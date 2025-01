PSD a validat în Consiliul Politic Național candidatura lui Crin Antonescu

Consiliul Politic Național al PSD a validat astăzi candidatura lui Crin Antonescu a anunțat, după ședință, Radu Oprea, senator PSD, potrivit g4media.ro/.

„Astăzi în CPN nu am discutat despre sondaje, am validat candidatura domnului Crin Antonescu. În sondajele de opinie nu este doar despre cât de mult are în procente la un anumit moment dl Crin Antonescu sau ceilalți candidați, sunt și alte informații absolut necesare pentru a putea structura o campanie”, a declarat Radu Oprea.

Acesta a susținut că în ședința CPN nu s-a discutat despre o candidatură a lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale din luna mai, conform g4media.ro/.

Următorul pas este validarea susținerii candidaturii la Președinție a lui Crin Antonescu și în Congresul extraordinar al PSD, convocat pentru data de 2 februarie 2025.

(Sursă imagine: digi24.ro/)