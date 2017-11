Proiect important pentru modernizarea infrastructurii rutiere, la Pănet

Share



Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare infrastructură rutieră în comuna Pănet, judeţul Mureş”, propus a fi realizat în comuna Pănet, localităţile Pănet, Hârţău, Sântioana de Mureş, Cuieşd, Berghia, titular este Primăria comunei Pănet.

Potrivit site-ului APM Mureş, proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Târgu-Mureş, strada Podeni nr. 10, în zilele de luni, între orele 9.00 – 15.00, de marţi până vineri, între orele 9.00 – 12.00, precum şi la adresa web apmms.anpm.ro.

Asfaltări în toate satele aparţinătoare

Primarul comunei Pănet, Bodó Előd Barna, ne-a oferit detalii despre respectivul proiect, dar şi despre alte proiecte de infrastructură ale localităţii Pănet.

„Miercuri voi merge până la București să duc proiectul care presupune asfaltarea 10 kilometri de drum împărțit egal între cele cinci sate al comunei Pănet. E important de știut că nu vom asfalta drumurile între sate, ci părți în interiorul satelor. Valoarea proiectului este aproximativ 6,3 miliarde de lei vechi, bani pe care îi vom primi timp de trei ani, în mai multe tranşe, dacă totul va fi în regulă. Sursa finanțării este Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL. Încă nu știm exact ce sat va fi primul, dar bineînțeles dacă în Pănet se lucrează cu apa lucrările se vor începe în celelalte sate”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Bodó Előd Barna.

Alte proiecte, în pregătire

Totodată, edilul şef al comunei Pănet a dezvăluit şi câteva din investiţiile prognozate a fi derulate în anul 2018.

“Pentru anul viitor avem multe proiecte, de exemplu unul în valoare de 50.000 de euro din fonduri de la Programul Național de Dezvoltare Rurală din care vom renova căminele culturale din Berghia, Hârțău și Sântioana de Mureș. În cazul acestui proiect suntem la faza de achiziție publică. Așteptăm răspunsul de la Programul Operațional Regional – POR, de unde încercăm să obținem finanțare pentru renovarea școlii din Sântioana de Mureș. De la LEADER vom primi răspuns în săptămânile viitoare și avem șanse să obținem finanțare pentru cumpărarea utilajelor. Din bani proprii deja ne-am cumpărat un excavator. Vom avea și multe alte proiecte din bani proprii dar încă nu s-a decis asupra priorităților. În Pănet acum e conducere nouă, eu sunt primar de un an jumătate și acum reorganizăm totul. E un alt proiect destul de mare din fond propriu modernizarea sistemului informatic prin cumpărarea unor software și calculatoare mai noi, mai performante. Am dori că în viitor să aibă locuitorii posibilitatea de a plăti impozitele online. Lucrurile au mers puțin mai încet decât am așteptat noi dar la posibilitățile noastre am făcut tot ce am putut”, a afirmat Bodó Előd Barna.

GÁLL Boglárka