Încă trei cartiere de blocuri modernizate în Sângeorgiu de Mureş

Cu ocazia Zilelor Sângeorzene, administraţia publică locală a recepționat lucrările de modernizare a cartierului Unirii, situat în centrul comunei, modernizare care a adus îmbunătăţiri în viaţa a peste 500 de rezidenţi fiind reabilitate drumurile, trotuarele, parcările şi spaţiile verzi, respectiv locurile de depozitare a deşeurilor.

Peste 20 de străzi, reabilitate în patru ani

După câteva zile de la terminarea lucrărilor în Cartierul Unirii, Primăria comunei a început modernizarea altor două cartiere de blocuri din Sângeorgiu de Mureș și anume: cartierul Sportivilor şi Nouă, tot cu dorința de a crește nivelul de trai pentru aproape 1.100 de persoane, locuitori ai celor două cartiere.

„Nu a fost uşor să alegem din cele 148 de străzi existente în comună ordinea în care să realizăm modernizarea acestora deoarece majoritatea locuitorilor ar dori ca strada lor să fie printre primele care se reabilitează. Totuși, prevederile legale în vigoare ne ajută ca ordinea să o stabilim în funcție de vechimea existenței străzii, numărul de locuitori și de imobile de pe strada respectivă, existența unor instituții de învățământ sau culturale din apropiere etc.”, a declarat ing. Sófalvi Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureş, care a amintit că numărul străzilor modernizate doar în ultimii trei-patru ani este de peste 20.

Investiţii de 1,3 milioane de lei

Valoarea totală a lucrărilor efectuate în cele trei cartiere centrale se cifrează la 1,3 milioane de lei, sumă care ar fi fost imposibil de asigurat numai din fonduri locale. De aceea Primăria comunei Sângeorgiu de Mureş a accesat fonduri și prin intermediul unor proiecte de finanţare ale UE, cum de altfel a mai realizat acest lucru cu succes și în perioada precedentă.

„E un motiv de bucurie că am reuşit să conferim un aspect mai frumos pentru mai multe cartiere din comună. Apreciez atitudinea pozitivă, flexibilitatea şi colaborarea locuitorilor din zonă care ne-au încurajat chiar şi atunci când aceste lucrări au cauzat unele neplăceri sau disconfort. Recunosc că este aproape imposibil să satisfaci toate așteptările sau doleanțele locuitorilor deoarece pretenţiile sunt foarte diferite și mai trebuie să ținem cont și de multe standarde și normative obligatorii în ceea ce privește parametric tehnici ai lucrărilor cum ar fi mărimile și locația locurilor de parcare, a trotuarelor, a benzilor de circulaţie, circulaţia în sens unic, existența spaţiilor verzi etc., totuși, după semnalele pe care le-am primit am reuşit, în final, să implementăm soluţii acceptabile pentrumajoritatea locuitorilor din cartierele modernizate”, a concluzionat ing. Sófalvi Szabolcs.

În comuna Sângeorgiu de Mureş, care nu demult a obţinut statutul de localitate turistică a țării, vor urma în acest an noi modernizări de străzi, dar și alte proiecte de mare anvergură cum ar fi modernizarea și introducerea în circuitul cultural și turistic al Castelului Máriafi, implementarea unui proiect social denumit “O șansă pentru toți”, modernizarea iluminatului stradal etc.

Alex TOTH