Lâna de oaie produsă în Mureş, valorificată insuficient

Din cele 800 de tone de lână de oaie produsă anual în judeţul Mureş, doar 30% este valorificată, iar restul cantităţii este aruncată sau incendiată, motiv pentru care se impune intervenţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, susţine Ioan Rus, directorul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş.

“Mureşul produce 800 de tone pe an, din care maximum 30% e valorificată. Restul este aruncată sau chiar incendiată (…) Trebuie făcut ceva pe centrele de colectare a lânii. Lâna arde foarte greu şi trebuie ajutată cu diverse materiale ori e aruncată în gropi. Soluţia ar fi înfiinţarea de centre de spălare a lânii şi trebuie să găsim forma pentru a prelua lâna de la crescătorii de ovine. Concret, există un program pentru zona montană pentru centre de spălare a lânii, însă există o problemă cu cei de la Mediu, care nu sunt de acord (…) Centrele de preluare care există sunt dispuse să preia lâna, dar nu au piaţă de desfacere, de aceea mai mulţi directori de Direcţii de Agricultură Judeţene au propus, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înfiinţarea de centre regionale”, a arătat Ioan Rus.

Acesta a arătat că Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale i-a fost prezentat inclusiv un proiect din Spania, unde există un prototip de spălare uscată a lânii.

“În Spania există o fabrică, printre puţinele din Europa, unde există spălarea uscată a lânii. Nu e uscată chiar sută la sută, ci se foloseşte cam 25-30% din cantitatea practicată la spălatul tradiţional. Proiectul e depus la Minister. Proprietarul fabricii e dispus să vină la o discuţie în ţară, să preia în anumite condiţii lâna spălată. E şi un proiect european care s-ar putea accesa pentru prototipul acesta de fabrică. Praful de lână care rămâne este transformat în îngrăşământ pentru sol, fiindcă reţine apa. Ceea ce depinde de noi am depus”, a precizat directorul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş.

În urmă cu un an, în Mureş, lâna era achiziţionată cu 1 leu sau chiar 50 de bani pe kilogram.

(Sursa: www.agerpres.ro)