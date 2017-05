Maria Sava, cel mai bun marcator la Gimnaziada de baschet fete

Finala Gimnaziadei la baschet fete, găzduită de Sala de Sport din Parcul Tineretului din Reghin, a scos la rampă două din cele mai talentate jucătoare, premiate de organizatori cu două premii speciale: „Cel mai bun marcator” și „MVP-ul turneului”. Coșgheterul turneului a fost desemnată Maria Sava, componentă a echipei Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ceușianu” Reghin, liderul echipei, aflată în ultimul an de gimnaziu „Mă simt onorată să primesc titlu de coșcgheter al competiției, sunt extrem de bucuroasă de acest lucru. Am lucrat în echipă, împreună am reușit să ajungem în finală. Din păcate nu am reușit să luăm locul 1, dar tot este un rezultat bun pentru noi. Anul acesta voi termina gimnaziul, voi continua baschetul la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin, sport care îmi este tare drag și pe care îl practic de șase ani. Prin acest rezultat am demonstrat că suntem la un nivel destul de mare, și dacă vom contina în același ritm, cu siguranță va veni și locul 1”, a spus Maria Sava.

Ștefania Cătinean, cea mai bună jucătoare

„MVP-ul turneului” a fost declarată Ștefania Cătinean, Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej, aflată la o nouă performață deosebită, după titlul de „MVP” obținut în urmă cu două săptămâni la Campionatul Național de Baschet U 16. ”Mă simt foarte bine, sunt foarte bucuroasă că am reușit să obțin acest premiu cu ajutorul echipei. Suntem cu toții ferciți de acest titlu de campioni naționali. Este minunat că putem să reprezentăm cu cinste școala, cu atât mai mare este bucuria locului 1 pe care l-am obținut la Reghin. Un merit deosebit îl are și profesoara Oana Hitian, este un antrenor tare de treabă, înțelegătoare, și mă bucur că ne-a antrenat și ne-a adus la acest rezultat minunat”, a spus Ștefania Cătinean.