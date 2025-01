Mica Unire sărbătorită la Șerbeni

Printre comunitățile care au marcat Mica Unire s-a numărat și cea din localitatea Șerbeni, comuna Beica de Jos. În frunte cu primarul Maria Moldovan, cei prezenți au adus un omagiu înfăptuitorilor marelui act istoric din urmă cu 166 de ani.

„Împreună, uniți în cuget și simțire românească, astăzi, 24 ianuarie, am sărbătorit, cei 166 de ani de la Unirea Principatelor Române, un act de curaj și de unitate al oamenilor din acele vremuri. Aceste calități sunt în continuare prezente în sufletul fiecărui român, mai ales în sufletele dumneavoastră, a tuturor celor prezenți aici. Inima mi s-a umplut de bucurie când am văzut acești copii frumoși cu steaguri tricolore. Cu voi, dragii mei copii, România are viitor! Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”, a precizat Maria Moldovan, primarul comunei Beica de Jos.

Unirea Principatelor Române a fost evocată la Șerbeni, la inițiativa prea cucernicului părinte paroh Pașcanu Daniel. La eveniment au participat și au realizat un frumos colaj de cântece patriotice Urmașele Dacilor din Șerbeni, oficialități locale și săteni.

