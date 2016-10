Liderul sectei „Cercul”, menţinut în arest preventiv

Curtea de Apel Târgu-Mureş a hotărât, joi, menţinerea în arest preventiv a lui Apostolache Eusebiu Sebastian, bănuit că este iniţiatorul şi liderul unui grup infracţional organizat cu tendinţe sectare, cercetat pentru trafic de persoane şi trafic de minori.

În dosarul gurului Apostolache, DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş mai efectuează cercetări şi faţă de Sinoai Ildiko, Papai Marta şi Birtalan Villo şi Gothard Veronika.

“În cauză există suspiciunea rezonabilă că încă anterior anului 2008, inculpaţii Apostolache Eusebiu Sebastian, Sinoai Ildiko, Papai Marta şi suspecta K.N.A., au constituit un grup infracţional organizat, având ca scop săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori. În urma cercetărilor efectuate, în cauză s-a reţinut că iniţiatorul şi leaderul grupului infracţional organizat cu tendinţe sectare a fost inculpatul Apostolache Eusebiu Sebastian. Astfel, inculpatul Apostolache Eusebiu Sebastian, prin intermediul celorlalte membre ale “Cercului” (denumirea dată grupului de către membrii săi), a recrutat mai multe tinere, mai ales din rândul unor studente din cadrul unei universităţi de pe raza municipiului Târgu-Mureş şi, profitând de vulnerabilitatea acestora, le-au prezentat “maestrului spiritual” Apostolache, care ulterior le găzduia în locuinţa în care se afla la acel moment (şi care era denumită ‘casă sfântă’, prin simpla sa prezenţă acolo). Totodată, membrii grupului profitau de autoritatea spirituală incontestabilă exercitată de către inculpatul Apostolache Sebastian în calitatea sa de “maestru spiritual” asupra tinerelor recrutate”, precizează un comunicat de presă al DIICOT.

Potrivit sursei citate, aservirea victimelor faţă de inculpatul Apostolache Sebastian şi inducerea stării de deplină obedienţă a acestora s-a realizat cu ajutorul nemijlocit al suspectei K.N.A şi inculpatelor Sinoai Ildiko şi Papai Marta, prin activitatea de recrutare a victimelor, îndoctrinarea acestora, izolarea de familie, societate, locuri de muncă, cazarea acestora în comunităţi închise, în aşa numitele “case sfinte” în condiţii precare de subzistenţă, fiindu-le interzis aproape orice contact cu alte persoane din afara cercului.

“În acest context, inculpaţii au procedat atât la exploatarea sexuală a victimelor, cât şi la exploatarea acestora din punct de vedere material, victimele având obligaţia de a aduce toate câştigurile sau banii obţinuţi de la părinţii acestora în locuinţa unde erau ţinute închise, sub pretextul cheltuielilor comune cu mâncarea (deşi, din declaraţiile persoanelor vătămate a rezultat faptul că acestea primeau mâncare doar o dată pe zi, macaroane cu brânză, iar noaptea, după ritualurile sexuale li se oferea doar cu pâine cu gem etc.). S-a reţinut totodată că, iniţial, inculpata Birtalan Villo a fost victima minoră de care inculpatul Apostolache Sebastian a profitat raportat la discernământul său diminuat, de puţina experienţă de viaţă a acesteia (acesta fiind în casa sfântă de la vârsta de 11-12 ani), precum şi de labilitatea ei emoţional afectivă, reuşind să-i inoculeze acesteia ideea că prin întreţinerea de relaţii sexuale cu el, în calitatea sa de maestru spiritual, avea posibilitatea să progreseze spiritual, ajungând să fie perceput ca o divinitate, nu numai de către minoră, ci de către toate persoanele vătămate. Ulterior, inculpata Birtalan Villo, a dezvoltat o relaţie de dependenţă totală (mentală, afectivă, sexuală) şi coroborat cu lipsa mamei sale din ţară, şi-a dezvoltat această dependenţă de inculpat, ajungând ca din victimă minoră să devină racolator pentru alte tinere, ce urmau să fie prezentate apoi inculpatului”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost identificate şi ridicate mai multe sisteme informatice, medii de stocare a datelor informatice, numeroase pietre folosite în cadrul acestor ritualuri, obiecte sexuale folosite de către tinerele exploatate la ritualurile de la miezul nopţii, pungi în care toate membrele Cercului erau obligate să-şi păstreze părul tăiat sau unghiile tăiate, o masă pe care inculpatul Apostolache o folosea punând litere pe ea şi apoi cu mâna mişca un pahar în direcţia acelor litere astfel încât să se formeze diferite cuvinte despre care susţinea că sunt mesaje de la Cehov 1 către tinere, numeroasele bileţele pe care erau scrise aceste mesaje etc.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Mureş, iar suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

(Sursa: www.agerpres.ro)