Miss-uri de Mureş (7). Alexandra Măriucă, jurnalista cu zâmbet cuceritor

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial inedit de interviuri realizate în perioada 2012-2017 cu cele mai frumoase mureşence, laureate cu titlul de Miss în cadrul unor concursuri de profil internaţionale, naţionale şi locale.

Desemnată Miss F88 Energy Drink 2012, sighişoreanca Alexandra Măriucă este de părere că a fi Miss înseamnă în primul rând o oportunitate de a cunoaşte noi oameni din diferite colţuri ale lumii. Studentă la jurnalism în Sibiu, tânăra în vârstă de 21 de ani, 1,80 metri înălţime şi 60 de kilograme spune că un zâmbet sincer transformă în câştigătoare orice fată care participă la concursuri de frumuseţe.

Reporter: Cum te-ai simţit cu coroniţa de Miss pe cap? Este adevărat că senzaţia e unică, de neuitat?

Alexandra: Am primit titlul Miss F88 Energy Drink 2012, în cadrul concursului Top Model România. Orice fată se visează de mică prințesă sau regină a frumuseții. Reușita de-a obține un titlu de Miss pare ceva palpabil. Coronița, panglica, ele îți oferă crezul că ai prins frumusețea prin aceste simboluri și c-o vei avea mereu. Este într-adevăr o senzație unică, prin încrederea de sine pe care-o câștigi și prin aprecierea care ți se oferă asupra fizicului tău plăcut. Și să fim sinceri, trăim într-o lume în care imaginea contează, lucrurile se mișcă extraordinar de repede și prima impresie va fi în mare parte reprezentată de înfățișarea ta.

Reporter: Cum ai ajuns să colaborezi cu Fashion TV?

Alexandra: Am colaborat cu Fashion TV încă de pe clasa a IX-a. Am trecut de diverse preselecții, iar la întâlnirea propriu-zisă cu designerii toată lumea era entuziasmată de mine. Eram o fetiță de 15 ani pe tocuri de 12. Au fost sute de fete, din care am rămas 20. Țin minte că în timp ce defilam, uitându-se pe fișa de înscriere și văzându-mi vârsta, cei din juriu m-au întrebat dacă mama știe unde sunt și nu cumva am fugit de acasă. Eram cea mai mică și mi se spunea copilu’…

Reporter: Ţi-a influenţat în vreun fel viaţa câştigarea titlului de Miss?

Alexandra: Mi s-a schimbat viața fiindcă a venit oportunitatea de-a pleca și lucra în afara țării. De fapt, aceasta e cea mai frumoasă parte a vieții de manechin: toate oportunitățile de-a pleca în diferite colțuri ale lumii, să vezi oameni diferiți și modul lor de viață. Așa ți se lărgesc orizonturile și te ajută să gândești mult mai liber. Consider că toate plecările mele mă ajută să nu mă plafonez și să fiu într-o continuă evoluție, pe toate planurile.

Reporter: Ce calităţi crezi ar trebui să aibă o femeie frumoasă?

Alexandra: O femeie frumoasă trebuie să fie mai ales inteligentă. Nu e important să te naști cu trăsături stereotipice pentru a fi frumoasă, ci trebuie să știi cum să pui în evidență ceea ce ai. Nici eu nu mă încadrez în niciun șablon al perfecțiunii, dar știu că fiind mereu curată, îngrijită și cu un zâmbet sincer pe chip, arăt minunat.

Reporter: Cu ce te ocupi în prezent?

Alexandra: Sunt studentă la jurnalism. Școala a fost mereu importantă pentru mine și dacă am fost nevoită să aleg, am lăsat mereu contractele pentru a nu avea probleme la școală. Jobul de manechin e ceva trecător și sunt conștientă că trebuie să mă ocup și de viitor, făcând ceva ce-mi place.

Reporter: Ai vreun sfat pentru fetele care participă pentru prima dată la un concurs de frumuseţe?

Alexandra: Să aibă încredere în ele și să nu fugă după premiu. Nu e important să urci pe podium, oricât de multe fantezii își fac ele. Faptul că participi la un concurs de Miss, te face deja una dintre ele. A avea un titlu nu-ți oferă nici casă, nici masă, doar o remarcare, pe care de altfel o poți dobândi și pe alte căi.

A consemnat Alex TOTH