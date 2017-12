2017, anul proiectelor la Cheţani

Share



Emil Florin Mocan, primarul comunei Chețani, a acordat un interviu cotidianului Zi de Zi, prilej cu care a vorbit despre proiectele acestui an, dar şi despre perspectivele de viitor ale localităţii Cheţani.

Reporter: Ce proiecte ați avut în anul 2017 la nivelul comunei Cheţani?

Emil Florin Mocan: În anul 2017 am finalizat trei proiecte mari, în sensul că le-am depus în luna aprilia la PNDL pentru finanțare. E vorba de introducere de apă potabilă în satul Grindeni, de îmbunătățirea infrastructurii în comuna Chețani în 7,5 kilometri de drum și terminarea școlii din comună. Din păcate, nu ni s-au aprobat toate trei, doar două proiecte, dar eu sunt bucuros și că au fost aprobate acestea două, introducerea apei în Grindeni și îmbunătățirea infrastructurii în Cheţani fiind cele aprobate. Am depus actele necesare, iar acum așteptăm să semnăm efectiv contractul de finanțare. Legat de școală, încercăm să depunem un proiect să obținem bani din fonduri europene. Chiar acum, consultantul nostru pe achiziție a luat legatura cu o firmă din Cluj care a făcut multe proiecte pe fonduri europene cu succes și urmează în viitorul apropiat să ne întâlnim cu el. Avem și un plan B dacă nu vom reuși cu fonduri europene, pentru că situația este puțin mai deosebită: din cauze multiple construcția școlii nu a fost finalizată, acest proiect fiind încept încă din 2007, fiind ridicat doar parterul. Dacă nu reușim să terminăm din bani europeni suntem hotărâți să ne asumăm în credit, iar cel târziu în 2019 vrem să dăm școala în folosință. Această școală este necesară pentru că sunt mulți copii care învață în clase comasate.

Rep.: Care este valoarea proiectelor vizate de dumneavoastră pentru comuna Chețani?

E.F.M.: Noi am depus un aviz pentru infrastructură rutieră în valoare de 6,2 milioane de lei, iar pentru introducerea apei potabile în satul Grindeni, valoarea proiectului însumează 3,7 milioane, prețuri fără TVA. Pentru terminarea școlii avem nevoie de aproximativ 3,5 milioane de lei, plus TVA, cu dotări cu tot. Chiar acum se lucrează la finalizarea sistemului de canalizare în comuna Chețani, pe data de 15 decembrie ar trebui să fie încheiate lucrările în acest sens. Se lucrează acum la racorduri, s-au realizat 220 de racorduri și urmează încă 180, în așa fel ca oamenii odată cu punerea stației în funcțiune să se și racordeze.

Rep.: Din bugetul local ati reușit în acest an să efectuați investiții?

E.F.M.: Anul acesta, din bugetul local am realizat două parcuri de joacă, în satele Hădăreni, respectiv Chețani. De asemenea, am început amenajare malului râului Mureș, am dotat pentru început cu niște foișoare, bănci. Tot în 2017, am dat în folosință cele două capele construite anul trecut. În acest an am introdus toate utilitățiile, curent, apă în comuna Chețani. Am realizat alee de acces pentru că au fost amplasate de partea șoselei, fiind asigurat și iluminatul acestora.

Rep.: Sunteți mulțumit cu realizările din 2017?

E.F.M.: Având în vedere că sunt în primul mandat, e primul an în care eu am făcut bugetul. La posibilitățile noastre și la modul cum am gestionat bugetul, sunt chiar foarte mulțumit, comparabil cu anul trecut. Pe anul 2017 bugetul era realizat, dar m-am descurcat și asa. Am mai avut anul trecut, pe lângă aceste investiții, bani alocați pentru construirea unei hale în curtea Primăriei, care costă 190.000 de lei și va deservi ca și garaj. Acest proiect din păcate probabil nu îl vom termina în acest an. Mai vrem să achiziționăm anul acesta un buldoexcavator, tot din fonduri proprii.

Rep.: Ce este cel mai greu ca și primar?

E.F.M.: Având în vedere că eu vin din mediul privat, din 1990 până anul trecut am lucrat doar în mediul privat, îmi e foarte greu să înțeleg birocrația. Obținerea avizelor durează foarte mult, lucru cu atât mai puțin de înțeles cu cât vin de la stat. Termenul și actele cerute mi se pare prea complicate.

Rep.: Și care este partea cea mai pozitivă a activităţii dumneavoastră?

E.F.M.: Partea frumoasă este că dacă realizezi, esti mulțumit. Eu am venit în comună după 30 de ani. Am plecat de aici în anul 1975 și m-am întors în 2008. Nu credeam că o să mă mai întorc. Stăteam la Cluj, acolo am avut o afacere, acolo era soția mea. Până la urmă am venit, pentru că soției, deși era clujeancă, i-o plăcut foarte mult zona. Venind după aproape 30 de ani în comună din păcate am rămas surprins neplăcut că localitatea arăta ca acum de 30 de ani. Știind potențialul comunei, știind că localitatea e în zonă apropiată de două oraşe, trece aici un drum european adică o zonă geografic vorbind, foarte bine așezată. Umblând destul de mult prin țară, am văzut multe sate în văr de munte, care au fost mult mai dezvoltate.

Rep.: Ce ați simțit când ați văzut că nu s-a dezvoltat localitatea?

E.F.M.: Normal, că am simțit nemulțumire. Nu vroiam nici să acuz pe nimeni dar puneam întrebare oare de ce e așa? Este Primăria așa de săracă? Sistemul e de vină? M-am documentat puțin și am ajuns la concluzia că în mare parte oamenii sunt de vină totuși. S-a constatat că nu s-a făcut niciun proiect pe fonduri europene. E posibil să se facă proiecte și să nu fie eligibile sau să nu obține punctajul cerut, dar aici nici măcar nu s-a încercat. Am fost dezamăgit și am zis că nu se poate dacă vrei să nu faci. De atunci am hotărât să mă implic. Eu nu am făcut parte din niciun partid. Aceasta era greu de acceptat de oamenii din diferite partide, probabil pentru că eu am avut alte idei, eram mai practic, nu depindeam de nimeni. Am fost consilier local patru ani de zile înainte să fiu primar, am văzut ce înseamnă administrația publică. Dacă vrei să faci ceva, poți. Adevărat că nu e ușor. Mulți prieteni de la Cluj cu care mă întâlnesc mă întreabă: Cum e domnul primar? Eu tot timpul răspund la fel. Dacă vrei să faci ceva, e mult de lucru, dacă nu vrei să faci ceva e foarte bine. Asta e deviza mea. Nu e în regulă că un proiect e început de zece ani și nu e terminat. Aceasta înseamnă că ai băgat bani în pământ și i-ai lăsat acolo. Trebuie să ne schimbăm optica.

Rep.: Care era cea mai mare realizare a anului 2017?

E.F.M.: Cea mai mare realizare va fi dacă vom termina canalizarea. Este acest proiect, pentru că e început din anul 2008, deci aproape de zece ani.

A consemnat GÁLL Boglárka