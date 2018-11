Cine vor fi primii spectatori ai Piesei Anului, scrisă de Daniel Oltean

Share



Breasla teatrală târgumureșeană are noi motive de mândrie: piesa „50 de secunde” de Daniel Oltean, distinsă în acest an cu Premiul UNITER pentru Cea mai bună piesă românească a anului 2017, va fi pusă în scenă la Teatrul Național București.

Anunțul oficial a fost făcut pe site-ul instituției, în data de 19 noiembrie, în urma unei conferințe de presă. Astfel, luna viitoare vor avea premieră spectacolele „Papagalul mut”, scenariu şi regia Nae Caranfil, „Pădurea spânzuraţilor”, un scenariu după romanul lui Liviu Rebreanu, în regia lui Radu Afrim, spectacolul de pantomimă „A fost odată în România”, în regia lui Dragoş Huluba, și „50 de secunde”, de Daniel Oltean, în regia lui Eugen Gyeman.

„Textul spectacolului „50 de secunde” scris de procurorul criminalist și teatrologul Daniel Oltean este, în fapt, o anchetă criminalistică şi psihanalitică în acelaşi timp, este o explorare a părţii întunecate a sufletului omenesc şi a părţilor luminoase din relaţiile dintre un fiu şi o mamă. Este o piesă foarte profundă şi foarte specială, pentru că e foarte introspectivă şi într-un fel filosofică”, a declarat regizorul spectacolului, Eugen Gyemant, conform site-ului www.tnb.ro.

Primele două reprezentații se vor juca în avanpremieră în 8 și 9 decembrie, urmând ca premiera oficială să aibă loc în 13 decembrie, la Sala Atelier.

Din distribuție fac parte actorii Lucian Iftime (Anchetatorul), Alexandru Voicu (Fiul) și Diana Dumbravă (Mama), iar scenografia este realizată de Maria Nicola.

„Când m-a sunat domnul Ion Caramitru propunându-mi montarea piesei, deși era 10 dimineața, i-am spus „Bună seara!”. Cred că asta spune tot despre ce am simțit în acel moment. Am asistat la câteva repetiții la TNB. Pe lângă faptul că m-am îndrăgostit fulgerător de actori și de regizor, am descoperit noi lumi ale piesei mele. Noi, dar deloc străine lumii la care mă gândisem eu. La premieră, deși va fi seară, probabil voi saluta pe toată lumea cu „Bună dimineața!”, a declarat Daniel Oltean în exclusivitate pentru cotidianul Zi de zi.

Andrei VORNICU