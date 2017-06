24 de cauze care pot fi sprijinite prin înot, la Swimathon 7

Ediţia a şaptea a Swimathon, eveniment de strângere de fonduri prin înot, va avea loc duminică, 11 iunie, între orele 9.00 – 16.00, în Bazinul Olimpic din incinta Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul” din Târgu-Mureş.

„24 de cauze îşi caută înotători, susţinători, fundraiseri, voluntari, donatori şi alte persoane dornice de a sprijini o cauză nobilă”, au transmis organizatorii, pe pagina de Facebook a evenimentului.

Cauzele înscrise sunt următoarele:

1. Ai carte, ai parte – Hifa România

2. Libertate de mișcare – Hifa Romania

3. Tabăra Yuppi Camp pentru Adolescenți cu Boli Oncologice și Reumatice 2017

4. Înoată pentru Grădinița Ștefania – Kertesz Katalin

5. Fondul Științescu Mureș – Fundaţia Comunitară Mureş – Marosszéki Közösségi Alapítvány

6. Tabăra de vară pentru copii cu sindrom Down și familiile acestora – Asociația Down Mureș/ Maros megyei Down egyesület

7. Telemedicină în epilepsie – Epilepsy

8. Picnic și tură cu biciclete pe malul Mureșului – Pro Biciclo Urbo

9. Amenajare Centru de Zi – Asociația „Împreună pentru copiii cu cancer”

10. Generații cu zvâc – Laboratorul de Educaţie

11. Gard pentru orferlinatul din Viforoasa – Rotaract Club Téka

12. Înotăm zilnic ca să fim sănătoși și cât mai buni – Echipa “Delfini” – Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Mureş

13. Sari în apă!!!! Susţine-l pe Alex!!! – Sz Andrea

14. Prima mea tabără de vară – Caritas Alba Iulia

15. Terapia asistată de animale – Hipoterapie – Atrium – Fundaţia Transilvană Alpha

16. Cu ambele picioare pe pământ – deocamdată doar un vis… B Krisztina Noemi

17. Înotăm ca să Ajungem MARI – Ajungem MARI Mureş

18. B-ACTIVE! – Asociația Pentru Paula – OrtoProfil Prod România

19. Ochi zâmbitori – Intervenţii terapeutice pentru doi fraţi cu dizabilităţii grave – Persoană fizică

20. Împreună cu tine, pentru Tine! – Gedeon Richter SA

21. Intervenţii individuale de specialitate acordate copiilor din Centrul de zi – Perseverența – Fundația Transilvană Alpha

22. Împreună pentru o viață mai sobră! – Fundația Bonus Pastor

23. hey!yard – Liceul Vocațional de Artă Târgu-Mureș

24. Transplant pentru Mela – Prietenii Melei

(Redacţia)