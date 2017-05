Elevii Liceului de Artă pe scena Filarmonicii

Sub bagheta tânărului și talentatului muzician tîrgumureșean Remus Grama, duminică 7 mai, ora 19:00 vor evolua pe scena Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș tinerii soliști Jakab Roland, Rad Radu, Magdó Ráhel, Völgyesi Bianca, Străulea Darius, Kelemen Hayashi Jácint Yuka și Antal Andrea, elevi ai Liceului Vocațional de Artă din Târgu-Mureș. Concertul face parte din cadrul ediției din acest an a ”Zilelor Muzicale Târgumureșene”. Programul serii cuprinde lucrări semnate de compozitorii F.Waxman: Fantezia “Carmen”, W. A. Mozart: „Madamina” din opera „Don Giovanni”, Concertul pentru flaut și orchestră în Sol major, p.I, J. Haydn: Concertul pentru oboi și orchestră în Do major, p.II-III, G. Rossini: Introducere, temă și variațiuni pt. clarinet și orchestră, Mark Glentworth: Blues for Gilbert, și F. Mendelssohn-Bartholdy: Concertul pentru pian și orchestră în sol minor, p.I. ”Este o tradiție care funcționează chiar de la prima ediție a Festivalului, aceea de a oferi o șansă tinerilor muzicieni tîrgumureșeni să cânte acompaniați de valorosul nostru ansamblu simfonic”, a precizat Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș.