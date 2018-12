Doliu în colectivul Azomureş

Share



Unul dintre cei mai apreciaţi profesionişti care şi-au desfăşurat activitatea pe platforma Azomureş din Târgu-Mureş, ing. Mircea Petraş, a încetat din viaţă duminică, 2 decembrie, la vârsta de 61 de ani.

Redăm, în rândurile de mai jos, mesajul de condoleanţe scris de colegii inginerului Mircea Petraş:

“Își începe activitatea în Azomureş, la secţia NPK, la 1 februarie 1984, după ce a lucrat 6 luni la Combinatul Chimic Târnăveni, secţia bicromat de potasiu. Este repartizat ca inginer tehnolog la secția NPK, iar în câțiva ani se remarcă drept un profesionist deosebit și avansează până ajunge să ocupe funcția de șef de secție Azotat de Amoniu. Capacitatea organizatorică și nivelul foarte ridicat de cunoștințe tehnice și chimice îl recomandă pentru postul de Șef Uzină Chimică, post pe care îl ocupă până în luna august 2017. Devine atunci consultant pe probleme tehnice, asigurând pegătirea profesională pentru noul șef al Uzinei Chimice.

Într-un interviu pentru revista internă a Azomureș, acordat în martie 2014, Mircea Petraș spunea: “La secţia NPK, am dat de un proces complex, plin de chimie, pretabil la multe şi complicate calcule de dozaj al reactanţilor pe fiecare fază. În scurt timp, am avut o mare revelaţie: am realizat că prin cunoştinţe duse până la detaliu, cu o minte limpede şi multă ambiţie, poţi ajunge să dresezi un „monstru”, plin de tot felul de fierării, cu mofturi de fată mare uneori, cu pericole multiple, ca să-l faci să te asculte şi apoi să-l determini să facă ce vrei tu. Cred că atunci m-am îndrăgostit de tot ce înseamnă îngrăşămintele şi a fost creionat traseul meu profesional.”

Acum, la despărțirea de cel care a fost omul Mircea Petraș, colectivul Azomureș este alături de familia îndoliată.

Sincere condoleanțe.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”