Liga Pensionarilor Reghin, la momentul bilanțului

Casa de Cultură Municipală „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin a găzduit vineri, 24 noiembrie lucrările Conferinței Ligii Pensionarilor Reghin, prilej cu care a fost făcut un bilanț al activității ultimului an. „Suntem într-un moment în care analizăm rezultatele noastre, ne uităm la ce am greșit, ce am învățat din aceste greșeli, precum și la realizările noastre, ce au însemnat ele pentru noi dar mai ales pentru pensionarii din Reghin. În primul an de conducere am realizat toate obiectivele de activitate pe care ni le-am propus. De asemenea, am reușit din bugetul local să facem patru activități, de care să beneficieze un număr cât mai mare de pensionari. S-au făcut multe, dar mai sunt multe de făcut. Sperăm ca anul 2018 să ne găsească cu cele trei mari proiecte ale noastre realizate, o Casă pentru Vârstnici și tratamente medicale, Clubul Femeilor și Revelionul tradițional al persoanelor vârstnice”, a precizat Vian Bonț, președintele Ligii Pensionarilor Reghin.

Mesaj de susținere din partea Casei de Pensii Mureș

Printre oaspeții prezenți la conferință s-a numărat și cea a directorului executiv al Casei de Pensii Mureș, Eugenia Neagoe.„Mesajul meu este unul de încredere pentru pensionarii reghineni, faptul că ne dedicăm muncii de a calcula și stabili corect pensiile tuturor. Evenimentul acesta este strict legat de de această organizație a pensionarilor din Reghin, de activitățile care umplu viața pensionarilor după momentul ieșirii la pensie. Cât priveșt stabilitatea și siguranța pe care intituția o oferă, nu are legătură cu această organizație, și aici mă refer la încrederea în Guvern, încrederea în legislație, până la urmă încrederea în instituțiile statului român. Nu trebuie să căutăm un loc al pensionarilor în societatea de azi, el există, o dată cu venirea noastră pe lume. Ne naștem, devenim adolescenți, apoi adulți, avem o activitate, și inevitabil ajungem la vârsta pensionării. Practic acest loc nu se creează, el există. La nivelul județului avem 133.000 de pensionari, și 134.000 de asigurați, practic s-a echilibrat spre pozitiv. Pensionarii se implică foarte mult în viața de familie, iar această tradiție a implicării lor ne face să fim deosebiți”, a declarat Eugenia Neagoe, director executiv Casa de Pensii Mureș.

„Să-i respectăm pe toți în funcție de cât au muncit”

La rândul său, președintele PSD Mureș, Vasile Gliga, a subliniat importanța sprijinului față de persoanele vârstnice, atât moral dar mai ales prin măsuri legislative concrete.„Pensionarii au fost mereu o prioritate, mereu am avut un gând bun pentru ei, mai ales că de la oameni ca ei am învățat meserie. Lor le datorez tot ce am reușit să realizez împreună cu familia. Respectul față de ei se manifestă și prin deciziile care se iau, mai ales acum când se lucrează la noile pensii. Nu e corect ca un om care a muncit peste 40 de ani, să ia pensie numai cu 20-30 % mai mult față de cel care primește ajutor social sau pensia minimă. Sunt alții care pot ieși sub 50 de ani la pesnie, cu o pensie de cinci ori mai mare. Sper ca o dată cu noua lege a pensiilor să se mai diminueze acest decalaj, astfel să-i respectăm pe toți în funcție de cât au muncit, și de ce nu, pentru trecutul lor, deoarece tot ce e construit în zonă, e o parte din viața lor. Ei pot transmite mai departe tinerilor un mesaj de dragoste de țară”, a punctat Vasile Gliga, președintele PSD Mureș.