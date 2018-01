Declinul sportului mureșean speră să fie stopat de înființarea CSM

Share



După câteva sezoane în care echipele târgumureșene se aflau „pe cai mari”, cu mai multe echipe luptând pentru titlu în vara anului 2015, începutul anului 2018 a adus lucrul care se întrevedea deja de la începutul ediției în majoritatea campionatelor, la unele echipe deja din sezonul precedent: declinul. La mai multe ramuri nu se pune problema retrogradării, așa cum este cazul echipelor de baschet, volei feminin, futsal, unde numărul echipelor participante în prima divizie s-a redus în mod constant, în toate cazurile cu echipe retrase din lipsa sprijinului financiar. Razele de speranță au apărut după votarea în cadrul Consiliului Local a înființării Clubului Sportiv Municipal. Acesta ar urma să cuprindă numeroase ramuri sportive, echipe susținute din bani publici, ramuri cu activitate intensă în ultimii ani, sau care se doresc a fi revigorate. Detalii despre acest aspect nu au putut fi obținute deocamdată din partea Primăriei. Viceprimarul Sergiu Papuc, cel mai avizat în a oferi informații despre viitorul CSM Târgu-Mureș a răspuns: „așteptăm niște informații de la MTS (Ministerul Tineretului și Sportului), după care putem discuta amănuntele despre înființarea CSM-ului”.

Până la demararea procedurilor înființării, urmate de afilierea fiecărei secții la federațiile de specialitate, unele campionate s-au reluat, altele urmează să se reia, dar multe fără echipele târgumureșene care făceau totuși cunoscut numele orașului se zbat pentru supraviețuire.

Primele „victime” ale crizei

Prima echipă care a „clacat” este cea de handbal feminin Sport Club Mureșul. Campionatul în Divizia A s-a reluat la sfârșitul săptămânii trecute. În prima etapă a returului urma să se dispute partida dintre junioarele debutante în acest sezon a Diviziei A de la CS Olimpic și SC Mureșul, echipă care a reușit dăuă promovări în Liga Națională și s-a aflat mereu printre fruntașe atunci când s-a aflat în Divizia A (eșalonul secund). Partida a fost amânată cu o săptămână, deoarece mai multe jucătoare de la Olimpic s-au aflat în cantonament cu loturile de junioare ale României. Până la urmă acest joc nu va mai avea loc. Echipa președintelui Teodor Rad SC Mureșul a evoluat în a doua jumătate a turului doar cu echipa de start, fără rezerve, iar acum, lipsită de sprijin financiar, a decis să se retragă. „Situația financiară nu ne mai permite, nu mai putem face față. Fiind în insolvență, nu putem primi ajutor nici de la instituțiile locale. Am fost scoși și din Sala Sporturilor deoarece nu ne mai permiteam să plătim chiria și ne antrenam afară, în aer liber. Pot spune că echipa noastră a fost de-a dreptul sabotată și că soarta sportului mureșean e decisă de oameni subordonați politic. După toate sacrificiile pe care le-am făcut pentru a menține această echipă, acum am rămas doar cu satisfacția anilor în care am realizat ceva. Voi avea astfel mai mult timp pentru familie și pentru Asociația Județeană de Handbal. Îmi pun totuși speranța că viitorul handbalului mureșean va fi asigurat de clubul Olimpic, pentru care am un mare respect și îi voi susține de câte ori va fi nevoie. Ei au avantajul că fetele sunt localnice și nu le trebuiesc plătite salarii. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de echipa noastră în cei 18 ani de la înființarea clubului. Așa e viața, trebuie să mergem înainte”, a fost declarația președintelui SC Mureșul lui Teodor Rad, care este și președintele AJH Mureș.

Multipla campioană la futsal continuă

A altă echipă vizată era cea mai titrată echipă din futsalul românesc, City’us. Cu șase titluri de campioană a României și de 7 ori câștigătoare a Cupei României, alături de calificări în elita futsalului european, echipa târgumureșenă ocupă ultimul loc în clasamentul ediției actuale. Rămasă doar cu jucători localnici în lot, majoritatea juniori, echipa pe banca căreia a revenit Kacso Endre a obținut două victorii, dar are un minus de 2 puncte, cauzate de datorii față de brigăzile de arbitri care au condus ultimele partide de pe teren propriu. „Deocamdată s-a rezolvat problema datoriilor față de arbitri și vom continua campionatul. După atâtea trofee câștigate, după ce am reprezentat cu cinste orașul în cupele europene și am dat la loturile naționale atâția jucători, am ajuns ca obiectivul actual să fie evitarea ultimului loc. Am rămas doar cu un lot de băieți tineri de aici, care știu că nu vor mai pleca și sperăm să reușim să ne menținem în Liga I. Înființarea CSM-ului este o idee bună, sperăm să dea și roade”, a spus antrenorul mureșenilor, care este și selecționer al reprezentativei de tineret a României. Acesta a mai afirmat că nici faptul că echipei nu i s-a permis din cauza datoriilor accesul în Sala Sporturilor nu îl pune pe seama conducerii Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș, deoarece decizia a venit de la București. Echipa se va reuni curând, iar la sfârșitul lunii februarie vor continua campionatul din care au mai rămas de disputat patru etape, urmat de turneul play-out.

„Sportul rege” poate rămâne doar cu „regine”

Să trecem acum la fotbal, cel supranumit „sport rege”. După ce în vara anului 2015 echipa masculină de la ASA lupta până în ultimele minute ale ultimei etape a campionatului pentru un titlu istoric, echipa este practic retrasă și nu va relua returul. Decizia de intrare în faliment a fost din nou amânată, dar nu mai există staff tehnic și nici jucători în lot. O situație s-o numim „mai puțin delicată” este a echipei feminine. Echipa care în vara anului 2010 reușea eventul campionat-Cupa României și s-a menținut până acum două ediții mereu pe locul secund în ambele competiții, cucerind din nou Cupa României în 2016, poate continua până la decizia finală în privința clubului. Antrenorul Seches Carol a avut în ultimele partide deseori un lot alcătuit din doar 11 jucătoare, uneori nici atâtea, dar se menține totuși pe locul 5 la încheiera turului. „Când e vorba de răspundere, toată lumea dă din colț în colț. Noi ne chinuim de mai multă vreme din cauza problemelor create de echipa băieților și fetele mele au jucat în această perioadă din pasiune. Cu amânarea termenului, am putea continua, dar trebuie să vedem dacă fetele mai sunt dispuse să joace pentru nimic. Vom avea nevoie de un mic ajutor pentru cele câteva deplasări și pentru baremurile de arbitraj, dar se pare că la noi sportul este prea mult influențat de politic. În zilele următoare voi vorbi cu fetele, să vedem dacă mai putem continua. Ni s-a promis sprijin și din partea FRF, astfel încât ar fi posibil să rămânem, cel puțin până ce se va clarifica situația clubului”, a detaliat situația echipei feminine antrenorul Seches Carol.

Salvarea, așteptată de nașterea CSM

Alte ramuri de performanță sunt cele de baschet, unde Târgu-Mureșul are echipe în Liga Națională atât la masculin, cât și la feminin și volei, unde activează fetele de la CSU Medicina. Echipa băieților de la BC Mureș a rămas cu efectiv mult redus, dar continuă lupta, reușind să se mențină aproape de prima jumătate a clasamentului. Fetele de la UPM BC Sirius se află în al doilea an de la promovarea în primul eșalon și ocupă ultimul loc, fără a avea însă emoții la retrogradare, campionatul fiind și așa mult „diluat” în urma retragerii mai multor echipe. Baschetul apare ca o prioritate și cele două vor încheia așadar probabil în subsolul clasamentelor, așteptând o revigorare după nașterea CSM.

O situație oarecum mai aparte o are echipa de volei. Cu titluri câștigate de echipele de junioare și cadete în fiecare ediție a ultimilor opt ani, de două ori chiar cu ambele echipe campioane, cea de senioare a pornit în această ediție cu o echipă bazată doar pe jucătoare autohtone, multe dintre ele fiind junioare mureșene. Echipa se află pe locul 8 din 10 formații, dar nu are grijile retrogradării, deoarece și campionatul de volei a fost redus numeric în urma unor retrageri. CSU Medicina se bazează la rândul ei pe apariția CSM-ului. Chiar dacă este club universitar și Centru Național Universitar de Excelență, acesta va putea funcționa în cadrul viitorului club, aidoma celor de la CSM CSU Oradea, sau alte cluburi din țară, după spusele directorului CSU, Laurențiu Magdaș.

Cu multe decepții, dar cu speranțe pentru viitor, echipele rămase în primele eșaloane ale sportului românesc se străduiesc să încheie una dintre cele mai dificile ediții, toate cu speranțe pentru un viitor mai bun. Numitorul comun este CSM Târgu-Mureș.