012 am finalizat cu succes investiția. Astfel, am extins producția la 14 celule, incluzând o hală modernă pentru ciupercile Champignon.

Rep.: Cum au fost primii pași în producție?

A.G.: Primii ani au fost provocatori. Am fost nevoiți să învățăm din mers: să studiem, să discutăm cu alți producători și să vizităm fabrici de compost. Deși informațiile din cărți sau internet sunt utile, experiența directă într-o ciupercărie este neprețuită. Am investit mult timp și efort pentru a stabiliza procesul tehnologic și a atinge standardele dorite.



Rep.: Care sunt standardele de calitate respectate de SC Golo SRL?

A.G.: Într-o ciupercărie, curățenia și igiena sunt esențiale, similar cu standardele dintr-o farmacie. Investiția cu fonduri europene ne-a permis să îndeplinim toate normele UE, iar ulterior am obținut certificarea GlobalGAP, care ne deschide porțile către piețele europene. Procedurile de producție nu au fost modificate odată cu certificarea; singura diferență este că acum le documentăm detaliat.

Rep.: Cum ați ajuns să colaborați cu marile magazine?

A.G.: După implementarea proiectului, am contactat marile lanțuri de magazine, prezentându-le investiția și procesul nostru. Vizitele la fața locului le-au confirmat calitatea producției, ceea ce ne-a permis să intrăm în rețeaua acestora. Menținerea unui nivel ridicat al calității și reducerea retururilor au fost priorități constante.

Rep.: Unde ajung produsele „Golo”?

A.G.: Inițial, principalele noastre colaborări au fost cu Kaufland și Penny, urmate de Auchan, Selgros și Palas. Livrăm atât vrac, cât și în caserole, în funcție de cerințele fiecărui magazin.

Rep.: Ce avantaje au ciupercile „Golo” pentru consumatori?

A.G.: Fiind un producător local, livrăm produse proaspete, recoltate cu doar câteva zile înainte de a ajunge pe rafturi. În plus, ciupercile noastre nu sunt tratate chimic, păstrându-și naturalețea. Consumatorii pot fi siguri că achiziționează un produs sănătos și gustos.

Rep.: Ce planuri de viitor aveți pentru SC Golo SRL?

A.G.: Dorim să creștem consumul de ciuperci în România, unde media anuală este de doar un kilogram per persoană, mult sub nivelul european. În perspectivă, ne propunem să extindem producția, mai ales pentru Champignon, și să atingem capacități de producție duble sau chiar triple.

Concluzie

Producătorul local SC Golo SRL continuă să contribuie la dezvoltarea economiei locale, oferind mureșenilor produse proaspete și de calitate, cultivate în condiții moderne. Căutați-le în magazine pentru a susține economia locală!