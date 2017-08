Comuna Solovăstru își respectă cu sfințenie tradițiile

Alături de o echipă experimentată, primarul comunei Solovăstru Ilie Tărar Chirilă se află la a doua ediție a Festivalului Văii Gurgiuluiu în calitate de edil. După ediția de debut în noua sa calitate, primarul comunei s-a bazat pe experiența acestora, dar a căutat totodată să înlăture orice neajuns constatat la ediția trecută din punct de vedere organizatoric. „Față de anul trecut, am primit un pic de experiență pentru tot ceea ce se întâmlă pe platoul Fâncel. Am încercat să remediem orice greșeli de organizare din anii trecuți și cred că am reușit cest lucru. An de an, încercăm să facem totul cât de bine posibil, dar în așa măsură ca totul să fie autentic. Este un festival care promovează tradițiile populare, portul popular, deci despre lucruri noi nu este cazul să vorbim, doar în cazul în care mai găsim obiecte care nu au fost expuse edițiile trecute. Am încercat totuși să aducem câteva îmbunătățiri, modernizări aș putea zice, dar de fapt acestea sunt remedieri tocmai pentru a păstra autenticitatea, așa cum este zugrăvitul în albastrul tradițional al caselor de pe Valea Gurghiului. Înăuntru am adus de asemenea ceva noutăți, dar acestea sunt de exemplu faptul că am îmbrăcat manechine în costumele populare, tocmai pentru a le scoate mai mult în evidență, iar afară, pe terasă am scos mobilierul tradițional, cu un simplu decor cu flori, exact cum erau în această zonă casele pe vremuri. Mai putem adăuga bucătăria cu produsele noastre specifice, bineînțeles aceasta rămâne neschimbată. Deci noul nu se referă la noutăți în sensul cunoscut al cuvântului. Mai degrabă am căutat să reproducem cât se poate de fidel casele strămoșilor noștri, casele în care mulți dintre noi am copilărit. Tot ceea ce se vede este o muncă de echipă, un consum de energie și mari eforturi. Toți au răspuns pozitiv, totul este foarte bine pus la punct, toată lumea a răspuns prezent, toată lumea este mulțumită și țin să mulțumesc și eu tuturor celor care au contribuit ca lucrurile să se desfășoare în cele mai bune condiții”, ne-a spus primarul comunei Solovăstru.

Ospitalitatea caracterizează comuna Solovăstru

După vizita oficialităților, care au gustat din produsele tradiționale, edilul a fost alături de fiecare dată la reprezentațiile celor două ansambluri folclorice și soliști ai comunei. Cele două ansambluri au și fost gazdele oaspeților care au vizitat casa alegorică a comunei, cu schimbul, în zilele în care urmau să urce pe scena festivalului. Astfel, în ziua de sâmbătă gazda a fost Ansamblul „Dor Solovăstrean”, iar duminică le-a venit rândul celor de la „Coronița”, coordonat de Florentina Batori.

„Acest ansamblu are o vechie de 36 de ani, înființat în anul 1981, deci cu mulți ani înainte. Activitatea noastră, datorită sprijinului primăriei, s-a amplificat în ultimii ani. Dacă înainte participam doar la concursuri în țară, în ultimii ani am fost prezenți la diverse festivaluri și concursuri internaționale, cum au fost cele din Italia, Franța, Croația, Bulgaria. În acest an chiar ne-am întors cu premiul I din Bulgaria, de la Festivalul Prieteniei, premiu primit pentru originalitatea costumelor și repertoriul bogat. Casa alegorică a fost amenajată prin efort comun, nimeni nu poate considera că are merite deosebite, acestea sunt mai degrabă ale primăriei”, a oferit detalii Florentina Batori. Mulțumiri i se cuvin totuși Mariei Șerbănați, căreia îi aparțin majoritatea țesăturilor expuse, culese din lada de zestre a mamei sale, Floarea Moldovan. După ce ansamblul Coronița a coborât de pe scenă, au urmat pozele de grup, la care s-au alăturat primarul, alți oaspeți ai comunităților participante, chiar din alte zone.

Nunta, una simbolică, o surpriză a ediției

Un lucru inedit s-a petrecut în schimb în ultimele ore ale ediției. Este vorba despre o nuntă, dar una simbolică. La aceasta au primit „roluri” reprezentanții celor patru comune și ai municipiului Reghin, iar nuntașii au fost vizitatorii platoului Fâncel. „Nunta este ceva doar simbolic, iar noi avem rolul de a oferi ginerele și, bineînțeles, socrii mari. Este un eveniment în premieră, în care dorim să prezentăm cum decurgeau nunțile în trecut. La aceasta sunt implicate toate comunitățile care participă la acest festival, iar tot ritualul este acela ca la nunțile tradiționale de pe aceste meleaguri”„ ne-a dezvăluit primarul Ilie Tărar Chirilă. Pe scenă a urcat „starostele” Ilie Frandeș, reprezentând Reghinul, după care alaiul s-a pornit după mirele Andrei, din Solovăstru. A urmat drumul la nașii din Gurghiu și Hodac, după care toți s-au deplasat după mireasa din Ibănești. Surpriza mai mare a fost că cei doi miri nici nu se cunoșteau, astfel că pentru Andrei întâlnirea cu Iulia (numele fiind dezvăluit înainte de către „tabăra” miresei).

Momente plăcute, momente de distracție mult gustate de către toți cei prezenți. Tradițiile se păstrează așadar la loc de cinste pe Valea Gurghiului.