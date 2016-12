AgroTransilvania Cluster, model de bune practici

Managerul general al AgroTransilvania Cluster, Felix Arion, a prezentat miercuri, 14 decembrie, cu ocazia conferinţei economice „Transilvania Open 4 Business 2017 – Ce vor investitorii români şi străini în 2017” organizată în incinta Hotelului „Grand” din Târgu-Mureş de revista Transilvania Business, câteva din direcţiile spre care se îndreaptă forma asociativă înfiinţată în anul 2013 cu scopul declarat de a susţine şi promova un cadru armonios de interacţiune între toţi factorii interesaţi care activează pe lanţul de valoare în domeniul agro-industrial.

“Avem întregul lanţ de valoare”

În prezent, AgroTransilvania Cluster are peste 65 de membri din sectorul agroindustrial, respectiv furnizori, producători şi comerciaanţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui lanţ de marketing agroalimentar viabil pentru produsele locale. “Clusterul, ca şi orice formă de asociere, în cazul nostru este practic un ONG, o asociaţia profesională prin care mai multe entităţi – în momentul de faţă am depăşit 65 de membri în situaţia în care am pornit cu 20 – s-au reunit pentru a avea un singur scop comun, iar acest scop comun era dezvoltarea sectorului agro-alimentar în Cluj. Cei care activaţi în domeniul agro-alimentar ştiţi foarte bine că cetăţenii mâncau foarte mult din străinătate. Şi sigur, dăm tot timpul ba pe cei de la Guvern, ba pe cei de la supermarketuri. Îmi pare rău, daţi vina pe dumneavoastră! Cine le cumpără? Nu le cumpără nici Guvernul, nu le cumpără nici supermarketul! Noi le cumpărăm! Din acest punct de vedere, sigur că ar trebui în primul rând să ne uităm la noi, la iniţiativa Consiliului Judeţean Cluj, în 2013 a fost creat acest cluster şi mi s-a încredinţat conducerea lui, cu rugămintea – cu ghilimele, desigur – ca produsele locale să se regăsească pe rafturile din supermarketurile din Cluj. Am reuşit ca în aceşti ani de când am pornit de la Cluj să extindem zona de influenţă pe întreaga zonă de nord-vest, ne-a crescut foarte mult vizibilitatea şi sigur vizibilitatea aceasta a pornit de la faptul că am făcut lucruri concrete. Noi am reuşit ca într-un an de zile şi ceva să creăm tot lanţul de valoare de care aveam nevoie. De la furnizorii de inputuri până efectiv la magazine şi avem magazinele proprii, magazinele unor membri de-ai noştri. Este şi o bancă, evident singura bancă cu capital majoritar românesc, avem şi o televiziune care este alături de noi. Practic, de la furnizori de echipamente, producători agricoli, procesatori, avem întregul lanţ de valoare în momentul de faţă. Se regăsesc sus universităţile, “Babeş Bolyai” şi UTCN, USAMV, Primăria Cluj, ADR Nord-Vest, practic toţi cei care pot pune ceva în valoare”, a afirmat Felix Arion.

Parteneriat cu Iulius Mall

De asemenea, în alocuţiunea sa Felix Arion a prezentat detalii despre modul de funcţionare al AgroTransilvania Cluster, unul din succese fiind parteneriatul încheiat cu Iulius Mall din Cluj Napoca. “Începem să fim mult mai vizibili pentru că oamenii văd că se întâmplă ceva. În 2013, practic am reuşit să deschidem primul magazin al nostru, unde producătorii noştri vând, în Iulius, fără să plătească absolut nimic. Am negociat cu cei de la Iulius, care este cel mai mare centru comercial, şi nu plătim nimic, decât costurile de funcţionare, pentru că ei ştiu foarte bine că au nevoie de noi ca să îi atragă pe ceilalţi. În Iulius intră zilnic 30-35 de mii de potenţiali clienţi. Există în momentul de faţă o atracţie pentru produse locale. Dorim produse locale pentru că sunt mai bune, pentru că sunt excelente. Un alt exemplu este Brânza de Năsal, care a fost închisă prin 2011-2012. Am negociat cu cei de la FrieslandCampina să ne lase pe noi să o producem şi în momentul de faţă fabrica este operată de o companie care aparţine, în proporţie de 51%, clusterului. Noi o producem, noi o aducem pe piaţă. Este un alt exemplu de succes pe care l-am avut”, a punctat managerul general al AgroTransilvania Cluster.

Proiect de 4,3 milioane de euro

Nu în ultimul rând, Felix Arion a trecut în revistă şi câteva obiective strategice ale clusterului propuse pentru perioada următoare, pe lista de priorităţi imediate regăsindu-se şi un proiect în valoare de 4,3 milioane de euro. “În aceeaşi direcţie încercăm să mergem pe lanţurile scurte de valoare, care înseamnă maxim trei actori: producător, procesator şi vânzător, nu mai departe de 75 de kilometric. Trebuie consumat şi vândut produsul de unde este practic produs. Am propus două proiecte de acest gen, şi unul dintre ele îl prezint ca pe un exemplu, pentru a se vedea că se poate întâmpla, chiar dacă lucrezi cu oameni care vin din zone diferite. Practic, este vorba de un lanţ de valoare alcătuit din doi producători agricoli, trei procesatori şi un magazin care va vinde. Ce am făcut cu cei şase actori? I-am pus împreună, astfel încât produsele de la Agro Cosm Fan şi Someş Arieş sunt vândute direct de noi, prin magazinul pe care îl avem. Sunt două etape pe care dorim să le facem aici, şi nu văd niciun impediment să le ducem la bun sfârşit. Am găsit o serie de produse care sunt deja certificate la nivel românesc, pe care vrem să le producem sub sigla AgroTransilvania Cluster, astfel încât noi să fim în faţa consumatorilor garantul calităţii. Dorim să creem o structură de certificare a calităţii produselor, vrem să certificăm practic aceste produse şi apoi să le ducem direct către consumatori. Deja sunt create structurile de producţie şi ce ne dorim noi este să creem un cadru prin care să certificăm calitatea acestor produse. În momentul de faţă, avem un proiect de aproape 4,3 milioane de euro câştigat de cluster, prin care dorim să creem şapte laboratoare de certificare a calităţii laptelui, cărnii, furajelor, analizei senzoriale, genomic”, a menţionat Felix Arion.

Alex TOTH