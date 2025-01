Soós Zoltán: bilanțul proiectelor realizate în perioada 2020-2024 în cadrul municipiului Târgu Mureș

Luni, 20 ianuarie, primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a prezentat bilanțul primului său mandat în cadrul unei conferințe de presă, cu ocazia începutului de an. Evenimentul a pus în lumină realizările administrației locale în perioada 2020-2024, cu accent pe infrastructură, modernizarea transportului public, reorganizarea administrativă și investițiile din fonduri europene.

Bugetul și situația financiară: eliminarea datoriilor istorice și creșterea veniturilor

„Orașul se află într-o continuă schimbare”, a declarat primarul Soós Zoltán, subliniind că eliminarea „datoriilor istorice” și creșterea veniturilor reprezintă o reușită importantă a administrației locale. Datoriile de peste 658 de milioane de lei înregistrate la finalul anului 2020 au fost eliminate, iar veniturile municipiului au crescut semnificativ, de la 300 de milioane de lei în 2020 la 460 de milioane de lei în 2024.

„Orașul se află într-o continuă schimbare, de la schimbarea conductelor de gaz, până la rețelele electrice și multe altele. Cu toate că vom regăsi multe dificultăți de-a lungul anului 2025, din cauza lipsei bugetare la nivelul bugetului central, am avut o convorbire cu domnul ministru al Finanțelor care a promis că nu o să scadă bugetele orașelor și că nu o să crească TVA-ul. Aș dori să menționez câteva etape finalizate. Aș începe prin a spune că astăzi Târgu Mureș are zero datorii, comparativ cu situația din 2020 când am preluat mandatul. La finalul anului 2020 Primăria municipiului Târgu Mureș a înregistrat o datorie de peste 658 de milioane de lei, în această sumă nefiind cuprinse datoriile societăților aflate în subordinea Consiliului Local Târgu Mureș. Veniturile orașului au crescut de la 300 de milioane de lei în 2020 la 460 de milioane de lei în 2024”, a explicat edilul la începutul conferinței de presă.

Transport public modernizat și dezvoltarea infrastructurii urbane

În ceea ce privește transportul public, primarul a evidențiat implementarea mai multor proiecte majore, inclusiv introducerea autobuzelor noi, reabilitarea stațiilor, e-ticketingul și instalarea stațiilor de încărcare electrice. Totodată, au fost relansate cursele școlare pentru elevi, iar Planul General de Urbanism al municipiului a fost modernizat pentru prima dată după anul 2000.

„Al doilea lucru important care trebuia finalizat a fost transportul local care a fost complet transformat, de la introducerea unor noi autobuze, stații reabilitate, e-ticketing-ul și implementarea sistemului de management al traficului și stațiile de încărcare electrice pentru autobuze. Tot la acest subiect, au fost relansate cursele școlare, dedicate exclusiv elevilor, a fost elaborat și aprobat Planul General de Urbanistică a municipiului, care din 2000 până în prezent nu a mai fost modernizat”, a mai explicat acesta.

Reorganizare administrativă și implementarea colectării selective

Un alt aspect al mandatului a fost reorganizarea administrației locale. Primăria a descentralizat mai multe activități prin reorganizarea a șapte instituții distincte. Această măsură a avut drept scop eficientizarea proceselor administrative și adaptarea lor la nevoile comunității.

„Aparatul Administrativ al primăriei a fost reorganizat aproape integral prin descentralizarea și crearea a șapte instituții: Clubul Sportiv Municipal, Direcția de Asistență Socială, Centrul de Cultură, Artă și Agrement, Direcția Fiscală Locală, Poliția Locală, Grădina Zoologică și Administrația Sere și Parcuri Târgu Mureș. Fiecare unitate a reușit să se organizeze și să creeze un aparat care permite eficientizarea activităților”, a adăugat primarul.

Administrația locală a reușit digitalizarea mai multor instituții aflate sub coordonarea primăriei, alături de implementarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul întregului municipiu. „A fost complet digitalizată Direcția Locală Fiscală, Direcția de Arhitect Șef și s-a realizat și implementat sistemul de proiectare selectivă a deșeurilor pe întreaga rază a municipiului Târgu Mureș”, a mai menționat Soós Zoltán.

Modernizarea instituțiilor de învățământ

Un punct esențial în bilanțul primarului Soós Zoltán îl constituie investițiile în educație. Conform acestuia, peste jumătate din unitățile de învățământ din Târgu Mureș au fost reabilitate, oferind condiții îmbunătățite pentru elevii din oraș. Mai mult, au fost construite grădinițe și creșe noi, iar alte proiecte similare se află în derulare: „O altă realizare importantă este modernizarea instituțiilor de învățământ. Peste jumătate din ele au fost complet reabilitate, adică peste 36 de centre educative de pe raza municipiului, care însumează 27 de mii de elevi înscriși anual. De asemenea s-au construit și o grădiniță și o creșă nouă în cartierul Belvedere, urmând să fie date în folosință începând cu acest an. Totodată, mai avem o creșă în stadiul de licitație, proiectul fiind finanțat de CNI pe strada Libertății și încă o grădiniță și creșă în curs de execuție în cartierul Unirii”.

Infrastructura rutieră și spații verzi

Finalizarea reabilitării străzii Gheorghe Doja și implementarea unui sistem inteligent de semaforizare sunt câteva dintre proiectele care au contribuit la fluidizarea traficului în Târgu Mureș. În plus, municipiul dispune acum de peste 10 kilometri de piste pentru bicicliști, cu planuri de extindere la nivelul întregului oraș: „Reabilitarea străzii Gheorghe Doja a fost finalizată în proporție de 98%, iar sitemul inteligent de semaforizare este funcțional, contribuind la fluidizarea traficului rutier. O altă cerință importantă era contruirea unei infrastructuri pentru bicicliști, în momentul de față, municipiul beneficiază de 11 km de piste de bicicliști funcționale, dar și încă o porțiune aflată în curs de execuție. Ne dorim ca aceste culoare să fie extinse la nivelul întregului oraș”.

În materie de parcuri, zone verzi și zone de relaxare, cel mai amplu proiect a fost cel al parcului Substejeriș. În 2024, Parcul Substejeriș a fost finalizat, devenind un spațiu de relaxare și agrement pentru locuitorii din cartierul Tudor.

„Parcul Substejeriș cu o suprafață de 4 hectare a fost finalizat în 2024, devenind un spațiui verde pentru locuitorii municipiului. Acesta oferă nu doar spațiu verde de relaxare, ci și parc de joacă, teren de atletism, terenuri de sport și multe alte beneficii pentru comunitatea din cel mai mare cartier al Târgu Mureșului (cartierul Tudor). Aș dori să amintesc faptul că Grădina Zoologică din municipiu a cunoscut o creștere semnificativă în primii patru ani rândul, numărul de vizitatori ajungând la 334 de mii de vizitatori în 2024, față de 277 de mii de vizitatori în 2021”, a mai afirmat edilul.

Fonduri europene și poziția în topurile naționale

Conform primarului, investițiile din fonduri europene au crescut semnificativ, ajungând la 2.100 de lei per locuitor în 2024, față de doar 81 de lei în 2020. Aceste fonduri au permis dezvoltarea infrastructurii și modernizarea orașului, contribuind la clasarea municipiului pe locul 8 la nivel național în topul City Index.

„Lucrurile au progresat foarte mult în ultimii ani, drept dovadă, pentru realizările din perioada 2020-2024, în topul City Index care a apărut anul trecut, Târgu Mureș a ocupat locul 8 la nivel național, ceea ce înseamnă că investițiile din Fonduri Europene au ajuns la 2.100 de lei per locuitor, față de 81 de lei per locuitor în 2020. Aceste Fonduri Europene au permis modernizarea școlilor, extinderea și modernizarea transportului public, dezvoltarea infrastructurii rutiere asigurând Târgu Mureșului ocazia să devină un oraș modern, atractiv și sigur”, a explicat primarul la final.

Lorena PINTILIE