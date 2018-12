VIDEO: Autocar din Mureş cu 29 de persoane răsturnat în Oltenia!

Share



Pompierii Detașamentului Slatina, cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un echipaj SMURD și o autospecială complexă pentru intervenție și descarcerare, au intervenit pe Drumul Județean 677, între localitățile Salcia și Pleșoiu, la un accident rutier.

În accident a fost implicat un autocar în care se aflau 29 de pasageri și șoferul. Autocarul se deplasa pe ruta Târgu Mureș – Craiova.



La sosirea echipajelor, autocarul a fost găsit în afara carosabilului, răsturnat pe partea dreaptă, cu ușile blocate din cauza zăpezii, iar cele 29 de persoane se aflau în interiorul acestuia.

Cu ajutorul accesoriilor din dotarea autospecialelor, pompierii au îndepărtat zăpadă care bloca accesul către persoanele din interior. Toți cei 29 de pasageri au fost evaluați medical și evacuati în condiții de siguranță. Nicio persoană nu prezenta urme de traumă și nu a necesitat îngrijiri medicale, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Olt, Alin Basasteanu.

După evacuarea tuturor persoanelor, cu ajutorul unui buldoexcavator al SVSU Slătioara și al unui tractor al unei societăți comerciale, autocarul a fost repus pe carosabil.

Până la finalizarea misiunii de repunere a autocarului pe carosabil, cele 29 de persoane au fost transportate la școala din localitatea Slătioara.

Pasagerii și-au continuat deplasarea către municipiul Craiova cu același autocar. Polițiștii Postului de Politie Slatioara s-au deplasat la fata locului in vederea stabilirii cauzelor producerii unui eveniment rutier.

Din primele verificări, a reiesit faptul ca soferul, din Targu Mures, in timp ce conducea un autocar pe DJ 677, pe raza comunei Ganeasa, nu ar fi adaptat viteza la condițiile meteo si de drum si a pierdut controlul asupra directiei de mers, iesind in afara partii carosabile, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

(ptv.oltenia)