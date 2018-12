Jurnaliştii sportivi, umiliţi la Gala Sportului Mureşean: Diplome de Excelenţă oferite de un… ospătar!

Share



Mai mulţi jurnalişti mureşeni prezenţi miercuri, 12 decembrie, la Gala Sportului Mureşean, au fost distinşi cu Diplome de Excelenţă de către conducerea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş, instituţia organizatoare a evenimentului.

Unul dintre jurnaliştii premiaţi, Szucher Ervin, a scris pe pagina sa de Facebook că premierea nu a fost efectuată, aşa cum era firesc, de către un reprezentant al instituţiei organizatoare, ci de către… un ospătar.

Redăm, în rândurile de mai jos, mesajul jurnalistului Szucher Ervin, postat pe reţeaua de socializare Facebook:

“Când ospătarul îți servește Diploma de excelență

Dacă n-ar fi tragic, ar fi de-a dreptul comic. După zeci de ani și zeci de diplome am trăit-o și pe asta: am avut onoarea ca la Gala Sportului Mureșean, organizată de Direcția Judeţeană pentru Sport și Tineret Mureș (DJTS) diploma de excelență acordată pentru ”contribuția în dezvoltarea și promovarea sportului mureșean” să-mi fie servită de ospătarul locației unde a avut loc evenimentul. N-am trimis-o înapoi cu chelnerul la semnatarul ei, am stat, am zâmbit, am cugetat și, după trei zile, azi am returnat-o la DJTS. Dacă Doamna Director Rus Iuliana nu și-a putut face timp să mi-o înmâneze personal (ca de altfel nici celorlalți colegi de breaslă), putea să-și delege atribuțiunile locțiitorului, referenților, șoferului sau portarului instituției. Nicidecum ospătarului! Poate că asta e importanța și respectul pe care o acordă presei Doamna Director. Dar care e importanța și respectul pentru instituțiile sub a căror subordine se află DJTS și ale căror nume apar pe diploma semnată de Rus Iuliana, respectiv Guvernul României, Ministerul Tineretului și Sportului? Nemaivorbind de sigla care ne reamintește de cei 100 de ani de România. Pe care, conform textului de pe diploma de excelență, o sărbătorim împreună. Ziariștii cu chelnerii.”

Alex TOTH