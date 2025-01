CL Târgu Mureș. Orașul a negociat să dea 2,56 milioane de euro pe terenul de pe strada Budiului. Decizie amânată. Prea multe autobuze

Pe ordinea de zi a ședinței CL Târgu Mureș, din 27 ianuarie, s-a aflat un proiect de hotărâre privind aprobarea prețului negociat – 2,56 milioane de euro, pentru achiziționarea unor terenuri în suprafață totală de 17608 mp și a construcțiilor aferente în suprafață desfășurată de 3.041 mp.

Terenuri pentru flota de autobuze

„Comisia de negociere numită prin HCL nr. 290/2024 s-a întrunit în data de 16.12.2024 și a stabilit în unanimitate oferta de achiziționare la valoarea de 124 euro/mp(fără TVA) pentru imobilele situate în str. Budiului nr.101/A. Prin adresa nr. 66173/16.12.2024 oferta de preț de 124 euro (fără TVA) făcută de comisia de negociere a fost acceptată de societatea vânzătoare Voiajor SRL pentru 17608 MP teren și 3041 construcții fiind în valoarea totală de 2.560.476 euro +TVA-ul care se va aplica în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare.

(…) Justificarea Serviciului Public Administrația Domeniului Public pentru achiziționarea imobilelor menționate mai sus este necesitatea asigurării unor sisteme publice de transport moderne și adaptate noii flote de autobuze de care beneficiază Municipiul Târgu Mureș. Infrastructura tehnico-edilitară a acestor sisteme publice cuprinde depourile, autobazele, atelierele etc.”, era menționat în referatul de aprobare.

Maior: „Să ieșim la fața locului”

Claudiu Maior a propus amânarea proiectului de hotărâre. „Am participat la o ședință, alături de domnul primar, vizavi de inelele ocolitoare. Dacă se amână și sunt de acord cu colegii noștri, eu aș propune ca vineri să ieșim la fața locului și să vedem exact pe unde merge inelul ocolitor. Mai ales că mai există o firmă acolo, care, la fel, va trebui expropriată. Eu propun amânare, discutăm restul lucrurilor la fața locului. Eu aș propune vineri la ora 10:00 sau 11:00, când pot și cei din administrația primăriei”, a spus Claudiu Maior, consilier local PSD.

Negocieri. „Nu m-am opus, deși așa ar fi trebuit”

„Am făcut parte din comisia de negociere pentru achiziționarea acestui teren. Nu m-am opus, deși așa ar fi trebuit, pentru că din evaluările pe care le avem noi – evaluări independente, prețul este puțin cam mare. Dar, pe parcursul negocierilor, am primit și o altă ofertă pentru achiziționarea unui teren în vederea garării autobuzelor. Așa a pornit acest proiect, să cumpoărăm un teren să garaăm autobuzele – acele foarte multe autobuze cumpărate. După aceea, s-a venit cu justificări, fiind foarte mare prețul, că acolo putem să mai facem și alte investiții și sunt fonduri europene. Deocamdată, văd că merge greu cu obținerea de fonduri europene la Primăria Târgu Mureș, așa că e bine să nu venim cu justificarea asta. E puțin tardiv, mai ales că se cam închid liniile de finanțare, dacă nu știți, și proiecte nu sunt depuse”, a susținut Horea Șarlea, consilier local PNL.

„Pe de altă parte, știu că pe acolo trebuie să treacă străduța aceea care să se numească inel ocolitor, care e în lucru din 2008. Cred că domnul Maior știe sigur pe unde trece acest proiect, pentru că se tot lucrează din 2008 și u știu dacă mai are rost să ieșim în teren”, a mai spus Șarlea. A propus și el amânarea materialului.

„Să facem un anunț public în acest oraș că suntem în căutare de teren pentru gararea autobuzelor”, a adăugat consilierul PNL.

„Câte fonduri riscăm să se piardă?”

„Eu nu înțeleg de ce nu sunt aici cei din executiv să ne răspundă, pentru că nu am primit răspunsuri. De exemplu, dacă nu se ia terenul acela să se termine stațiile de încărcare, să fie locuri pentru autobuzele luate pe fondurile vechi, câte fonduri riscăm să se piardă? (…) E important de știut: se pierd 20 de milioane de lei ca să dăm 2,6 milioane să luăm terenul respectiv? (…) În funcție de asta, sigur că pot să votez”, a intervenit Dan Mașca, consilier local din partea POL.

Claudiu Maior: Problema, prea multe autobuze

Maior a susținut, din nou, că a fost în opoziție și că nu a fost ascultat. „Dacă ați fi fost atenți la ce votați, nu ați fi votat să mai luați încă 40 de autobuze pe fonduri europene. Și, atunci, n-ar mai fi trebuit să vorbiți de cât pierdeți azi Primăria Municipiului Târgu Mureș, dacă nu are unde să pună cele 40 de autobuze în plus, pe care dumneavoastră le-ați votat acum 6 luni de zile, 8 luni de zile, un an de zile, 2 ani de zile, 3 ani de zile, deși, de multe ori, cu multe lucruri, n-am fost de acord”, a susținut consilierul PSD.

„Ceea ce se întâmplă acum în baza de la Transport Local este sub orice critică”, a mai spus Claudiu Maior.

„Cum e și domnul… (consilierul local AUR, Mircea Istrate n.r.) Sunt anumite afaceri care vor avea de suferit, deci trebuie să luăm o decizie împreună”, a spus consilierul AUR, Emilian Tiberiu Bungărdean. Acesta a susținut amânarea proiectului, spunând că vrea să meargă să vadă terenul.

Consilierii locali au votat amânarea proiectului de hotărâre, au vot „abținere” doar consilierii locali din partea POL.

(Sursă imagine: Google Maps, stânga: baza Transport Local, dreapta terenul/imobilele de pe Budiului)