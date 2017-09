Se caută soluţii pentru gestionarea dejecţiilor din ferme

Federaţia Crescătorilor de Bovine din România a început demersurile pentru modificarea unui Ordin emis de Ministerul Sănătăţii, prin care se gestionează dejecţiile rezultate în fermele de animale. Anunţul a fost făcut recent, cu ocazia Expoziţiei Locale de Taurine de la Sărmaşu, de dr. Claudiu Frânc, preşedintele Federaţiei Crescătorilor de Bovine din România.

Fermă de lângă Luduş, decimată din cauza unui vecin

Dr. Claudiu Frânc a explicat celor prezenţi la expoziţia de la Sărmaşu paradoxul Ordinului 119 emis de Ministerul Sănătăţii. Astfel, există autorităţi publice locale emit autorizaţii de mediu pentru construirea de imobile de locuit în apropierea unor ferme de animale, iar ulterior locatarii respectivelor imobile depun plângeri, invocând Ordonanţa 119, pentru înlăturarea mirosurilor emanate de dejecţii.

“În momentul în care noi începem să ne dezvoltăm ferma, din nefericire în România la cei cărora le place să stea la crâşmă sau la poveşti înaintea porţii începe să le pută. Chiar şi în Mureş, în urmă cu aproximativ o lună, undeva în zona Luduşului, am avut neplăcuta surpriză să stau de vorbă cu un coleg de-al nostru fermier care avea vreo 15-16 vaci şi din cauza vecinului şi a unei inspecţii de Mediu a fost nevoit să îşi sacrifice vacile şi să îşi vândă ferma, pentru că vecinului începuse să îi pută. Nebunia vine din actul normativ care reglementează această activitate şi care din nefericire a fost făcut fără să fie consultaţi cei implicaţi. Aşa se întâmplă la noi de multe ori în România. Ministerul Sănătăţii a scos un Ordin, 119, care vine să completeze legea care face protecţia exploataţiilor existente, în care autorităţile publice locale nu au voie să emită autorizaţii de construcţie aproape de o fermă existentă – şi aici vă rog să aveţi mare grijă, cine vine să îşi construiască o casă şi la ce distanţă lângă ferma dumneavoastră, ca să nu se întâmple ca de mâine să înceapă să îi pută şi să trebuiască să vă distrugeţi ferma. Conform legii, autorităţile publice nu au voie să emită autorizaţii de mediu în aceste zone şi vă rog cei care vedeţi că sunteţi ameninţaţi de aceste lucruri să notificaţi primăria, că emit un act ilegal. La solicitarea dumneavoastră, construcţiile ridicate în zonele de protecţie sanitară pot fi demolate”, a afirmat preşedintele Federaţiei Crescătorilor de Bovine din România.

Cadastru – lipsă, platforma de beton – obligatorie

O altă problemă expusă de dr. Claudiu Frânc s-a referit la imposibilitatea fermierilor de a respecta prevederile legale de construire a unor platforme de dejecţii din beton, în condiţiile lipsei de cadastru. Astfel, a semnalat preşedintele Federaţiei Crescătorilor de Bovine din România, crescătorii de bovine sunt între ciocan şi nicovală riscând chiar pierderea unor finanţări.

„Avem lege care ne protejează, dar din nefericire a venit acest Ordin făcut de Ministerul Sănătăţii care spune în felul următor: dacă am până la 20 de vaci, trebuie o distanţă de 50 de metri de la ultima casă, dacă am 100 de vaci e nevoie de o distanţă de 100 de metri şi aşa mai departe. Acelaşi Ordin vine şi îmi spune că platforma de dejecţii trebuie făcută cel puţin la 500 de metri de exploataţie. Ce fac? Iau roaba şi merg zilnic la 500 de metri? Oare am teren acolo? Ce fac cu dejecţiile? Mai mult, ei vin şi spun că platformele de dejecţii trebuie să fie obligatoriu permanente, or noi toţi avem în general exploataţii în extravilan. Nu avem cadastru. Neavând cadastru, cum să îmi elibereze autoritatea publică autorizaţie de construire? Din nefericire, sunt foarte mulţi colegi de-ai noştri care au implementat proiecte pe măsurile din PNDR, sunt în faza de decontare şi nu pot să facă dovada gestiunii dejecţiilor, riscând astfel să dea toţi banii înapoi. Am reuşit să avem o discuţie foarte lungă la Ministerul Agriculturii, în care am cerut modificarea Ordinului, în care să ni se permită ca în fermele existente în specificul tradiţional din România ca platforma de dejecţii să fie amplasată în cel mai îndepărtat loc din gospodărie şi ca platforma de dejecţii să nu fie obligatoriu betonată, ci să putem să o facem impermeabilizată prin sisteme clasice, folie sau altceva, cu bazin de colectare. Sperăm să se modifice cât mai repede acest ordin, altfel riscăm să pierdem toţi banii pe care i-am luat inclusiv de la APIA. Indiferent că aveţi o vacă în grajd şi 1.000 de hectare de pământ, dacă pentru acea vacă nu faceţi dovada gestiunii dejecţiilor pierdeţi şi banii pe mia de hectare de pământ. Sper ca până la urmă să înţeleagă şi Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului că această problemă trebuie urgent reglementată, pentru a nu fim afectaţi în activitatea pe care o desfăşurăm”, a afirmat dr. Claudiu Frânc.

Alex TOTH