România va susţine menţinerea bugetului politicii agricole comune după 2020

România va susţine menţinerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) după 2020 şi a celor doi piloni din cadrul PAC, dar va spune „nu” plafonării plăţilor directe, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, care a mai precizat şi că ţara noastră se va opune plafonării plăţilor directe:„România susţine menţinerea bugetului PAC şi cei doi piloni şi spune nu plafonării. Vrem să ne ducem spre convergenţă, să vedem ce perspective creăm pentru fermierii tineri. Un tânăr de astăzi nu poate fi un fermier de mâine fără pământ. Ce perspective îi dăm? Şi noi avem din acest punct de vedere instrumente de sprijin, care presupun garantarea cu 80% de către stat a creditului pentru capitalul de lucru. Este un act normativ care funcţionează, 80% garanţii de la stat şi 20% pun valoarea pământului, dar în anumite condiţii. Este o măsură pentru toti, dar în primul rând pentru tineri. Mai sunt măsuri în PNDR pe care trebuie să le mobilăm cu bani consistenţi în viitorul PAC”, a precizat Petre Daea.

Acesta susţine că în bugetul viitoarei PAC, cercetarea trebuie să deţină o filă separată, în aşa fel încât „ea să se poată alimenta pentru a răspunde la marile provocări ale timpului, la schimbările climatice, care au devenit o realitate”.

În ceea ce priveşte achiziţia terenurilor agricole, şeful MADR a subliniat că prin schimbarea condiţiilor impuse în cumpărarea terenurilor – proces care se află în derulare – se doreşte crearea „unui culoar favorabil tinerilor”: „Este o preocupare, noi o urmarim si o sa o aducem la cunostinta opiniei publice situatia pe care am gasit-o in tara, cand vom incheia aceasta lucrare extrem de importanta. Dar, presedintele partidului a lansat in Parlamentul Romaniei o initiativa parlamentara privind schimbarea conditiilor impuse in cumpararea terenurilor pe Legea 17, care sa dea un culoar favorabil tinerilor”, a mentionat ministrul.

În privinţa viitoarei PAC, şeful MADR consideră că Ministerului Agriculturii îi revine o mare responsabilitate în ceea ce priveşte stabilitatea priorităţilor, dar acest lucru se face numai în dialog cu fermierii:„Aici trebuie să stai mereu în dialog cu fermierii. Tot timpul cu fermierii pentru că ei trebuie să spună ceea ce este convenabil sau nu, să spună cum văd ei lucrurile, ce perspectivă, care este dinamica lor, cum trebuie să se materializeze de-a lungul vremii, în ce instrumente, care sunt procedurile, dar deocamdată se merge cu opţiuni foarte clare de a ne păstra nivelul financiar al PAC. Noi trebuie să proiectăm PAC corect şi avem o mare responsabilitate. În 2019, deţinem Presedinţia Consiliului UE şi din acest punct de vedere trebuie să ne pregătim pentru a răspunde organizatoric şi administrativ, dar în primul rând trebuie să ne stabilim ce vrem, care sunt opţiunile noastre. Ele sunt opţiunile ţării şi noi lucrăm la ele în Guvern. Va fi o decizie politică pe acest subiect. Noi acum suntem în proces de consultare”, a explicat Petre Daea.

A consemnat Denisa MORAR

Sursă selectivă: Agroromania