Fotbalul CSM, la drum, cu surprize: Astafei și Ndoye (!?)

Fotbalul rămâne totuși „regele sportului”. Secția de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Târgu-Mureș va fi mai mult ca sigur una dintre cele mai urmărite. În urma eșecului înregistrat de ASA dezamăgirile suporterilor mureșeni sunt greu de descris, pe primul loc fiind reproșurile la adresa celor care au condus la acest deznodământ. Apariția FC Municipal în 2008, promovată în Liga I după doi ani, continuată ulterior de noua ASA, care a fost totuși la doar câteva minute de câștigarea titlului de campioană, microbiștii s-au văzut din nou vitregiți de fotbal în urma falimentului echipei. Cea feminină poate fi considerată o adevărată victimă. După ce reușea în 2010 să cucerească titlul de campioană și Cupa României, până în anul 2016 s-a clasat mereu pe locul secund în ambele competiții. Excepție a fost în urmă cu doi ani, când redobândeau Cupa României, dar echipa s-a prăbușit odată cu dispariția ASA, jucătoarele mai importante evoluând acum chiar la echipe de top din Europa. Târgumureșenii erau „flămânzi” de fotbal după zeci de ani în care acesta a lipsit din oraș. În această vară a reușit promovarea în Liga III MSE Târgu-Mureș, o echipă reînființată, dar a activat doar în ligile inferioare, și asta în urmă cu multe decenii, de care nu-și amintesc nici cei mai vârstnici. A apărut acum și la Târgu-Mureș un CSM. Secția de fotbal i-a fost oferită pentru a fi coordonată lui Seches Carol, nimeni altul decât cel care s-a aflat pe banca echipei feminine de la înființarea ei, încă sub denumirea City’us. Cu el echipa FC Municipal a participat inclusiv în grupele Champions League, dar la feminin aceasta s-a disputat pe grupe, într-o singură locație. Mureșencele au fost eliminate din grupa preliminară disputată în Islanda în august 2010, cu o victorie și două înfrângeri.

Mureșenii să vadă mureșeni pe gazon

Seches are acum în subordine și echipele de băieți, dar se va ocupa în continuare și de cea feminină. Negăsind niciun fost portar „de meserie” dispus să preia postul, el va fi și antrenorul portarilor. Echipa de seniori va lua startul în Liga IV, patronată de AJF Mureș, dar cea de fete a trebuit să fie afiliată la FRF, deoarece la feminin nu există competiții județene, nici cel puțin regionale, liga III fiind cea mai „de jos” întrecere. „Orice club nou înființat trebuie să pornească de jos, este și normal. Suntem în curs de formare, unele loturi sunt alcătuite în mare parte, altele urmează să fie definitivate, inclusiv antrenorii unor grupe de juniori. Aici avem numiți cinci antrenori cu care s-a semnat dar numărul grupelor va ajunge la zece, dintre care cinci vor porni în campionat, restul sunt în formare. Cu lotul pe care îl avem până în prezent și pe care îl preconizăm să-l finalizăm în cel mai scurt timp, evident, obiectivul este acela de a promova în fiecare an în eșalonul superior. La fete ne-au rămas șapte jucătoare din fostul lot, dar ne dorim să alcătuim o echip cu care să promovăm în Liga II. La echipele de juiori putem spune că avem foarte mulți tineri talentați și sunt convins că despre mulți dintre ei vom mai auzi, îi vom putea urmări la televizor în viitor. Ce ne dorim cel mai mult este aceea ca atunci când se vor mai aprinde luminile pe stadionul nostru, pentru echipa din orașul nostru, cei care vor veni la meci să vadă cât mai mulți mureșeni pe teren. Pornim de jos cu băieți de la noi, cu un antrenor care a muncit enorm la acest club, de fapt la FCM și ASA, un om despre care știu ce poate. Noi nu am cerut, am fost ofertați să preluăm aceste funcții și noi ne-am ales lotul, dar știm cât de mult avem de lucru”, au fost cuvintele lui Seches Carol. Când vorbea despre secundul său se referea la Constantin Lungu, cel care s-a aflat pe banca echipei când cea secundă a ASA activa în Liga III, ulterior IV, care va îndeplini și funcția de coordonator al centrului de juniori. Antrenorii grupelor sunt toți cu mai vechi state în cadrul clubului (vorbind despre fostele FCM și ASA): Iuliu Beleni, Claudiu Șomfălean, Marius Olaru, Dorin Știan și Lucia Meleacă. Aceasta din urmă se va ocupa de grupa băieților din 2010 și alături de Seches Carol și de echipa feminină, fiind antrenoare-jucătoare. Un al șaselea antrenor la grupele cele mai mici este Codruț Moraru. Grupele celor născuți în 2004, 2005 și 2006 vor activa deja în campionatele județene, celelalte fiind în curs de formare. Staff-ul este completat de Ovidiu Văidean, în funcția de organizator competiții, Darius Miclea ca preparator fizic și maseurul Alexandru Levai, toți mai vechi cunoștințe din lumea fotbalului mureșean.

Astafei revine acasă, posibil și Ndoye !

Echipa de seniori s-a reunit, are în prezent un lot alcătuit din 22 de jucători. Majoritatea sunt nume cunoscute celor apropiați fotbalului mureșean, cu prezențe la echipele din județ, chiar cu evoluții în ligile superioare, deocamdată doar mureșeni. Dintre aceștia pot fi amintiți în primul rând atacantul Victor Astafei, revenit la cei 31 de ani din Croația, Paul Brai sau Raul Iliescu, ambii cu prezențe în lotul echipei desființate, dar și ceilalți, chiar și cei mai tineri componenți au prezențe în echipele de cel puțin Liga IV. Una din surprizele care se anunță, revenirea senegalezului Ousmane Ndoye (!), care la cei 40 de ani poate face față unui campionat de Liga IV. Mai pot apărea și alți jucători mai mult sau mai puțin cunoscuți, lotul este în curs de definitivare. Lotul se află într-un semicantonament local, cu două antrenamente zilnice. CSM a susținut până în prezent două amicale, ambele câștigate cu echipe din județ: 3-2 cu CS Iernut și 4-2 cu ASC Sovata. Miercuri, 8 august, de la ora 18.00 vor susține un nou joc de verificare, pe terenul de la Weekend, cu Unirea Ungheni și până la startul campionatului Ligii IV, care va avea loc în 25 august se mai urmărește programarea altor două partide. După primele jocuri de verificare tehnicienii par mulțumiți, dar conștienți că mai este mult de lucru. „Ținând cont că jucătorii vin de la multe echipe, din eșaloane diferite, felul în care s-au mișcat în aceste două meciuri ne-au mulțumit. Suntem la început de drum, știm că avem mult de lucru cu un lot strâns de la mai multe echipe. Omogenizarea nu se poate obține de pe o zi pe alta, drumul e lung”, ne-a spus Constantin Lungu.