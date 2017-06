FOTO: Asociația „Caprirom Nord”, lobby pentru producătorii locali

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Reghin a găzduit duminică, 28 mai prima ediție a expoziției-târg cu vânzare de produse tradiționale de stână, eveniment organizat de Asociația „Caprirom Nord”. „Realizarea acestei expoziții se datorează în primul rând crescătorilor, prezenți într-un număr destul de remarcabil, cu un număr de oi și mai remarcabil, aproximativ 20.000 de oi și capre. Toți acești crescători de ovine și caprine sunt membri în Asociația ,,Caprirom Nord,, o asociație care, deși s-a înființat recent, a reușit, prin competența specialiștilor și seriozitatea crescătorilor, să fie un sprijin pentru activitatea de creștere a ovinelor și caprinelor din zonă. Consider că e nevoie de o susținere pentru producători. Legislație există, doar că ea trebuie pusă în aplicare, și asta au reușit specialiștii de la ,,Caprirom Nord, de multe ori, în colaborare cu cercetărorii de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Reghin, au reușit să sprijine crescătorii în controlul producțiilor, în selecția animalelor, respectiv în creșterea veniturilor care le realizează fiecare în exploatația proprie”, a precizat dr. ing. Vasile Rău, președintele Asociației „Caprirom Nord”.

„Oaia te încălzește, te îndulcește, și sănătatea ți-o ocrotește” Vizitatorii au avut ocazia să guste și să cumpere din produsele expuse de producătorii din județele Mureș și Bistrița-Năsăud, îndemnați de organizatori să nu ocolească produsele locale. „Deoarece vizitatori sau participanți sunt și consumatori, la acest târg au avut ocazia să dialogheze cu producătorul, să cunoască modul de obținere a acestor produse, să se convingă fiecare de faptul că sunt niște produse sănătoase, care merită să aibă loc în alimentația fiecărui om. Noi, atât stațiunea cât și executivul asociației vom lua la cunoștință toate observațiile acestora, și vom căuta ca la următoarele ediții să fim mai amplii, să avem o plajă mai mare de activități, și să punem la loc de cinste oaia, capra, respectiv rumegătoarele mici, lângă crescătorul de animale din această zonă. De asemenea, rugăminea mea este ca cei prezenți să nu uite de îndemnul statuii care tronează curtea stațiunii unde stă scris pe socul „Oaia te încălzește, te îndulcește, și sănătatea ți-o ocrotește””, a precizat Vasile Rău.

Sprijin pentru producătorii de lână „Trebuie acordată o mai mare importanță promovării produselor tradiționale. Dacă ne referim la cele din oaie, e un pas important acest târg aflat la prima ediție. Pe lângă faptul că sunt funcționar în cadrul Direcției Agricole, sunt și crescător de oi, cu un efectiv de peste 300 de capete în zona comunei Băla. Ne confruntăm cu anumite greutăți , meseria asta se vede foarte frumos din exterior, dar ea implică multe cheltuieli, plus lipsa forței de muncă. Probleme avem și în ce privește desfacerea. Suntem acum chiar în perioada în care se tund oile, iar lâna, în ultimii doi ani a ajuns din păcate la groapa de gunoi, unii chiar au poluat mediul prin arderea ei, sau prin alte mijloace. În cursul acestui an s-au făcut demersuri la minister pentru găsirea de soluții în vederea eliminării acestor riscuri de poluare. Am înțeles că există un proiect de lege, prin care se vor despăgubi producătorii de lână cu circa 1 leu pe kilogram, singura condiție este să facă dovada că au livrat lâna la un procesator autorizat” – Ioan Rus, reprezentant Direcția Agricolă Mureș , crescător de ovine

Mănânci sănătos, mergi mai puțin la doctor „Am venit la acest târg la inivitația președintelui asociației Vasile Rău. Cum și eu activez în acest domeniu al creșterii animalelor, Composesoratul Mureșul Sovata deține un efectiv de 1.700 de ovine, am răspuns favorabil, alături de alți crescători din zonă. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru prin astfel de evenimente este să promovezi producătorul local, deoarece nu prea ai alte ocazii de a promova produsul tradițional. Cum trece timpul ne vom convinge cu toții de câtă nevoie vom avea de astfel de produse tradiționale. De asemenea, consumând astfel de produse, vom mai diminua numărul vizitelor la doctor, dat fiind calitatea și sănătatea acestora” – Birtok Gyorgy, administrator Composesoratului Mureșul Sovata

Implicarea autorităților județene „Putem produce oricât, dar dacă nu reușim să vindem, nu am făcut nimic. Genul acesta de activități dă ocazia unor producători autentici, în cazul nostru de lactate de oaie și capră, să-și facă cunoscute produsele, și să încerce să le vândă. E o picătură într-un ocean, dar e o picătură care ar putea să dea idei și altora că astfel de activități trebuie promovate. Să nu uităm că acest eveniment este susținut doar de către Asociația ,,Caprirom Nord, cu sprijinul logistic al stațiunii, iar astfel de acțiuni ar trebui sprijinite chiar și de Consiliul Județean, pentru că există un ineteres în zona montană, mai mult de 30 % județ este zonă montană, unde ar trebui promovate niște programe specifice zonei montane” – Tiberiu Ștef, președinte Agrom-Ro