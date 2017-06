Ultimele „Documentare Britanice” din 2017

Vineri și sâmbătă, 16 și 17 iunie, Cinema Arta găzduește ultimele două proiecții din cadrul ediției a șasea a „Documentarelor Britanice” la Târgu Mureș. Proiectul este organizat de British Council, partener local Asociația K’arte, și inlcude șase proiecții , în perioada 2-17 iunie. „George Blake Masterspy of Moscow/ George Blake – Spionul de top al Moscovei”, vineri, și „The Stranger on the Bridge / Străinul de pe pod”, vor începe de la ora 20.00. Intrarea este liberă, iar cei care doresc pot face câte o mică donație pentru a o ajuta pe actrița Mela Mihai.

Ce vedem 🙂

„George Blake Masterspy of Moscow / George Blake – Spionul de top al Moscovei”, 2015, regia: George Carey, 88 min.

Spunea că face „munca lui Dumnezeu pe pământ”, dar cu toate acestea i-a trădat pe colegii săi în favoarea KGB-ului. Condamnat la 42 de ani de închisoare, George Blake a scăpat din Wormwood Scrubs cinci ani mai târziu și a fugit în Uniunea Sovietică. Filmul lui George Carey călătorește prin viața neobișnuită a acestui trădător enigmatic, pornind de la oameni care l-au cunoscut și terminându-se cu o întâlnire neașteptată în pădurile din afara Moscovei.

„The Stranger on the Bridge / Străinul de pe pod”, 2015, regia: Sam Forsdike, 46 min.

„Străinul de pe pod” îl prezintă pe Jonny Benjamin în căutarea unui anonim care i-a salvat viața, oprindu-l să sară de pe podul Waterloo în urmă cu șapte ani. Filmul surprinde fiecare pas al călătoriei remarcabile întreprinsă de Jonny și include, printre altele, fenomenalul succes al campaniei sale, numeroasele piste generate de aceasta și, în cele din urmă, întâlnirea sa cu omul care i-a salvat viața. Documentarul, tulburător de emoționant și provocator, pune în prim-plan interacțiunea umană și felul în care un gest de bunătate făcut de un om în urmă cu șase ani a avut un impact atât de puternic, dincolo de ce şi-ar fi putut imagina cineva vreodată.

Păstrând tradiția edițiilor anterioare, filmele ce vor fi prezentate în cadrul British Documentary/ Documentare Britanice mizează pe diversitatea temelor abordate – istorie, artă, muzică, ajungând la probleme de factură etică și socială – acestea fiind nominalizate sau câştigătoare ale unor premii acordate la festivaluri importante de film, precum Grierson, World Cinema Documentary, Sundance sau Bafta.